抗生素不是消炎藥！拆解「4大用藥迷思」漏吃一劑補藥跟指示

「醫生，我喉嚨發炎，是不是要開抗生素？」這句話，是門診中最常見的迷思之一。許多人以為只要身體有「發炎反應」就該吃抗生素，但事實上，抗生素不是用來消炎的，它是專門對付細菌感染的藥物。



台南市立醫院藥劑科楊昀鑫藥劑師指出，將抗生素當成消炎藥濫用，不但治不好病，還可能讓細菌變得更強、產生抗藥性。本文將帶你釐清最常見的抗生素迷思，學會如何正確用藥，保護自己也保護下一代。

抗生素迷思破解一：抗生素不是萬能藥 只對「細菌感染」有效

抗生素是一種專門用來抑制細菌生長或殺死細菌的藥物。當人體受到細菌感染時，醫生會根據感染類型，選擇對應的抗生素進行治療。但楊昀鑫藥師提醒，病毒感染（如感冒、流感）並不需要抗生素，因此生病時應就醫由醫師判斷，切勿自行購藥服用。

抗生素迷思破解二：抗生素≠消炎藥！兩者完全不同

民間常把抗生素當作「消炎藥」來使用，這是常見且危險的錯誤觀念。楊昀鑫藥劑師解釋：「消炎藥指的是非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），能緩解發炎、退燒、鎮痛，但並不具殺菌效果。」

簡單來說，抗生素是針對細菌；消炎藥是針對發炎反應，兩種藥物用途與作用機制完全不同，不能混為一談。

抗生素迷思破解三：正確服用抗生素 時間、劑量都要準確

抗生素的療效來自穩定的血中濃度，因此必須按時、足量服用。不同種類的抗生素有不同的服藥頻率與劑量，千萬不能自行調整。如果忘記吃藥，該怎麼辦？楊昀鑫藥劑師提供一個簡單原則：

若在兩次服藥時間中點（例如早上8點與中午12點的中點為10點）之前想起，應立即補吃；若在中點之後才想起，就不需補服，等下一次正常服用即可；最重要的是「切勿一次服兩倍劑量」補救。



抗生素迷思破解四：症狀好轉就停藥？當心細菌反撲！

有些人覺得症狀緩解後就不再服藥，這種行為其實相當危險。楊昀鑫藥劑師強調，抗生素療程通常需要一定天數才能徹底消除體內細菌，過早停藥不但可能導致病情復發，更可能促使殘存的細菌產生抗藥性。

抗藥性細菌是甚麼？比你想的更可怕

當抗生素使用不當，細菌可能開始「學會對抗藥物」，進而演變成所謂的「抗藥性細菌」。這些細菌未來可能只能用更強、更貴的藥物才能對付，甚至無藥可醫。預防抗藥性的方法，除了正確使用抗生素之外，也包括日常防護措施，例如：

1. 勤洗手。

2. 生病戴口罩。

3. 接種疫苗。

4. 避免濫用藥物。



抗生素是醫療史上的偉大發明，但也是一把雙面刃。大家唯有了解正確觀念，才能善用這項武器，不讓它淪為抗藥性細菌的溫床。楊昀鑫藥劑師也提醒，生病不是自己「靠感覺」買藥治療，而應交由專業醫生診斷，才能確保身體真正康復。

