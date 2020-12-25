摺紙｜鋼琴、滑梯一張紙都摺到？　13款摺紙親子齊挑戰放假唔會悶

撰文：萬里機構
最後更新日期：
編按：今時今日的小孩不愁沒玩具，甚至只要有電話睇YouTube已十分滿足，但每天的娛樂只是單向的接受，又怎能鍛鍊他們的創意思維呢？爸媽不妨參考《超好玩摺紙王》一書，跟孩子動動手與腦筋，用一張紙摺出日常常見物品，相信他們定必投入在摺紙的天地中。
1. 貨船：（按圖參考摺法）
+2
+2
+2
2. 飛機：（按圖參考摺法）
+3
+3
+3
3. 帆船：（按圖參考摺法）
+2
+2
+2
4. 杯子：（按圖參考摺法）
+2
+2
+2
5. 房子：（按圖參考摺法）
+3
+3
+3
6. 帽子：（按圖參考摺法）
7. 鋼琴：（按圖參考摺法）
8. 扇子：（按圖參考摺法）
+3
+3
+3
9. 金元寶：（按圖參考摺法）
10. 三角帽：（按圖參考摺法）
11. 衣服：（按圖參考摺法）
+3
+3
+3
12. 滑梯：（按圖參考摺法）
+3
+3
+3
13. 汽球：（按圖參考摺法）
+5
+5
+5
相關文章：孩子不收拾玩具恐嚇全都丟掉？ 與其動氣責罵不如參考這6個建議
+11
+11
+11
（萬里機構授權使用）
書名：超好玩摺紙王
作者：楊旭
現居澳洲，長期從事兒童教育工作。深圳市畫家協會副會長，專職美術教師，是深圳市「快樂塗畫七彩畫室」少兒培訓機構創辦人之一。
【本文獲「萬里機構」授權轉載。】