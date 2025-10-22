德國曱甴細細隻難捉？3招治標式對付　用殺蟑餌劑謹記要先執屋

隨着天氣炎熱，許多人都怕出現居家蚊蟲問題，就有網友表示，近期發現家中冒出不少小蟑螂，不僅適應力強，還動作超快，根本難以消滅，因此發文求助大家提供滅蟑絕技。對此，台灣環境部曾分享防治蟑螂方法，既治標又治本的6大撇步，有效整頓居家環境，杜絕小強造訪。



家裏出現很多小蟑螂怎麼辦？環境部用3招免接觸徹底滅蟑

一名台灣網友在社群平台Dcard發文表示，最近看完專家的訪談影片，才發現家裏的大蟑螂變少是因為牠們更常待在下水道或戶外，反而是德國小蟑螂數量變多，還超難消滅，不僅適應力強，還動作很快，完全防不勝防，因此令他無奈求助廣大網友「有沒有人成功根除過？求分享妙招」。

相關文章：曱甴｜日日嚇餐懵？4種家居蟑螂最愛 愛網購謹記「養成一習慣」

+ 8

貼文曝光，許多網友紛紛留言表示：

．「有點過一點絕，但因為廚房食物太多，很難根除。後來直接請除蟲公司點藥，目前快一年沒有再看到蟑螂過了」

．「聽說硼砂加馬鈴薯泥加砂糖很有效，有人試過嗎？」

．「我家是停止用藥護喇牙，度過半年蟑螂較多陣痛期，然後就好幾年沒再看過蟑螂了」

．「排水孔附近種九層塔」

．「可以放蟑螂不喜歡的味道，例如：香茅、尤加利、茶樹、雪松、薰衣草、羅勒等精油，然後買抽濕機因為蟑螂喜歡潮濕，排水孔可以塞清潔肥皂」

．「蟑螂真是會被味道吸引，我之前在蝦皮買過（古寶無患子）消耗品，我鞋櫃噴一噴，蟑螂原本躲在潮濕紙箱，就統統搬家了」



事實上，台灣環境部曾指出，蟑螂喜歡溫暖潮濕的環境，且具群聚性、夜行性及趨觸性，並常見在夜晚外出覓食，白天則藏匿於各處縫隙中。而取食過程經常因其糞粒、排泄物、臭腺分泌物及取食回流液等污染食品、廚具、衣物或其他用品，不僅影響環境衛生，也可能造成體質敏感的人，不小心吸入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，產生過敏反應，間接影響人體健康。

因此，環境部也分享有效防治蟑螂的方法，同時提醒，廁所裏經常出沒的小飛蟲「蛾蠓」，如果看到也千萬不要拍打牠，因為這種蟲子長期居住在下水道，翅膀與細毛都沾有下水道的污垢和病菌，徒手拍打恐會病菌四散。

相關文章：曱甴殺不清每天活得心慌慌？ 一大法寶或比曱甴屋、殺蟲水更有效

+ 24

3大殺蟑治本撇步

1. 不給來

除門、窗、管線不留縫隙外，若有破損處應立即修補，以免蟑螂趁機潛入，廚房、浴室的排水口須經常刷洗，夜間不用時須加蓋。

2. 不給住

隨時保持室內整潔，居家室內外避免堆積舊報紙、紙箱雜物等，以減少蟑螂藏匿場所，讓牠沒有棲息的住所。

3. 不給吃喝

將所有的食物妥為收藏，垃圾、廚餘妥善處理，垃圾桶、廚餘桶要加蓋，讓蟑螂沒有吃的機會，廚房流理台要保持乾淨、避免積水，保持室內的乾燥，減少蟑螂生存繁殖必要水分的條件。

3大滅蟑治標撇步

1. 使用噴霧劑在蟑螂出沒處上下噴灑約10厘米帶狀的藥液，蟑螂爬過去接觸到藥劑就會死亡。

2. 使用殺蟑餌盒，利用蟑螂的趨觸性，引誘蟑螂進入餌盒食用藥劑，亦可有效防治。

3. 使用殺蟑凝膠餌劑，此種藥劑是利用蟑螂群聚的生活習性及取食習慣而設計的產品，可施藥於裂縫、牆角、縫隙中，目前已為多數家庭使用的殺蟑藥劑，如果再搭配加強居家環境整頓，讓蟑螂沒有食物來源，可增加蟑螂對凝膠餌劑取食率，提高防治效果，維護居家環境品質。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡出現很多小蟑螂怎麼辦？環境部用3招免接觸徹底滅蟑，小強經過立刻死亡】