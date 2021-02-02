酒精消毒液令兒童眼睛受傷個案急增　萬一出事應該咁做…

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-02 17:30

自從新冠肺炎疫症爆發，公眾場所都放置了酒精消毒液讓客人使用，父母帶小朋友進出這些場所時，也會用來為小朋友消毒雙手。但法國有數據顯示，單是去年4月至8月期間，兒童眼睛接觸到酒精的個案是前年同期的7倍，而個案大多是4歲以下的小朋友。數據表示，手部消毒產品的乙醇（酒精）含量高，有機會令眼睛受傷，而受傷個案亦有上升。

假如小朋友的眼睛接觸到酒精，會立即感到眼睛很痛。按圖即看如何處理：

本港在去年6月也曾發生兒童酒精入眼意外。一名餐廳侍應誤把75%酒精濃度的消毒液噴入男童眼睛，男童立即不能睜眼並送院治理。酒精入眼會令眼睛受到化學刺激，如果噴射力強及酒精量多，有機會令兒童眼角膜受損，影響視力甚至失明。

法國毒物控制中心的數據顯示，單是在2020年4月1日至8月24日之間，巴黎已有16名兒童因眼睛接觸到酒精消毒液而需要送院治理。而研究亦指，導政兒童受傷風險的最大可能，是安裝在公眾場所的酒精消毒液，小朋友使用後，酒精尚未乾透就揉眼睛，把酒精擦進眼睛裏。

這種受傷的情況大多發生在4歲以下的兒童身上，而使用酒精搓手液而令眼睛受傷的個案也由2019年的1.9%急增至9.9% ，原因是這些搓手液的酒精濃度也相當高，父母為小朋友使用時不宜掉以輕心。

(Photo-AC圖片)

資料來源：Pediatric Eye Injuries by Hydroalcoholic Gel in the Context of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic

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