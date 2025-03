池袋親子酒店10間｜商場附近／近水族館／小童免費／人均$217起

池袋親子酒店推介2025!池袋擁有陽光水族館、池袋太陽城、南夢宮主題樂園等親子同遊必訪景點,一家人旅遊入住池袋就更方便!《香港01》整合10間池袋親子酒店,除了鄰近親子景點外,小童更可以免費入住,人均只需$217起!



池袋親子酒店推介【1】MIMARU東京 池袋(MIMARU Tokyo Ikebukuro)

MIMARU東京 池袋(MIMARU Tokyo Ikebukuro)於2022年開業,步行10分鐘就可以到達距離池袋站,附近更有便利店、餐廳、藥妝店、DONKI等,非常方便。酒店裝潢以溫馨木系作設計,環境寬敞舒適,並且設有獨立開放式廚房、微波爐、迷你客廳等,最小的房型已經可容納4位成人及2位小童入住,非常適合一家大小!

MIMARU東京 池袋(MIMARU Tokyo Ikebukuro)

房價:人均HK$612起(一房式閣樓床公寓房;4人入住)

地址:東京都豊島區池袋2-61-1

交通:池袋站步行10分鐘

池袋親子酒店推介【2】東京椿山莊酒店(Hotel Chinzanso Tokyo)

東京椿山莊酒店(Hotel Chinzanso Tokyo)坐落在東京文京區,草間彌生美術館、東京動畫中心、池袋太陽城等景點均在車程15分鐘內,地理位置優越。酒店曾於2013年翻新,提供多達265間客房,房內配備特大睡床,坐擁城景或花園景觀,非常舒適。酒店亦附設室內恆溫游泳池、公共浴池、溫泉、健身室、Spa等設施,更提供托兒服務!

東京椿山莊酒店(Hotel Chinzanso Tokyo)

房價:人均HK$1,067起(卓越城景高級雙床房;11歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都文京區關口2-10-8

交通:江户川橋步行15分鐘

池袋親子酒店推介【3】池袋西索卡酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)

池袋西索卡酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)於2022年開幕,步行2分鐘就可以到達池袋站,鄰近池袋駅前公園、咖啡店、酒吧等,非常方便。酒店設計裝潢獨特舒適,空間充足且漂亮,提供超大浴室、按摩浴缸、桑拿室、共享休息室等設備,最大的房型更可容納6人入住,非常適合一家人入住!

池袋西索卡酒店(Hotel Hisoca Ikebukuro)

房價:人均HK$497起(高級雙人房;4人入住)

地址:東京都豐島區西池袋1-10-4

交通:池袋站步行2分鐘

池袋親子酒店推介【4】DEL style 池袋東口(DEL Style Ikebukuro Higashiguchi)

DEL style 池袋東口(DEL Style Ikebukuro Higashiguchi)位於池袋,鄰近花之樂園、豐島區立中池袋公園、池袋太陽城等景點,帶小朋友去水族館、扭蛋百貨店都超方便!酒店於2020年開幕,提供143間客房,空間寬敞。酒店另設餐廳及洗衣房,非常方便。

DEL style 池袋東口(DEL Style Ikebukuro Higashiguchi)

房價:人均HK$433起(雙床房;12歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都豊島區南池袋1-20-8

交通:JR池袋站步行4分鐘

池袋親子酒店推介【5】池袋星際廣場酒店(Hotel Star Plaza Ikebukuro)

池袋星際廣場酒店(Hotel Star Plaza Ikebukuro)坐落於池袋,鄰近池袋西口公園及陽光水族館,附近亦有許多百貨公司,吃喝玩樂一應俱全!酒店於1987年開幕,目前正進行局部翻新,翻新後的房間乾淨新穎、採光充足,配備沙發、小型睡床等,空間尚算寬敞。

池袋星際廣場酒店(Hotel Star Plaza Ikebukuro)

房價:人均HK$330起(小型雙人床房;5歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都豊島區池袋2-10-2

交通:池袋站步行10分鐘

池袋親子酒店推介【6】赤羽霍利克酒店(Akabane Holic Hotel)

赤羽霍利克酒店(Akabane Holic Hotel)於2022年開幕,坐落於東京的北區,雖然與池袋有段小距離,但搭乘JR只需4個站便可抵達池袋,交通尚算方便。酒店共有161間客房,房間分為單人房、雙人房及團體房房型,團體房最多可容納3位成人及1位小童入住。酒店亦有提供共用廚房、餐廳、咖啡室及酒吧。

赤羽霍利克酒店(Akabane Holic Hotel)

房價:人均HK$330起(團體房;3人入住)

地址:東京都北區赤羽1-4-4

交通:JR赤羽站步行2分鐘

池袋親子酒店推介【7】OMO5 東京大塚 by 星野集團(OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts)

OMO5 東京大塚 by 星野集團(OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts)距離JR大塚站僅5分鐘步程,步行可達陽光水族館、天祖神社、便利商店、DONKI等,地理位置優越。酒店共有125間客房,提供日系特色高架床,配有客廳、乾濕分離浴室及浴缸,最大的房型更可容納多達6人,更有特色主題家庭房,絕對是高CP值的親子住宿!

OMO5 東京大塚 by 星野集團(OMO5 Tokyo Otsuka by Hoshino Resorts)

房價:人均HK$476起(YAGURA房;6歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都豐島區北大塚2-26-1

交通:JR大冢站步行3分鐘

池袋親子酒店推介【8】COCOYO Hotel 大塚(COCOYO HOTEL Otsuka)

COCOYO Hotel 大塚(COCOYO HOTEL Otsuka)於2025年全新開幕,位於東京豐島區,鄰近天祖神社及陽光水族館。酒店提供53間公寓式客房,房間均配備微波爐及雪櫃,部分房間另有廚房、客廳、飯廳等空間,最多可供6人入住,適合大家族的旅行!

COCOYO Hotel 大塚(COCOYO HOTEL Otsuka)

房價:人均HK$444起(高級雙床房;3人入住)

地址:東京都豐島區北大塚2-20-6

交通:JR大冢站步行7分鐘

池袋親子酒店推介【9】WING國際精選酒店-池袋(Hotel Wing International Select Ikebukuro)

WING國際精選酒店-池袋(Hotel Wing International Select Ikebukuro)於2019年開幕,附近有池袋公園、陽光水族館及池袋太陽城等景點,帶小朋友出行非常方便!酒店共有152間客房,房間配備智能電視,在房內都可以看YouTube、Netflix、Disney+等影音平台,酒店更有提供兒童桌上電腦遊戲及拼圖任你玩,非常對親子友善!

WING國際精選酒店-池袋(Hotel Wing International Select Ikebukuro)

房價:人均HK$217起(小型雙人床房;9歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都豐島區東池袋3-7-1

交通:池袋站步行13分鐘

池袋親子酒店推介【10】池袋永安國際酒店(Hotel Wing International Ikebukuro)

池袋永安國際酒店(Hotel Wing International Ikebukuro)位於池袋,距離豐島區立東池袋中央公園、陽光水族館、池袋購物園區等景點不到10分鐘車程,交通十分方便!酒店曾於2019年翻新,共有94間客房,酒店提供平板電視,可以觀看Netflix、YouTube、Disney+等串流平台,小朋友晚上在房間內都不會悶!

池袋永安國際酒店(Hotel Wing International Ikebukuro)

房價:人均HK$227起(標準雙人房;9歲或以下不加床可免費入住)

地址:東京都豐島區東池袋3-10-7

交通:池袋站步行14分鐘

