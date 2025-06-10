孩子踏入四歲仍然說話零散？即學連接詞運用概念 提升敘事能力

語言訓練｜各位家長，你們的子女滿四歲了嗎？當孩子踏入四歲，在口語發展上會開始把句子連接起來，中間還會運用一些連接詞（如：因為、所以）。家長可以根據子女的能力，和子女溝通時適當加入不同的連接詞，幫助提升孩子運用連接詞的能力及敘事的技巧。



當孩子踏入四歲，同樣代表已上了幼稚園一段時間，語言系統已慢慢發展得成熟，如說話清楚流暢，能運用成人的句子結構和文法，與別人對話時會作出與話題相符的回應，又或是可以有條理地描述最近發生的事情。因此，這個階段的孩子在口語發展上會開始把句子連接起來，中間還會運用一些連接詞描述事情（如：因為、所以）。

不過，有些孩童在敘事時，經常只會使用「然後」作為連接。這是由於小朋友在說話時缺乏連接詞，導致內容變得零散，也未能完整地表達內容中的邏輯關係。因此，於說話內加入適當的連接詞是非常重要的。家長在這個時期可以根據子女的能力，和子女溝通時適當加入不同的連接詞，幫助提升孩子運用連接詞的能力及敘事的技巧。

常見的連接詞

1. 因為……所以……

用於表達因果關係，表示事件的發生起因及結果。

例子：因為我偷吃糖果，所以媽媽責罵我。

2. 如果……就……

用於表達條件關係，表示事情發生的條件及將會有可能會發生的事情。

例子：如果我偷吃糖果，媽媽就會責罵我。

3. 雖然……但是……

用於表達轉折關係，表示事情發生轉變，與預想結果不一樣。

例子：雖然我偷吃糖果，但是媽媽沒有責罵我。

透過對話學習句法

由於小朋友的語言系統仍在發展當中，因此在敘事時。可能會出現句子語法混亂、或是內容修飾不足的問題。家長可以透過多回應子女的方法訓練子女運用連接詞。

1. 修正錯誤

家長可透過修正錯誤，以更正子女正確運用連接詞的方法。

例如當子女說：「我很肚餓，然後去吃飯。」家長可以回答：「因為你很肚餓，所以你去吃飯。」

2. 擴張句子

家長可透過擴張句子，讓子女的詞彙量更豐富。

例如當子女說：「我肚餓時會去吃飯。」家長可以回答：「如果你很肚餓，你就會去吃飯。」

3. 以問題引導

家長可透過一問一答的形式，以修飾子女的句子。

例如：

子女：「我去吃飯。」

家長：「為甚麼要去吃飯？」

子女：「很肚餓。」

家長：「因為你很肚餓，所以你去吃飯。」

在為子女示範句子後，家長可以要求子女模仿自己複述一次句子，同時適當給予讚賞。