小學叩門面試題目參考　含中英文、普通話問答、數學、生活常識題

所謂知己知彼方能百戰百勝，在面試前，當然也有所謂的tip題，在面試前與幼兒熟習一下，讓他們在真正的面試時，把自己最好的一面表現出來。相信大家亦知道，在現實世界中，分數高、表現良好的，入學的機會就越大，尤其傳統的名校或直資和私立的小學就更甚。

文：張潤衡STANLEY（應用心理學培訓導師）、錢佩佩（香港電台主持、三個孩子的媽媽）、譚寶雲老師（資深幼兒教育工作者）

面試根據不同學校本身的面試形式劃分為個人面試或小組面試，傳統的面試多數以廣東語／英文／普通語的形式進行，主要考核幼兒的學術和生活題，大部分的個人面試為十至十五分鐘，而小組面試則為三十至四十分鐘不等，亦有少部分學校設有筆試。

以下的題目，主要是給予一個方向讓爸爸媽媽參考和準備，題目的形式可以千變萬化，大家努力、盡力而為便可以，千萬不要對幼兒過於嚴厲，也千萬千萬不可以因為答錯一兩條題目而責備幼兒，相反，這時候更應多給予幼兒鼓勵和支持，加強他們的自信心！

含常見中英文詞彙及問答題等等 點圖放大瀏覽小學叩門面試題目參考：

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寶寶老師溫馨小提示：

在準備面試題目時，可以多與幼兒準備一篇簡單的自我介紹，讓他們簡單地介紹自己，很多的面試題目其實也是關於自己的，準備好自我介紹，即使面對不同形式的面試題目都能得心應手。（自我介紹，可以以廣東話為主，但一些名校或國際學校，有可能要求幼兒以英文介紹自己。）

另外，與幼兒熟讀一本中文圖書和英文圖書，讓他們可以隨時作介紹，有部分學校會要求幼兒即場朗讀一小段指定的中文／英文圖書，或要求幼兒介紹一本自己喜愛的圖書，以測試幼兒的語文水平和口語表達能力。

在與幼兒準備面試的過程中，至少要求幼兒要以完整句子回答問題，如自己的姓名和歲數／住在哪裡？／平日喜歡做什麼？

如果遇到不懂得回答的問題時，可以教導幼兒向面試的老師說：「對不起，我不懂得回答。」或者「對不起，我不明白你問什麼。」等，讓幼兒表現出禮貌，即使是不懂得回應，也讓面試官明白幼兒有聽到問題，只是不會回答。

面試的題目和形式千變萬化，我們只能為幼兒作好萬全的準備，準備了便給予幼兒最大的鼓勵和信心，相信他們能做得到！

《贏在起跑線的升小攻略》封面

書名：贏在起跑線的升小攻略

作者：張潤衡STANLEY——應用心理學培訓導師、生命教育工作者、多份報章的專欄作家、香港電台節目主持。大學主修心理學，獲教育及社工雙碩士，及NLP 高級導師、危機干預導師及催眠治療師資格。擁有近十年主講家長講座和七年實戰育兒教仔經驗，主張零體罰，是一位習慣使用心理學技巧來教仔的P 牌爸爸。張潤衡先生多年來熱心服務本港青少年，因而獲政府頒發榮譽勳章，及曾當選香港十大傑出青年、香港精神大使等。

錢佩佩——資深傳媒人、三個孩子的媽媽。畢業於香港演藝學院及珠海書院，於香港電台擔任編導及主持人多年，並同時出任廣告公司市場公關部總監、網紅、語言導師、司儀、活動策劃人等，近年積極參與慈善服務，以身教作子女榜樣。佩媽育有三名年齡介乎六至十七歲的子女，育兒實戰經驗相當豐富。

譚寶雲老師（寶寶老師）——資深幼兒教育工作者、幼兒教育研究學人、香港教育大學教育碩士（幼兒教育）及幼兒教育（榮譽）學士。曾任教多間本港知名幼稚園，熱衷於幼兒教育研究，曾多次於國際學術會議中發表有關幼兒教育為主題的研究結果和學術文章。

【本文節錄自《贏在起跑線的升小攻略》，獲「紅出版集團」授權轉載。】

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