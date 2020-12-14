媽媽必換｜限量版Sanrio小夜燈　3段亮度陪小朋友安心入睡

聖誕節快將來到，小朋友當然想趁佳節把家裏佈置得更漂亮！有便利店推出小朋友最喜歡的Sanrio角色限量版LED小夜燈，還可以觸控或聲控3段亮度，配合不同的用途，亦能陪伴小朋友安然進入夢鄉。 攝影：余嘉文

便利店7-11即將推出「Sanrio LED感應小夜燈」，有Hello Kitty和My Melody兩款大頭造型，粉絲可以自選款式，產品在12月16日早上7時起開始換購。

Hello Kitty款是3段式聲控，而My Melody款是3段式觸控，在小夜燈的底盤有on、off和sensor鍵。在on模式時，小夜燈可以持續亮燈10分鐘，然後會自動關閉，父母不需擔心小朋友忘了關燈。而sensor模式時，即可以用感應方式挑選所想要的亮度。

小夜燈光線柔和，而且表面是由矽膠製造，不黏塵、易清潔。小夜燈即使不開燈也是一個漂亮的裝飾。

由 2020 年 12 月 16 日早上 7 時起至 2021 年 1 月 8 日，儲齊 5 張印花加$58,換購「Sanrio LED 感應小夜燈」 1 個。每次用 5 張印花最多可換購「Sanrio LED 感應小夜燈」 4 個。可選擇喜愛款式。數量有限，換完即止，不設預訂。

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