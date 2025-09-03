啟德零售館童趣開學祭 一連三日齊集互動體驗 學習情報 親子精品

開學2025｜啟德體育園的啟德零售館於9月5至7日，一連三日為大家帶來集教育資訊與歡樂體驗於一身的「童趣開學祭」！活動帶來超過20個特色趣味攤位，提供最新學習情報、好玩互動體驗、得意有趣親子精品，讓大家懷着興奮期待的心情，迎接新學年！



多家教育及學習中心，更提供一系列現場限定課程報讀優惠，類型涵蓋不同學術科目、運動訓練及興趣班，絕對值得即場入手！

啟德零售館六大教育攤位網羅最新學習情報

2025年9月5至7日，一連三日，位於啟德零售館的多家兒童教育及學習中心將在「童趣開學祭」設置特色攤位，家長不但可一次過為孩子搜集最新、最合乎當今教育升學趨勢的課程資訊，還可獲得多款現場限定的優惠券，以超划算價錢報讀各種學術課程及興趣班，盡早為孩子的新學年安排豐富的課餘活動，學術增值與興趣培養雙兼顧！

+ 1

集結十多個人氣親子品牌

情緒公仔、插畫文具、健康食品等應有盡有

十多個人氣親子及特色品牌亦集結「童趣開學祭」親子市集，為大家帶來精彩的購物玩樂體驗，包括設計情緒公仔的Moodimochi、創作刺蝟仔角色的葡萄枝子小姐、推動保育的小熊貓博物館、主打環保精品的Leaffy、推廣健康食品的LaVibe、彩繪專家Yo! Face Painting Studio等。

+ 2

三大超好玩體驗 釋放創意與活力

「童趣開學祭」特別加入三大超好玩工作坊及互動體驗，讓大家現場報名參與。「手指滑板工作坊」與大家一同繪製迷你滑板，完成後還可以即席參與對戰，在現場的迷你滑板場一顯身手！「學生人像繪畫」由專業畫師親自操筆，即席依據大家的神情動作繪製人像，為孩子們留下最獨特、最值得紀念的一刻。「快樂波波池」由思林教育城呈獻，釋放幼兒無盡電力，讓他們在七彩繽紛的世界自由探索。