婚姻｜返工壓力大　老公不懂分憂？5個小反應　會不自覺傷害感情

妻子下班之後都累得跟狗一樣，必須花許多時間陪伴才能排解壓力，久而久之太太確實放鬆許多，但先生卻因此越來越不快樂，問題出在哪裏呢？



夫妻一方生活有壓力時，另一方該怎跟他/她相處？（按圖了解）

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聽眾朋友們晚安，最近被朋友問到夫妻說話時，需要注意的小細節有哪些？這個問題實在反應出家政夫的近況，因為妻子的公司來了位皇太后，不但苛扣加班費，將頭腦簡單的員工送去當花瓶，使能幹的人任務更多，操到天昏地暗，甚至還把拿來購買咖啡飲料的費用刪除，搞得大家怨聲載道。

於是，每回下班妻子都累得跟狗一樣，必須花許多時間陪伴才能排解壓力，久了，太太的負面情緒的確是稍微安撫下來，但家政夫卻因此悶悶不樂，所以剛好適合來跟大家分享，夫妻說話時該注意的小細節有哪些：

1. 不要在對方提出見解之後，立刻冒出：「不是、我不覺得、你不懂啦…」等等的詞。

妻子：「…我快忍受不住，我該怎麼辦才好？」

丈夫：「要不要先試着…或許能讓情況改善？」

妻子：「不是〈我不覺得、唉，你不懂啦〉…」

也許某些說話用詞對你我而言不算甚麼，但聽久了，次數多了，難免產生「反正我怎麼說都不對，我說甚麼你都不認同，那幹嘛還聊天？」的負面情緒，這些情緒會轉變成「嘰嘰喳喳…」的垃圾話，於下次爭執、冷戰時從耳邊冒出來。

雖然有專家建議，當女人難過時男人只需要乖乖聆聽，但這種沒有結局和重點的對話模式，很容易令家政夫感到乏味，甚至聽着聽着就魂遊向外，心思不曉得飛到哪裏去了？因此，家政夫覺得還是要給男人一些空間，提出建議，那如果太太們聽完不喜歡，請別立刻冒出不是、我不覺得、你不懂啦…之類的詞彙，好嗎？

2. 不要在對方發牢騷時，連聲：「道歉、稍等一下」也沒說，就滑開手機找網友聊天。

拜網路所賜，夫妻倆常是一個拿着手機追代購直播，一個打怪玩遊戲，所以當其中一方非常沮喪，非常需要被理解和安慰時，手機就會成為「你根本沒在聽我說話；你的朋友比我重要；就算我已經這麼難過了，你也不在意」的代罪羔羊。

除此之外，要是自己被負面情緒壟罩，聊着聊着另外一半的通訊軟件突然點亮，閃爍出漂亮、帥氣的異性照片時，下場又會如何呢？

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3. 留意對方的肢體語言，當出現眼眶紅潤、顫抖時，可縮短身體間的距離，緊緊摟着或互相倚靠更好！

溝通是一種關係深淺的呈現，如果淪落為例行公事或不得不，那夫妻就會很快變成比家人更不如的室友、房東和房客，但先生們也別當妻子一靠近，就下半身充血急忙脱對方衣服，因為做完激烈的運動後，男人很容易疲倦入睡，留下心情依舊鬱悶，甚至太太更胡思亂想，誤以為自己像個奴隸，回到家後還要被迫提供賣春的服務。

4. 當內容涉及雙方父母時，請敞開胸懷接受批評。

結婚，是指一男一女離開成長環境，另外組成一個新家庭，這樣的關係比和原本的父母更親密，因此請別一聽見批評長輩的聲音，就失去理智渾身不是滋味。

換個角度想，你會希望將來自己變成兒女成家立業之後，夾在他們夫妻中間常常拿來吵架、爭鬧的原因嗎？

5. 如果是躺在牀上聊天，請不要因為對方越聊越累，不小心睡着而生氣。

妻子上班很辛苦，下班之後喜歡藉着追劇和代購直播來放鬆，所以家政夫只能把握她關掉手機，躺在枕頭上的一點點時間來聊天，結果常常是聽她單方面吐完苦水，輪到我講沒幾句就鼾聲遍野。

這時，家政夫會很慶幸遇上的麻煩還只是小兒科等級，因為要是問題大到令妻子食不下咽、坐立難安的話，注重形象的太太又怎麼可能睡成卍字形呢？

至於家政夫的紓壓方式，就只能寫寫文章、彔彔PODCAST，期望能和了解家政夫近況的你們，有些互動而已了呀！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：家政夫的悄悄話，原文：EP36．夫妻倆越來越不想講話，是因為沒做到這五點？】