摺紙｜鋼琴、滑梯一張紙都摺到？　13款摺紙親子齊挑戰放假唔會悶

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編按：今時今日的小孩不愁沒玩具，甚至只要有電話睇YouTube已十分滿足，但每天的娛樂只是單向的接受，又怎能鍛鍊他們的創意思維呢？爸媽不妨參考《超好玩摺紙王》一書，跟孩子動動手與腦筋，用一張紙摺出日常常見物品，相信他們定必投入在摺紙的天地中。

1. 貨船：（按圖參考摺法）

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2. 飛機：（按圖參考摺法）

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3. 帆船：（按圖參考摺法）

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4. 杯子：（按圖參考摺法）

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5. 房子：（按圖參考摺法）

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6. 帽子：（按圖參考摺法）

7. 鋼琴：（按圖參考摺法）

8. 扇子：（按圖參考摺法）

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9. 金元寶：（按圖參考摺法）

10. 三角帽：（按圖參考摺法）

11. 衣服：（按圖參考摺法）

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12. 滑梯：（按圖參考摺法）

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13. 汽球：（按圖參考摺法）

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（萬里機構授權使用）

書名：超好玩摺紙王

作者：楊旭
現居澳洲，長期從事兒童教育工作。深圳市畫家協會副會長，專職美術教師，是深圳市「快樂塗畫七彩畫室」少兒培訓機構創辦人之一。

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【本文獲「萬里機構」授權轉載。】

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