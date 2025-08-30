2歲女兒一走路就跌！醫生也誤診　按摩師一摸即知「這關節」甩臼

「媽媽，我腿痛，不想走！」這句話從兩歲寶寶口中說出來時，誰會想到背後竟藏着關節半脫位的危機？不少家長以為小孩跌倒、哭鬧只是日常，卻沒意識到，這可能是髖關節出了問題！嬰幼兒在快速生長階段，關節尚未完全穩定，過度跳躍或不當姿勢都可能導致半脫位或脫臼。父母一旦輕忽，恐怕讓孩子陷入長期疼痛甚至影響發育！



嬰兒學走路，是父母眼中最期待也最可愛的時刻之一，但你知道嗎？這個看似天真無害的階段，卻藏着一個常被忽略的健康警訊—關節脫位。

特別是髖關節，這個支撐下半身活動的樞紐，在嬰幼兒時期仍屬於發育中的狀態，穩定性不足、結構鬆軟，一不小心就可能因為跌倒、跳躍或不當用力造成「半脫位」，甚至完全脫臼。

蘿莉塔分享女兒接受髖關節脫臼過程：（按圖了解）

跌倒不是問題，跌不停才是警訊！

孩子在學步期摔倒是再正常不過的事，但如果「一直跌、一直說痛」，那就不正常了。

蘿莉塔於8月14日就在社交平台上傳一段影片透露，2歲女兒前天起床後，不但一走路就跌倒，還一直說左腿痛，直到帶孩子就醫「才知道原來幼兒髖關節還沒長好，很容易脫位」！

事情是這樣的，當她前天一發現女兒突然站不穩後，便立刻帶小朋友就醫照X光。檢查結果醫生雖說一切正常，也開了止痛藥，但她回家後還是很擔心。

當下，蘿莉塔突然想到若是肌肉受傷的話，運動按摩師或許能摸得出來，於是她立刻帶女兒去找熟識的運動按摩師，「結果肌肉沒問題，是寶包髖關節半脫位。」

第一時間，還是要尋求專業醫生

神奇的是，蘿莉塔女兒原本一直說腿痛，甚至一走路就跌倒，但經過運動按摩師調整後，馬上就能正常走路了。不過事後蘿莉塔也強調，孩子身體不舒服的話，還是要第一時間尋求醫生的專業協助與諮詢才是。

雖然女兒狀況已好轉，但她接下來仍然會照常帶孩子回診。

髖關節半脫位，常見於活潑好動的孩子

事後蘿莉塔也推測，女兒可能太愛跳跟狂奔的關係，才導致脫位，「以後要制止她玩太瘋了，這次真的是差點被嚇死。」

其實這類型的髖關節半脫位，常見於活潑好動、愛跳愛跑的小朋友，因為在遊戲或日常活動中關節受到反覆衝擊，很容易讓尚未發育完全的髖關節從正常位置滑出。

有些半脫位的情況在X光下「看不出來」，也就是說，即便你已經跑了一趟醫院，醫生說沒問題，也不能完全安心。這時候母的觀察和直覺就格外重要，孩子不正常的走路方式、不願下地走路、甚至半夜突然哭鬧，都可能是關節受傷的表現。

正常的脫臼治療程序，是甚麼？

1. 首先會進行物理檢查與X光或超音波檢查，確認脫位的位置與嚴重程度。

2. 若為先天性或發育性髖關節發育不良（DDH），可能需使用支架（如Pavlik吊帶）固定數週至數月。

3. 若是後天造成的脫位，輕微的情況可透過徒手復位及休息觀察；較嚴重的則可能需住院觀察或接受復健治療。

不少家長當孩子喊腿痛，第一時間可能聯想到撞傷、肌肉拉傷，卻很少往關節出問題去想。醫院X光若顯示正常，更容易讓父母放下戒心，然而，功能性脫位常常無法在影像中明確顯現，需要臨床觸診、經驗判斷才能發現。錯過黃金處理期，孩子不僅會走路困難，嚴重時甚至可能影響骨骼發展，留下後遺症。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：蘿莉塔的2歲女兒一走路就跌倒，醫一看竟是「這問題」，父母最常忽略，需要臨床觸診才能發現】