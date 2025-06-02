別府親子酒店10間推介｜私人溫泉／一泊二食／家庭房／人均$552起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

別府親子酒店推介2025！別府除了溫泉外，亦有水族館、動物園等親子友善景點，非常適合一家人出遊！《香港01》為大家整合10間親子友善的別府酒店，部分酒店提供私人溫泉、一泊二食及家庭房，小童可以免費入住之餘人均更只需$552起！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

別府親子酒店推介【1】御堂原畫廊溫泉酒店（Galleria Midobaru）

御堂原畫廊温泉酒店（Galleria Midobaru）距離別府站13分鐘車程，步行4分鐘即達「海地獄」。酒店客房均配備特別訂製的半露天石製浴池、戶外平台、半開放式浴室、客廳等，空間十分寬敞、景觀開揚。酒店亦附設無邊際泳池、公共溫泉、高爾夫球場、Spa等設施，超多娛樂！

御堂原畫廊溫泉酒店（Galleria Midobaru）
房價：人均HK$918起（特大床房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：大分縣別府市堀田6組
交通：JR別府站車程13分鐘
御堂原畫廊溫泉酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

別府親子酒店推介【2】星野集團 界 別府（Hoshino Resorts Kai Beppu）

星野集團 界 別府（Hoshino Resorts Kai Beppu）於2021年開幕，鄰近JR別府站、北浜公園、竹瓦溫泉、別府塔等，地理位置極佳！酒店位於別府灣旁，共有70間客房，房間均坐擁海景，部分房型設有露天風呂，最多可容納4人入住。酒店另設海景溫泉、Spa、餐廳、免費停車場等設施。

星野集團 界 別府（Hoshino Resorts Kai Beppu）
房價：人均HK$1,311起（TA3 日式房；3人入住；包早餐及晚餐）
地址：大分縣別府市北浜2-14-29
交通：JR別府站步行10分鐘
星野集團 界 別府搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

別府親子酒店推介【3】潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）

潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）位於海邊，距離車站只需9分鐘步程，來往竹瓦溫泉和別府地獄等熱門景點則需大約5分鐘車程。酒店榮獲Trip.com別府豪華酒店第1名，大部分客房坐擁無敵海景，設有私人風呂、溫泉及小庭院，空間寬敞。酒店亦附設室外泳池、溫泉、健身室、免費停車場等休閒娛樂設施。

潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）
房價：人均HK$1,145起（古董別墅4床；12歲或以下不加床可免費入住；包早餐）
地址：大分県別府市上田の湯町16-36
交通：JR別府大學站步行9分鐘
潮騷之宿加哈馬度假村搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

別府親子酒店推介【4】別府全日空度假村及水療中心洲際酒店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）

別府全日空度假村及水療中心洲際酒店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）位於山上，距離鬼山地獄和別府地獄車程約8分鐘。酒店環境清幽、景觀開揚，且有無邊際泳池、溫泉、Spa等休閒娛樂設施！酒店客房均設有戶外平台、小客廳、大浴缸、3D電視等，床架更面向大自然景觀，設計非常奢華！酒店亦提供托兒服務，非常貼心！

別府全日空度假村及水療中心洲際酒店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）
房價：人均HK$1,112起（經典兩張單人床客房；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：大分縣別府市大字鐵輪499番地18
交通：JR別府站車程20分鐘
別府全日空度假村及水療中心洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

別府親子酒店推介【5】神和苑 旅館（Kannawaen）

神和苑 旅館（Kannawaen）位於山林間，步行到別府地獄之旅、灶地獄、鬼山地獄等景點均只需10分鐘內便可抵達。酒店客房均設有戶外平台或露台及私人風呂，部分客房亦帶有露天風呂及私人泳池。酒店亦有提供免費車站接送服務及私人停車場，無論是否自駕遊都非常方便！此外，酒店亦附設公眾溫泉，隨時隨地都可以浸溫泉！

神和苑 旅館（Kannawaen）
房價：人均HK$598起（[宙] 和洋式房；4人入住）
地址：大分縣別府市大字鐵輪345番地
交通：JR別府大學站車程10分鐘
神和苑 旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

別府親子酒店推介【6】花別府旅館（Hana Beppu）

花別府旅館（Hana Beppu）位於別府，距離竹瓦温泉及別府地獄僅2分鐘及6分鐘車程，來往車站亦只需步行7分鐘，交通方便。酒店於2012開幕，共有30間和洋室客房，最多可供4人入住，空間寬敞舒適。酒店附設溫泉、公共浴池、按摩室、免費停車場等設施。

花別府旅館（Hana Beppu）
房價：人均HK$691起（隨機房型；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：大分縣別府市上田之湯町16-50
交通：JR別府站步行7分鐘
花別府旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

別府親子酒店推介【7】眺望之宿（Choubounoyado Shiori）

眺望之宿（Choubounoyado Shiori）位於別府，鄰近世界之塔、杉乃井溫泉棚湯、別府樂天地等景點。酒店於2005年開幕，僅設有13間和洋室客房，坐擁海景或山景，房間可容納4人入住，非常適合一家四口。酒店亦配備溫泉、桑拿、公共浴池、餐廳等設施。

眺望之宿（Choubounoyado Shiori）
房價：人均HK$916起（三樓海邊和洋式房間；3位成人1位小童入住；包早餐及晚餐）
地址：大分縣別府市大字南立石2218-5
交通：JR別府站車程8分鐘
眺望之宿搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comKlook

別府親子酒店推介【8】白菊酒店（Shiragiku）

白菊酒店（Shiragiku）坐落於別府中心地段，距離竹瓦温泉和海之卵不到5分鐘車程，地理位置優越。酒店共有98間客房，房間配備私人浴室及浴缸，最大的房型可容納6人入住，多人家庭都適合！酒店亦設有公共浴池、溫泉、按摩室、KTV、餐廳等設施。

白菊酒店（Shiragiku）
房價：人均HK$791起（帶浴室的日式房間；3人入住；包早餐）
地址：大分縣別府市上田湯町16-36
交通：JR別府站步行8分鐘
白菊酒店搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

別府親子酒店推介【9】春樹別邸旅館（Bettei Haruki）

春樹別邸旅館（Bettei Haruki）坐落於別府，附近有砂浴葫蘆溫泉、鐵輪溫泉、白池地獄、別府溫泉蒸汽展望台等景點。酒店於2005年開業，全館只有6間客房，房間配備免費迷你吧、露台及半露天浴池，最多可容納4人入住。酒店亦設有溫泉、圖書館、餐廳等設施。

春樹別邸旅館（Bettei Haruki）
房價：人均HK$552起（日式房；3人入住）
地址：大分縣別府新別府4組
交通：JR別府大學站車程7分鐘
春樹別邸旅館搶先預訂優惠👉🏻 AgodaTrip.comBooking.comKlook

別府親子酒店推介【10】格蘭德維爾德度假村（Grand Verde Resort）

格蘭德維爾德度假村（Grand Verde Resort）是2022年7月全新開幕的露營渡假村，渡假村位於別府近郊，四周綠草如茵、環境清幽。度假村共有10間圓拱形星空房，房間配備西式床鋪、私人浴室、戶外平台等設施，部分房間亦提供烹飪設備。酒店亦提供桑拿、溫泉、餐廳等設施，以及燒烤、觀星、野生巡遊等體驗。

格蘭德維爾德度假村（Grand Verde Resort）
房價：人均HK$661起（雙床房；3人入住）
地址：大分縣別府市大字天間字松塚2-2
交通：JR由布院站車埕21分鐘
格蘭德維爾德度假村搶先預訂優惠👉🏻 Trip.comKlook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多日本溫泉酒店推薦👇
由布院溫泉酒店洞爺湖溫泉酒店定山溪溫泉酒店登別溫泉酒店鬼怒川溫泉酒店有馬溫泉酒店草津溫泉酒店銀山溫泉酒店別府溫泉酒店東京溫泉酒店東京星野溫泉飯店大阪溫泉酒店京都溫泉酒店箱根溫泉酒店熱海溫泉酒店白馬溫泉酒店黑川溫泉酒店富士山溫泉酒店霧島溫泉酒店和歌山溫泉酒店輕井澤溫泉酒店

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2025｜PayMe最高減$85！5月Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2025｜無門檻5%折扣＋訂酒店信用卡優惠｜日韓泰折扣Booking.com優惠碼2025｜最新本地、全球酒店85折＋信用卡優惠10%Expedia優惠碼2025｜獨家精選酒店折扣最高減$100｜附教學
草津溫泉酒店10間推介人均$290！一泊二食/私人風呂/交通近巴士站輕井澤酒店10間推介｜滑雪場／私人溫泉／近Outlet／親子多人房東京溫泉酒店13間推介｜2分鐘到地鐵站／上野新宿都有／人均$239河口湖酒店20大推薦｜完整富士山景／私人風呂／溫泉酒店人均$212日本溫泉排行榜︳日本人鍾情5大溫泉　河口湖/有馬/箱根港人最愛箱根溫泉酒店21間推介｜人均$263／私人風呂／一泊二食／免費接送
別府
溫泉
溫泉
日本
日本旅遊
日本
日本酒店
九州
九州
旅遊Jetso
親子
親子關係
親子活動
親子遊
外地玩樂