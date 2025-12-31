幼兒如何認識時間？學早午晚框架、認識時鐘　從生活建立時間概念

時間對幼兒來說是一個抽象的概念。他們可能知道太陽伯伯出去就要上學、月亮出來了就要睡覺，但是時間的長短，如「五分鐘」或「一小時」對他們來說就較難了。以下分享逐漸引導孩子認識時間的方法，家長可以參考。



用早、午、晚建立基本時間框架

教育局指出，幼兒應該要從日常生活中學習「時間」的概念，逐步建立對時間的認識。幼兒對時間的初步概念，通常都來自日常生活的作息安排。他們會透過這些固定的行程安排，逐漸理解一天的時間分段，以及甚麼時間要做甚麼事情。

早上：起床、刷牙、吃早餐、上學

中午：吃午餐、午睡

晚上：吃晚餐、洗澡、聽故事、睡覺

時間是一個抽象的概念，小朋友要從日常生活中學習「時間」的概念，逐步建立對時間的認識。（Freepik）

4個方法引導孩子認識時間

1.多講與時間相關的故事：除了透過每日的行程建立時間框架，家長也可以利用故事書，讓孩子了解不同時段的對應活動，例如「小熊早上起床後要刷牙，然後吃早餐」。

2.製作和使用時間表：家長可以與孩子一起製作簡單的時間表，在時間表上貼上不同的圖案或填上顏色，讓他們可以視覺化地直接看到一天的安排。

3.使用計時工具：日常可以多利用沙漏或計時器，讓孩子感受時間的流逝。例如孩子在玩玩具時，家長可以加入簡單的計時小挑戰：「你可以挑戰在五分鐘內完成這個拼圖嗎？沙漏流完就夠鐘」。

4.觀察自然現象：多引導孩子注意天色的變化，如天亮就是早上，天黑就是夜晚，幫助他們建立時間與自然的連結。

從整點開始認識時鐘

當孩子對早、午、晚有基本的認識後，家長可以開始教他們看時鐘。一開始建議從整點開始學習，例如「現在是早上七點，我們要起床了」。平日可以用有明顯數字和指針的教學時鐘學習，孩子可以一邊學習一邊動手調整時間，增加趣味。