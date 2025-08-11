孩子需割包皮嗎？留意是否「假性包皮過長」一般要5歲以上才可割

每年一到暑假，在中國的泌尿外科，都會有一群小男孩排排坐，他們要趁着這個暑假，解決男孩們的「困擾」 —— 割包皮。因此，也會有家長開始焦慮，其他小朋友都割了，那我家的是不是也要去？究竟哪些人要割？哪些人沒必要？



想在暑假割包皮，兩年前就預約了

王先生家10歲的兒子，今天就來到醫院做包皮手術。王先生說他們是兩年前就來醫院看診了，當時醫生就說有必要手術，王先生認為做完手術還需要恢復期，因此覺得放假的時候做手術比較方便，於是排到了今年暑假，今天終於等到了。

醫護人員加班加點，積壓兩年的手術爭取儘快完成

在深圳市兒童醫院泌尿外科，患兒的手術大多是擇期手術，所以暑假一直都是手術的高峰期，割包皮的手術量更是平日的5倍以上。

為了讓孩子們都能趕在開學前完成手術，最近科室的醫護人員很多都是加班加點。

深圳市兒童醫院泌尿外科副主任醫生王浩表示：「今年是我們歷年來做手術最多的一年，每天大概少的話有5、60個，多的時候大概有7、80個小朋友來手術。今年假期，我們泌尿外科進行了提速，把之前約預約的小朋友，今年都儘量一塊幫他們解決這個問題。」

由於醫學原因需要割包皮的孩子只是少數

往年暑假，割包皮手術的量大概在500-600台，今年預計會做到2000台左右。

王浩表示，雖然手術量大，但其實並不是每個小朋友都要割包皮，大家也無需跟風，真正由於醫學原因需要割包皮的孩子只是少數。

王浩表示：「病理性的一定要切，這種小朋友的包皮，如果家長仔細觀察或者醫生檢查後會發現包皮口有白色硬硬的斑痕。這通常是由於長期反覆的炎症導致，這種情況自己癒合不了，甚至會越來越嚴重，可能會造成排尿困難等問題。」

需不需要割包皮家長可以先自行觀察

家長可以自行觀察，如果小朋友覺得癢，老用手去抓去撓，可能就是因為包皮不舒服引起；還有一些小朋友總是尿頻，幾分鐘就要去一次廁所，這也可能是因為包皮引起，家長們可以帶孩子到醫院去看看。

割包皮手術的患兒年齡，一般要在5歲以上，8-10歲的孩子配合度更高。

王浩表示：「小朋友特別胖的情況下要慎重。很多包皮長是由於肥胖把皮推到前面，這是一個假性的包皮過長。這種情況下，很多小朋友通過鍛鍊、飲食控制，瘦下來後皮就不長了，就不需要切。」