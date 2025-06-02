別府親子酒店10間推介｜私人溫泉／一泊二食／家庭房／人均$552起

別府親子酒店推介2025！別府除了溫泉外，亦有水族館、動物園等親子友善景點，非常適合一家人出遊！《香港01》為大家整合10間親子友善的別府酒店，部分酒店提供私人溫泉、一泊二食及家庭房，小童可以免費入住之餘人均更只需$552起！



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別府親子酒店推介【1】御堂原畫廊溫泉酒店（Galleria Midobaru）

御堂原畫廊温泉酒店（Galleria Midobaru）距離別府站13分鐘車程，步行4分鐘即達「海地獄」。酒店客房均配備特別訂製的半露天石製浴池、戶外平台、半開放式浴室、客廳等，空間十分寬敞、景觀開揚。酒店亦附設無邊際泳池、公共溫泉、高爾夫球場、Spa等設施，超多娛樂！

御堂原畫廊溫泉酒店（Galleria Midobaru）

房價：人均HK$918起（特大床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：大分縣別府市堀田6組

交通：JR別府站車程13分鐘

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別府親子酒店推介【2】星野集團 界 別府（Hoshino Resorts Kai Beppu）

星野集團 界 別府（Hoshino Resorts Kai Beppu）於2021年開幕，鄰近JR別府站、北浜公園、竹瓦溫泉、別府塔等，地理位置極佳！酒店位於別府灣旁，共有70間客房，房間均坐擁海景，部分房型設有露天風呂，最多可容納4人入住。酒店另設海景溫泉、Spa、餐廳、免費停車場等設施。

星野集團 界 別府（Hoshino Resorts Kai Beppu）

房價：人均HK$1,311起（TA3 日式房；3人入住；包早餐及晚餐）

地址：大分縣別府市北浜2-14-29

交通：JR別府站步行10分鐘

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別府親子酒店推介【3】潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）

潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）位於海邊，距離車站只需9分鐘步程，來往竹瓦溫泉和別府地獄等熱門景點則需大約5分鐘車程。酒店榮獲Trip.com別府豪華酒店第1名，大部分客房坐擁無敵海景，設有私人風呂、溫泉及小庭院，空間寬敞。酒店亦附設室外泳池、溫泉、健身室、免費停車場等休閒娛樂設施。

潮騷之宿加哈馬度假村（Amane Resort Gahama）

房價：人均HK$1,145起（古董別墅4床；12歲或以下不加床可免費入住；包早餐）

地址：大分県別府市上田の湯町16-36

交通：JR別府大學站步行9分鐘

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別府親子酒店推介【4】別府全日空度假村及水療中心洲際酒店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）

別府全日空度假村及水療中心洲際酒店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）位於山上，距離鬼山地獄和別府地獄車程約8分鐘。酒店環境清幽、景觀開揚，且有無邊際泳池、溫泉、Spa等休閒娛樂設施！酒店客房均設有戶外平台、小客廳、大浴缸、3D電視等，床架更面向大自然景觀，設計非常奢華！酒店亦提供托兒服務，非常貼心！

別府全日空度假村及水療中心洲際酒店（Ana InterContinental Beppu Resort & Spa）

房價：人均HK$1,112起（經典兩張單人床客房；12歲或以下不加床可免費入住）

地址：大分縣別府市大字鐵輪499番地18

交通：JR別府站車程20分鐘

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別府親子酒店推介【5】神和苑 旅館（Kannawaen）

神和苑 旅館（Kannawaen）位於山林間，步行到別府地獄之旅、灶地獄、鬼山地獄等景點均只需10分鐘內便可抵達。酒店客房均設有戶外平台或露台及私人風呂，部分客房亦帶有露天風呂及私人泳池。酒店亦有提供免費車站接送服務及私人停車場，無論是否自駕遊都非常方便！此外，酒店亦附設公眾溫泉，隨時隨地都可以浸溫泉！

神和苑 旅館（Kannawaen）

房價：人均HK$598起（[宙] 和洋式房；4人入住）

地址：大分縣別府市大字鐵輪345番地

交通：JR別府大學站車程10分鐘

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別府親子酒店推介【6】花別府旅館（Hana Beppu）

花別府旅館（Hana Beppu）位於別府，距離竹瓦温泉及別府地獄僅2分鐘及6分鐘車程，來往車站亦只需步行7分鐘，交通方便。酒店於2012開幕，共有30間和洋室客房，最多可供4人入住，空間寬敞舒適。酒店附設溫泉、公共浴池、按摩室、免費停車場等設施。

花別府旅館（Hana Beppu）

房價：人均HK$691起（隨機房型；6歲或以下不加床可免費入住）

地址：大分縣別府市上田之湯町16-50

交通：JR別府站步行7分鐘

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別府親子酒店推介【7】眺望之宿（Choubounoyado Shiori）

眺望之宿（Choubounoyado Shiori）位於別府，鄰近世界之塔、杉乃井溫泉棚湯、別府樂天地等景點。酒店於2005年開幕，僅設有13間和洋室客房，坐擁海景或山景，房間可容納4人入住，非常適合一家四口。酒店亦配備溫泉、桑拿、公共浴池、餐廳等設施。

眺望之宿（Choubounoyado Shiori）

房價：人均HK$916起（三樓海邊和洋式房間；3位成人1位小童入住；包早餐及晚餐）

地址：大分縣別府市大字南立石2218-5

交通：JR別府站車程8分鐘

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別府親子酒店推介【8】白菊酒店（Shiragiku）

白菊酒店（Shiragiku）坐落於別府中心地段，距離竹瓦温泉和海之卵不到5分鐘車程，地理位置優越。酒店共有98間客房，房間配備私人浴室及浴缸，最大的房型可容納6人入住，多人家庭都適合！酒店亦設有公共浴池、溫泉、按摩室、KTV、餐廳等設施。

白菊酒店（Shiragiku）

房價：人均HK$791起（帶浴室的日式房間；3人入住；包早餐）

地址：大分縣別府市上田湯町16-36

交通：JR別府站步行8分鐘

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別府親子酒店推介【9】春樹別邸旅館（Bettei Haruki）

春樹別邸旅館（Bettei Haruki）坐落於別府，附近有砂浴葫蘆溫泉、鐵輪溫泉、白池地獄、別府溫泉蒸汽展望台等景點。酒店於2005年開業，全館只有6間客房，房間配備免費迷你吧、露台及半露天浴池，最多可容納4人入住。酒店亦設有溫泉、圖書館、餐廳等設施。

春樹別邸旅館（Bettei Haruki）

房價：人均HK$552起（日式房；3人入住）

地址：大分縣別府新別府4組

交通：JR別府大學站車程7分鐘

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別府親子酒店推介【10】格蘭德維爾德度假村（Grand Verde Resort）

格蘭德維爾德度假村（Grand Verde Resort）是2022年7月全新開幕的露營渡假村，渡假村位於別府近郊，四周綠草如茵、環境清幽。度假村共有10間圓拱形星空房，房間配備西式床鋪、私人浴室、戶外平台等設施，部分房間亦提供烹飪設備。酒店亦提供桑拿、溫泉、餐廳等設施，以及燒烤、觀星、野生巡遊等體驗。

格蘭德維爾德度假村（Grand Verde Resort）

房價：人均HK$661起（雙床房；3人入住）

地址：大分縣別府市大字天間字松塚2-2

交通：JR由布院站車埕21分鐘

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