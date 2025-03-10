池袋親子酒店10間｜商場附近／近水族館／小童免費／人均$217起

池袋親子酒店推介2025！池袋擁有陽光水族館、池袋太陽城、南夢宮主題樂園等親子同遊必訪景點，一家人旅遊入住池袋就更方便！《香港01》整合10間池袋親子酒店，除了鄰近親子景點外，小童更可以免費入住，人均只需$217起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

池袋親子酒店推介【1】MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）

MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）於2022年開業，步行10分鐘就可以到達距離池袋站，附近更有便利店、餐廳、藥妝店、DONKI等，非常方便。酒店裝潢以溫馨木系作設計，環境寬敞舒適，並且設有獨立開放式廚房、微波爐、迷你客廳等，最小的房型已經可容納4位成人及2位小童入住，非常適合一家大小！

MIMARU東京 池袋（MIMARU Tokyo Ikebukuro）

房價：人均HK$612起（一房式閣樓床公寓房；4人入住）

地址：東京都豊島區池袋2-61-1

交通：池袋站步行10分鐘

MIMARU東京 池袋搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

池袋親子酒店推介【2】東京椿山莊酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）

東京椿山莊酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）坐落在東京文京區，草間彌生美術館、東京動畫中心、池袋太陽城等景點均在車程15分鐘內，地理位置優越。酒店曾於2013年翻新，提供多達265間客房，房內配備特大睡床，坐擁城景或花園景觀，非常舒適。酒店亦附設室內恆溫游泳池、公共浴池、溫泉、健身室、Spa等設施，更提供托兒服務！

東京椿山莊酒店（Hotel Chinzanso Tokyo）

房價：人均HK$1,067起（卓越城景高級雙床房；11歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都文京區關口2-10-8

交通：江户川橋步行15分鐘

東京椿山莊酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

池袋親子酒店推介【3】池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）於2022年開幕，步行2分鐘就可以到達池袋站，鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等，非常方便。酒店設計裝潢獨特舒適，空間充足且漂亮，提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備，最大的房型更可容納6人入住，非常適合一家人入住！

池袋西索卡酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

房價：人均HK$497起（高級雙人房；4人入住）

地址：東京都豐島區西池袋1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

池袋西索卡酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Booking.com

池袋親子酒店推介【4】DEL style 池袋東口（DEL Style Ikebukuro Higashiguchi）

DEL style 池袋東口（DEL Style Ikebukuro Higashiguchi）位於池袋，鄰近花之樂園、豐島區立中池袋公園、池袋太陽城等景點，帶小朋友去水族館、扭蛋百貨店都超方便！酒店於2020年開幕，提供143間客房，空間寬敞。酒店另設餐廳及洗衣房，非常方便。

DEL style 池袋東口（DEL Style Ikebukuro Higashiguchi）

房價：人均HK$433起（雙床房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都豊島區南池袋1-20-8

交通：JR池袋站步行4分鐘

DEL style 池袋東口搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

池袋親子酒店推介【5】池袋星際廣場酒店（Hotel Star Plaza Ikebukuro）

池袋星際廣場酒店（Hotel Star Plaza Ikebukuro）坐落於池袋，鄰近池袋西口公園及陽光水族館，附近亦有許多百貨公司，吃喝玩樂一應俱全！酒店於1987年開幕，目前正進行局部翻新，翻新後的房間乾淨新穎、採光充足，配備沙發、小型睡床等，空間尚算寬敞。

池袋星際廣場酒店（Hotel Star Plaza Ikebukuro）

房價：人均HK$330起（小型雙人床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都豊島區池袋2-10-2

交通：池袋站步行10分鐘

池袋星際廣場酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

池袋親子酒店推介【6】赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）

赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）於2022年開幕，坐落於東京的北區，雖然與池袋有段小距離，但搭乘JR只需4個站便可抵達池袋，交通尚算方便。酒店共有161間客房，房間分為單人房、雙人房及團體房房型，團體房最多可容納3位成人及1位小童入住。酒店亦有提供共用廚房、餐廳、咖啡室及酒吧。

赤羽霍利克酒店（Akabane Holic Hotel）

房價：人均HK$330起（團體房；3人入住）

地址：東京都北區赤羽1-4-4

交通：JR赤羽站步行2分鐘

赤羽霍利克酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

池袋親子酒店推介【7】OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）距離JR大塚站僅5分鐘步程，步行可達陽光水族館、天祖神社、便利商店、DONKI等，地理位置優越。酒店共有125間客房，提供日系特色高架床，配有客廳、乾濕分離浴室及浴缸，最大的房型更可容納多達6人，更有特色主題家庭房，絕對是高CP值的親子住宿！

OMO5 東京大塚 by 星野集團（OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts）

房價：人均HK$476起（YAGURA房；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都豐島區北大塚2-26-1

交通：JR大冢站步行3分鐘

OMO5 東京大塚 by 星野集團搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

池袋親子酒店推介【8】COCOYO Hotel 大塚（COCOYO HOTEL Otsuka）

COCOYO Hotel 大塚（COCOYO HOTEL Otsuka）於2025年全新開幕，位於東京豐島區，鄰近天祖神社及陽光水族館。酒店提供53間公寓式客房，房間均配備微波爐及雪櫃，部分房間另有廚房、客廳、飯廳等空間，最多可供6人入住，適合大家族的旅行！

COCOYO Hotel 大塚（COCOYO HOTEL Otsuka）

房價：人均HK$444起（高級雙床房；3人入住）

地址：東京都豐島區北大塚2-20-6

交通：JR大冢站步行7分鐘

COCOYO Hotel 大塚搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

池袋親子酒店推介【9】WING國際精選酒店-池袋（Hotel Wing International Select Ikebukuro）

WING國際精選酒店-池袋（Hotel Wing International Select Ikebukuro）於2019年開幕，附近有池袋公園、陽光水族館及池袋太陽城等景點，帶小朋友出行非常方便！酒店共有152間客房，房間配備智能電視，在房內都可以看YouTube、Netflix、Disney+等影音平台，酒店更有提供兒童桌上電腦遊戲及拼圖任你玩，非常對親子友善！

WING國際精選酒店-池袋（Hotel Wing International Select Ikebukuro）

房價：人均HK$217起（小型雙人床房；9歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都豐島區東池袋3-7-1

交通：池袋站步行13分鐘

WING國際精選酒店-池袋搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

池袋親子酒店推介【10】池袋永安國際酒店（Hotel Wing International Ikebukuro）

池袋永安國際酒店（Hotel Wing International Ikebukuro）位於池袋，距離豐島區立東池袋中央公園、陽光水族館、池袋購物園區等景點不到10分鐘車程，交通十分方便！酒店曾於2019年翻新，共有94間客房，酒店提供平板電視，可以觀看Netflix、YouTube、Disney+等串流平台，小朋友晚上在房間內都不會悶！

池袋永安國際酒店（Hotel Wing International Ikebukuro）

房價：人均HK$227起（標準雙人房；9歲或以下不加床可免費入住）

地址：東京都豐島區東池袋3-10-7

交通：池袋站步行14分鐘

池袋永安國際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略