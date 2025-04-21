銀座親子酒店10間｜近商場／室內泳池／小童免費住／人均$386起

銀座親子酒店推介2025！銀座擁有許多百貨公司，帶小朋友吃喝玩樂都十分方便！《香港01》整合10間銀座親子酒店，部分酒店設有泳池、公共浴池及溫泉等設施，小朋友更可享用免費早餐，人均只需$386起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

銀座親子酒店推介【1】東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）於2024年開幕，鄰近車站及百貨公司，吃喝玩樂都超方便！酒店房間均採用皮革及木系家具，浴室乾濕分離且備有浴缸，空間十分寬敞。套房另有客飯廳及廚房，最多可供3人入住，適合家庭旅客！酒店亦設有泳池、健身室、免費自行車租借、酒吧及餐廳等設施及服務。

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

房價：人均HK$2,817起（城景豪華特大床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座2-8-13

交通：銀座一丁目步行4分鐘

東京銀座艾迪遜酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【2】三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）於2024年9月開幕，築地本願寺、銀座、歌舞伎座等景點均步行可達，來往車站亦只需步行6分鐘，帶小朋友去旅行都很方便！酒店提供187間客房及套房，配備乾濕分離浴室、微波爐、洗衣機及乾衣機等設備，非常適合家庭客。酒店亦附設健身室、公共浴池、餐廳等設施。

三井花園酒店銀座築地（Mitsui Garden Hotel Ginza Tsukiji）

房價：人均HK$1,144起（高級特大床房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：東京都中央區築地4-7-1

交通：築地站或東銀座站步行6分鐘

三井花園酒店銀座築地搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【3】三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）

三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）於2018年開幕，鄰近車站、日本橋、丸之內及多家百貨公司，地理位置優越！酒店配備264間客房，最多可容納3位成人及1位小童入住，更提供兒童設施，適合一家四口的旅行！酒店亦設有日式大浴場、餐廳及酒吧。

三井花園酒店日本橋普米爾（Mitsui Garden Hotel Nihonbashi Premier / Tokyo）

房價：人均HK$723起（高級大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區日本橋室町3-4-4

交通：三越前站步行2分鐘

三井花園酒店日本橋普米爾搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【4】東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）於2022年開幕，地理位置優越，可輕鬆前往地鐵線，距離銀座站步行約5分鐘，附近坐落一整排食店，吃東西相當方便，附近亦有購物商店。酒店裝潢新穎時尚，客房舒適，並配備投影機、高級音響等設備，頗有家庭劇院感覺！

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas Ginza Corridor）

房價：人均HK$637起（普羅塞克 標準大床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座6-2-11

交通：日比谷站步行7分鐘

東京銀座迴廊街皇家花園CANVAS酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【5】東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）於2022年開業，坐落在銀座/築地，附近有哥斯拉雕像、日比谷公園及多家百貨公司，帶小朋友出行觀光十分方便。酒店於2019年開幕，共有121間客房，房間空間寬敞，配備乾濕分離浴室，一家三口入住一不會擁擠。酒店亦設有餐廳、酒吧及洗衣間。

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店（The Royal Park Canvas - Ginza 8）

房價：人均HK$715起（標準雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座6-2-11

交通：日比谷站步行7分鐘

東京銀座8皇家花園CANVAS酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【6】東京銀座萬豪AC酒店（AC Hotel Tokyo Ginza）

東京銀座萬豪AC酒店（AC Hotel Tokyo Ginza）於2020年開幕，步行3分鐘即達銀座及歌舞伎座，逛街超方便！酒店擁有296間客房，房間配備特大雙人床、大面積景觀窗及浴缸等設施，頂樓的高級特大床房更可容納2位成人及1位小童入住，空間十分寬敞！酒店亦配備健身室、酒吧及餐廳，酒店亦有提供兒童餐及兒童設施。

東京銀座萬豪AC酒店（AC Hotel Tokyo Ginza）

房價：人均HK$2,464起（頂樓高級特大床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座6-14-7

交通：築地市場站步行10分鐘

東京銀座萬豪AC酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【7】東京日比谷美居酒店（近銀座商圈）（Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area)）

東京日比谷美居酒店（近銀座商圈）（Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area)）於2023年開業，坐落在東京千代田區，鄰近哥斯拉雕像、日比谷公園、銀座等景點，一家人吃喝玩樂都很便利。酒店共有178間客房，配備特大睡床、採光窗、小浴缸等設施。酒店亦設有健身室、餐廳及咖啡室，小童更可享免費早餐！

東京日比谷美居酒店（近銀座商圈）（Mercure Tokyo Hibiya (Ginza area)）

房價：人均HK$872起（高級特大床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都千代田區內幸町1-5-2

交通：內幸町站步行4分鐘

東京日比谷美居酒店（近銀座商圈）搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【8】The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）

The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）於2019年開幕，鄰近新橋、日比谷公園、哥斯拉雕像及銀座，來往車站亦只需步行2分鐘，地理位置優越。酒店提供255間客房，房間內設有乾濕分離浴室、浴缸及淋浴間、大面積景觀窗等，可容納2位成人及1位小童入住。酒店另設健身室、餐廳及洗衣間等設施。

The Blossom 日比谷（The Blossom Hibiya）

房價：人均HK$1,018起（高級雙床房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都港區新橋1-1-13

交通：內幸町站步行2分鐘

The Blossom 日比谷搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【9】格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）

格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）於2023年開業，鄰近車站之餘，附近更有各式各樣的食肆及商場，非常方便！酒店共有102間房，房間隔音好，空間感十足，可以打開2個行李箱，電視也可以看Youtube，廁所也有做乾濕分離。酒店亦設有溫泉浴池、桑拿房、Spa、餐廳及酒吧。

格蘭貝爾銀座酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）

房價：人均HK$759起（雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區銀座7-2-18

交通：JR新橋站步行8分鐘

格蘭貝爾銀座酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

銀座親子酒店推介【10】築地銀座東誠可可尼精選酒店（Tosei Hotel Cocone Tsukiji Ginza Premier）

築地銀座東誠可可尼精選酒店（Tosei Hotel Cocone Tsukiji Ginza Premier）於2023年9月開業，鄰近築地本願寺、歌舞伎座及銀座，地理位置優越。酒店共有203間客房，房間設計簡約，配備乾濕分離浴室、小浴缸，最大的房型可容納4人入住，非常適合家庭旅行！酒店亦設有健身室、桑拿、公共浴池、洗衣間、餐廳、酒吧等設施。

築地銀座東誠可可尼精選酒店（Tosei Hotel Cocone Tsukiji Ginza Premier）

房價：人均HK$386起（緊湊雙床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都中央區築地6-23-8

交通：築地市場站步行9分鐘

築地銀座東誠可可尼精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略