Coffee林芊妤二胎有染色體異常風險　屬低機率仍考慮進行羊膜穿刺

林芊妤（Coffee）近日在YouTube影片中公開懷孕二胎的消息，兒子翟德彥（彥彥）已經6歲。她坦言，過去曾因流產經歷和壓力，早已放下再生育念頭，沒想到這次竟然再次懷孕。隨後的產檢結果顯示胎兒可能有染色體異常，讓她心情忐忑不安，也促使她決定拍片分享這段歷程。



更新檢測進展 兩份報告顯示屬低風險

Coffee在最新影片中更新了檢測進展。她表示實驗室未能成功產出Nifty檢測報告，原因是結果落在「灰色地帶」，她的數值剛好就在陽性和陰性之間，因此需要再次檢查。Coffee亦提到，上一段影片發布後，有不少觀眾留言分享相似經歷，最終寶寶都健康出生，讓她感到一絲安慰。

在醫生建議下，Coffee進行了早期結構檢查。醫生指出，這項檢查有助觀察胎兒是否出現T13染色體異常相關的身體表徵。結果顯示胎兒結構正常，讓Coffee暫時放心不少。

隨後，T21的檢測報告亦出爐，當中66項罕見疾病的結果全屬低風險。而她早前做的美國Panorama檢測，亦顯示所有項目均為低風險。由於Panorama公信力強，Coffee終於也鬆了一口氣。

不過，她坦言仍不敢掉以輕心，因為聽過不少檢測結果反覆的案例，內心仍在掙扎是否進一步接受羊膜穿刺。醫生提醒她，羊膜穿刺存在影響胎兒發育、早產甚至流產的風險，而Coffee屬高風險孕婦，更需謹慎考量。

她回憶懷第一胎時有胎盤前置、持續出血的問題，其實情況更危險，但當時是初次懷孕，未真正體會親子之間的連結，所以當時沒這麼擔心。如今第二胎來臨，她特別懼怕「失去」，因此才遲遲難以下決定。

放下生育念頭卻迎來意外驚喜

Coffee（林芊妤）原本已放下再生育的念頭。她坦言，現在已過了要密集照料孩子的階段，生活較自由自在，三人家庭的日子輕鬆無憂，不再承受過多責任。加上過去曾有流產的經歷，也因想懷孕造成不少壓力，讓她幾乎不再抱有期待。

她指自己平時月經都很準時，起初發現月經仍未有，原以為是近來壓力大所致，更一度以為自己提早進入更年期。然而多次驗孕後，結果竟呈陽性。她難以置信地說：「我完全唔敢相信，因為我太耐冇睇到嗰兩條線。」

過往流產的陰影令她不敢抱太大期望，覺得自己體質不易懷孕也不易留住胎兒，所以她和丈夫都抱著「過咗三個月先算」的心態。懷孕初期，Coffee有出血現象，醫生囑咐她避免劇烈運動、保持休息，她原本計劃今年要多拍影片也只好暫停，並配合休息、服藥。

孕期反應較輕但情緒敏感

這次懷孕反應相對輕微，Coffee坦言自己算是幸運，僅經歷了三次嘔吐。她比較第一胎時的情況，表示當時皮膚狀態極佳，而這次則因荷爾蒙變化出現大量痘痘，心情受挫。

有日丈夫與彥彥開玩笑數她臉上的痘痘，令她情緒低落，想起已因這問題推卻了工作，還要被最親近的家人嘲笑，感到十分委屈，更一度在兩人面前忍不住哭了出來。平時樂觀開朗的她，因荷爾蒙影響變得情緒敏感。事後她也不忘教育彥彥：「你唔可以夾埋其他人去笑我啦，因為咁樣會令我好傷心。」彥彥也很乖地反省自己的行為。

隨著孕程推進，三個月後Coffee皮膚狀況已有所好轉。不過孕期的腰痛問題更甚，因為神經線受壓，令Coffee走路時疼痛難忍，但幸好轉變睡姿有助舒緩症狀。

Coffee孕期的腰痛問題嚴重，因為神經線受壓，令她走路時疼痛難忍（YouTube@Coffee林芊妤）

T21篩查發現13號染色體異常 或致嚴重缺陷

後續Coffee進行了產前篩查（T21檢驗），結果顯示胎兒13號染色體可能有異常。醫生解釋，這可能導致嚴重先天性缺陷，包括兔唇、智力發展障礙等嚴重情況：「基本上呢個小朋友唔會過到一歲。」

Coffee的情況在邊緣值，醫生推測或許是雙胞胎中一胎已流產且DNA仍留於體內，或是曾有未察覺的早期流產，導致殘留物影響檢測結果；也有可能是胎盤本身帶有染色體異常，或是出現假陽性反應。

醫生建議她進一步進行Panorama與Nifty產前基因檢測，並試圖安慰她不要太緊張。然而，等待結果的日子依舊令人煎熬，她坦言：「等待嘅時間好恐怖」，更說自己一直都不是幸運的人，在錄影時一度情緒潰堤，淚水不自覺流下。

「唔想錯過佢可能冇問題嘅可能性」

Coffee表示，即使最後兩份報告的結果都不理想，她仍然會等到羊膜穿刺後再作決定。雖然那時懷孕周數已大，若結果不理想可能需要引產，對身心都會造成重大打擊，但她直言不想錯過胎兒健康的可能：「我寧願留呢個唔開心俾自己，但我唔會想錯過佢可能冇問題嘅可能性。」

她經常勸導身邊的朋友，即使生活充滿挑戰，只要孩子平安誕生就是一份難得的祝福，只要孩子健康，其他問題都能克服。她表示這次決定拍片，是希望透過影片鼓勵大家。她也提到彥彥懂事乖巧，感慨地說：「我都好多謝個天俾個仔我，仲要我個仔咁孝順，我已經好滿足，覺得我嘅人生好足夠。」

最後她也希望能有奇蹟出現：「希望有機會見到呢個小朋友，希望有緣份可以做到呢個小朋友嘅媽咪。」希望Coffee能收到好消息，祝願胎兒健康長大！