摺紙｜鋼琴、滑梯一張紙都摺到？　13款摺紙親子齊挑戰放假唔會悶

編按：今時今日的小孩不愁沒玩具，甚至只要有電話睇YouTube已十分滿足，但每天的娛樂只是單向的接受，又怎能鍛鍊他們的創意思維呢？爸媽不妨參考《超好玩摺紙王》一書，跟孩子動動手與腦筋，用一張紙摺出日常常見物品，相信他們定必投入在摺紙的天地中。