自制能力｜5歲前為黃金期 家長必知各階段訓練自制能力方法

自制能力｜孩子有時會難以「坐定定」，不愛跟從規矩，一遇挫折就會哭鬧不停，其實這些表現與「自制能力」有關。自制能力不是與生俱來，而是在生活中逐步培養的。幼兒在6個月至5歲正是大腦快速發展的時期，應逐步培養自制力和耐性。以下按照不同的年齡階段，分享提升自制能力的方法。



自制能力是「執行功能」中的其中一個核心能力。自制能力指的是孩子能夠在不同情況下調節情緒，控制衝動。如果孩子學會管理情緒，在面對誘惑或挫折時就能夠保持冷靜，用合適的方法來解決問題，不被情緒主導。他們能夠專注學習，遵守課堂秩序，也能有好的社交技能。

自制能力是隨着腦部發育、生活環境逐漸形成的，並非與生俱來。幼兒在6個月大至5歲的時期，大腦前額葉迅速發展，正是培養自制能力的黃金階段。

不同年齡階段培養自制能力方法

6個月至1歲：訓練規律感、等待概念

在6個月至1歲的時期，嬰兒未學會控制自己，但他們可以從生活中開始感受基本規律，並建立「等待」的概念。家長可在生活中安排固定的作息規律，並設計一些要短暫等待的情境。嬰兒能透過這些重複的生活經驗，體會到即使有需求也未必能立即被滿足，而是要稍作等待。

1. 建立固定作息：可以定時餵奶和哄睡，讓嬰兒感受到生活是有節奏的。當他們有規律感，就可以減低焦躁和不確定感。

2. 設計短暫等待情境：沖奶粉時可以講：「媽媽準備緊，你等一等就有㗎喇。」即使嬰兒未能聽懂，但仍能透過重複的語氣明白要等待。

3. 在安全環境探索：家長可以放下玩具，讓嬰兒伸手拿取，透過等待來訓練耐性。

1至2歲：訂立簡單規則、安撫情緒

踏入幼兒期，孩子的自主性開始萌芽，同時也容易衝動行事。家長可以在這階段開始訂立簡單的規則，並引導幼兒用不同的方法冷靜，安撫他們的情緒。

1. 訂立簡單規則：在日常中加入簡短而重複的規則，例如吃飯前先洗手、玩完要收拾玩具。幼兒能藉此學習行為是有先後次序的，並且要遵守規矩。

2. 用語言標籤情緒：幼兒哭鬧時，家長可以用語言幫他們標籤情緒：「我知你好唔開心，因為你攞唔到個公仔。」當孩子認識並能夠分辨自己情緒後，才能學習用恰當的方式調節不同的情緒。

2至3歲：訓練延遲滿足

這是幼兒強化自制能力的黃金期。這時幼兒已掌握基本的規則，可以開始練習延遲滿足，透過短時間的等待來訓練耐性和衝動控制。

1. 延遲滿足遊戲：家長可以偶爾與幼兒玩「等待」的遊戲，例如孩子拿到一粒餅乾後，如果能夠忍耐半分鐘，就可以得到第二粒餅乾。一開始等待時間要設得較短，如10秒至半分鐘，等他們成功後，才逐步延長時間。

2. 角色扮演：可以玩角色扮演的遊戲，例如幼兒扮演醫生；家長扮演病人，孩子要等病人講完病徵才可以回應，讓他們學會等候和輪流，並克制衝動。

3. 動作控制：與孩子玩「紅燈綠燈」的遊戲，如果是紅燈就要停下；綠燈就可以通行，藉此提升孩子的自制力和專注力。

3至4歲：訓練規則理解、轉換情緒

這時期的孩子已經能理解較複雜的因果關係，能進一步學習調節情緒和控制行為，逐漸養成自我管理的能力。

1. 說故事代入角色：家長可與孩子一起讀繪本故事，觀察故事角色面對不同的情境有甚麼感受以及怎樣控制情緒，例如角色在不開心時會深呼吸，並與父母傾訴。孩子會代入故事角色，自然就吸收並學習這些方法。

2. 情緒轉換技巧：孩子鬧情緒時，家長可以用不同技巧引導他們轉移注意力，例如陪伴孩子一起慢慢數到十，或者鼓勵他們把感受畫出來。這樣孩子就能在情緒高漲時找到出口，學習用溫和的方式處理負面情緒。

3. 建立責任感：可分配簡單的小任務給孩子，例如幫忙派筷子、派紙巾。孩子能感受到自己被需要，亦能在做任務的過程中培養耐性和規律，同時建立責任感。

4至5歲：訓練自我調節、合作學習

孩子到學前階段，語言能力大幅提升。這時父母可以訓練他們用「說話」和「思考」來調節行為。

1. 自我對話：家長可以教孩子說：「我可以等」、「我唔需要即刻攞」，助他們透過內在語言來加強自控能力。孩子能藉此理解，自己能夠控制想法和行為。

2. 思考結果：日常中不用急著糾正孩子的行為，而是可以嘗試引導他們思考後果，例如問：「如果你唔收好玩具會點？」讓他們開始承擔責任，明白每個選擇都伴隨著相應的結果，學習為自己的決定負責任。

3. 輪流合作：可多讓孩子玩棋類遊戲和團體遊戲，他們在遊玩過程中需要遵守規則，並要輪候等待，能鞏固他們的自制能力，培養合作精神和社交技巧。