該讓孩子多參加比賽、考證書？未必是壞事　你或發掘到子女另一面

編按：不少爸媽會讓年幼的子女瘋狂的考證書、參加比賽，期望藉此增加成功考入心儀學校的機會，究竟這做法可取嗎？以下是《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》一書的節錄內容，作者就用另一角度分析狀況，認為讓子女多點參賽經驗也不一定是壞事。



孩子要考取證書和參加比賽嗎？

比賽獎狀和證書，對考小一有用嗎？

對於幼稚園學生，獎狀或證書分兩種。

一種是認受性高的，需要許多時間、努力和天份，才能獲頒發的認可。例如是皇家音樂學院的樂器考試，一些認受性高的英語或普通話考試，或者大型機構舉辦的全港性、甚至全國性比賽的獎項，例如數學奧林匹克（奧數）。

另一種是認受性低的，如本地私人教育機構舉辦的小型比賽，包括朗誦、唱歌、跳舞、賽跑、畫畫之類，繳費就能參加，分組進行，一天舉辦20組賽事；除了冠亞季軍，其他一律都是第四名或者優異獎，俗稱「豬肉獎」，像村民分豬肉，保證人人有獎、永不落空。

我覺得，無論是第一種還是第二種獎狀，都不重要。獲得第一種認受性高的獎狀證書的同學，雖然可能真是有過人天份（更大可能，是有「性格堅毅」的父母）；可是始終只有5歲，將來不一定可以繼續下去。畢竟只是幼稚園生而已，就算是曠世奇才，天賦也很少會在5歲前顯現出來。

至於第二種的「豬肉獎」，每位幼稚園家長手上都拿著一疊獎狀；小學當然知道它們的價值，所以在這些項目上，學校未必會給予很認真的評價和考慮。

不過，我認為參加這些比賽也是很好的體驗！因為帶孩子去比賽的過程中，不但能培養孩子的獨立性和創意，而且家長也能觀察到孩子在有壓力的陌生環境中有什麼反應和特性，從而調整親子之間的互動。

幼稚園的孩子怎樣教？

比賽媽媽

前幾年有篇採訪，一位媽媽讓讀幼稚園的孩子參加了過百項比賽，朗誦、唱歌、跳舞、各式運動、繪畫、常識、棋藝、親子廚藝……什麼類型都報名；週末週日的「親子活動」，就是到各個場地比賽、比賽、再比賽。屋裏擺滿了獎盃獎狀，以及領獎時的留念照片。

採訪一出，批評立刻從四方八面湧來。按照社會的主流意見，這位媽媽當然是「功利主意」、「儲證書心態」、「羊群心理」、太注重成敗、扼殺童真、沒有玩樂時間、影響親子關係……教育專家跳出來，強調「名校收小學生不看重這些朗誦獎狀」；名嘴作家繪聲繪色，描述孩子全都是被父母逼著去參賽的，哭哭啼啼地上台，之後還被「怪獸家長」責備表演不夠落力。精明的家長，指出舉辦比賽的機構「為了賺錢，犧牲的是幼稚園BB」，狠批「香港教育真的有病」！

總之，根據現代「標準」，孩子一定要天天在郊外捉蟲嗅花、滾地玩泥，才叫做真正童年；否則，就是逼得太緊，父母罪大惡極。

我倒覺得這位「比賽媽媽」沒有什麼不好，只要她和她的孩子覺得快樂，就行了。

通過比賽競爭，找到差距和不足，促進學習的動機，本來就是正常人生的一部分；我對於那些「不應互相比較」、「比賽扭曲兒童心理」、「要著重過程、不著重成績」、「贏在起跑線的人輸在終點」之類的論調，真是感到無比厭倦。

事實上，媽媽帶年幼孩子去參加比賽，不是件簡單容易的事。

首先，比賽場地遍佈港九新界，很多時候都安排在交通不太便利的地方；兩母子齊心合力、山長水遠地到達目的地，已經算是一種「親子歷險」。

報到等候期間，為了讓孩子保持狀態，要妥善安排作息，準備小食、飲料、消閒書籍玩具，天熱要抹汗扇涼，空調要披件外套，還有找廁所、換表演服、保管財物等，是個不容小覷的挑戰，令媽媽們更加了解如何照顧幼童。

近距離觀察，孩子對陌生場地的適應能力有多高？如何去安撫孩子比賽前的緊張情緒？他們對輸贏成敗的反應是怎樣的？他們懂得去欣賞其他同齡孩子的表現嗎？即使來自同一個家庭，每個孩子的反應和心態都可能大相逕庭；當家長在不同的環境下看清楚子女的性格，便能截長補短，不斷調節教育方式。

最重要的是，父母陪伴子女共同經歷比賽過程、感受情緒起伏、學習面對挫折、認識別人的努力、展現自己的成果，這些亦是珍貴的親子時間和體驗，不見得比公園跑跳或者親子伴讀差多少！

回想兩個女兒幼稚園的時期，參與過的比賽和考取的證書也不少。

比賽有中英文朗誦、唱歌、演講、跳舞、鋼琴、小主播、電腦，證書則有鋼琴一級、芭蕾舞、英文會話、普通話會話等。

大女兒的圍棋比賽

小一時，學校的課外活動，大女兒選擇了圍棋，每星期一堂。我聽她說，課後跟其他初學者同學對弈，每次都輸，從未贏過一局。

我起初覺得難以置信：女兒不笨，尤其擅長算術與邏輯，學什麼都容易上手，何以圍棋卻不堪一擊？而且，就算沒有天份，間中也有一點運氣吧，怎麼可能次次都失手呢？

後來，我帶她參加校際比賽，幾分鐘就敗下陣來，五局全輸，我才不由得不相信，有些人天生真不是學棋的料子（苦笑）。靜如止水的氣質、強韌的身心、出眾的記憶力、錙銖必較的態度、你死我亡的決心、攻彼顧我的智慧、縱觀大勢的能力……這些「國手」的天賦特質，女兒向來都頗為缺乏的。

令我好奇的是，小一學生玩棋，屢戰屢敗、全軍覆沒，即使不發脾氣，也應該稍微不快樂吧？好像跟她一起參賽的男孩，贏一局、輸兩局，當眾哭了起來，這亦是人之常情。

大女兒卻完全沒有被影響，安慰同學說：「你這局敗了不要緊，下一局繼續努力喲！你看我一次都沒有贏過，也是開開心心的，沒什麼大不了。」

回家途中，女兒又跳又笑，十分興奮：「圍棋比賽真好玩，明年我想再參加！」我不禁問：「你完全沒有贏過，也覺得好玩嗎？」她答：「是很好的訓練和娛樂，又可以認識朋友。比賽不一定要贏啊！」

天性豁達的她，竟然真正做到蘇東坡的「勝固欣然，敗亦可喜」。我從來把成敗得失看得極重的，在女兒面前，自覺俗不可耐；看來以後要跟她多多學習了。

小女兒的講故事比賽

小女兒從小愛說話，聲音嘹亮，也喜愛表演。於是在她5歲時，我替她報名參加一個認受性高的機構所舉辦的全港兒童講故事大賽。

講故事並非我的專長，我們也沒有找名師指導，只是改編了一個繪本上的故事，叫做《小螃蟹交朋友》，並四出搜尋了一套小螃蟹的劇服，把這個故事翻譯成口語廣東話，讓小女兒每天練習。

我們兩人研究了許多表演技巧和表達的方法，在網上參考其他小朋友的演出，也在家裏做了很多錄影，對這次比賽做足認真的準備。

小女兒在地區初賽表現優秀，幾十個人之中脫穎而出，進入決賽。

決賽只有20個人。雖然小女兒的表現維持水準，可是其他參賽者實在太過出色，到最後選出冠亞季軍，小女兒與其餘十多個孩子名落孫山。

小女兒開頭沒有特別的反應，直至到拍完照、離開會場、走到街上的時候，突然之間，她情緒激動，淚流滿面，哭聲震天！她平日極少有如此強烈的爆發，登時嚇得我手足無措。

這時我才知道，原來小女兒對輸贏得失看得非常之重，跟姐姐完全相反。

而且，她的失望情緒會即場爆發，不會藏在心裏。

通過帶著幼兒參與各種比賽、考取證書，令父母了解到每個孩子是完全不一樣的。

小女兒得失心重，需要慢慢開導，讓她有心理素質去面對將來人生中多不勝數的失敗和低谷；當有失望或傷心的情緒時，該如何表達、面對和化解。

而大女兒沒有得失成敗之心，固然是百毒不侵；但是「無欲無求」的心態，又未必一定是永遠合適的。在這個情況下，要誘導她找出自己內心真正的熱情，尋找追求的目標，才能夠激發起潛能和發揮實力。

如果不帶孩子去參加比賽，我就永遠無法理解到她們這方面的本性！

《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》（紅出版集團授權使用）

書名：《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》

作者：許嫣，病理學專科醫生，工作上常接觸重病絕症，故此更珍惜生命中的善與美。兩個女兒的媽媽，眨眼間已經13歲和11歲。每天以血汗淚水換取孩子的微笑和擁抱，非常划算。



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】