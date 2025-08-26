陳展鵬囡囡升讀蔡繼有 單文柔寄望三年回憶成女兒明燈 附面試貼士

小一入學｜藝人陳展鵬現年48歲，於2018年與港姐單文柔（Phoebe）結婚，婚後數月誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）。近日Phoebe在社交媒體上分享囡囡上小學的照片，據報指，小豬比升讀到炙手可熱的保良局蔡繼有學校。莊美珍校長曾與《01親子》分享教育經歷、小學面試貼士及大忌，各位家長及學童可參考其中注意事項。



陳展鵬於2018年與單文柔（Phoebe）結婚，現時育有一女「小豬比」。Phoebe一向悉心教導囡囡，不時社交平台上分享一家三口的溫馨寫照。最近Phoebe在在社交媒體上分享囡囡幼稚園畢業的照片，一轉眼小豬比已從國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine s International Kindergarten）畢業，近日更分享女兒上小學的寫照，留言提及道：「寶貝開學啦」。據報指，小豬比升讀到炙手可熱的保良局蔡繼有學校。

Phoebe曾在社交媒體上表露對囡囡畢業一事的興奮心情，更感概道自己最後一次在幼稚園接小豬比放學，難免會有不捨之情，她更憶述起當年小豬比頭一天上幼稚園的情景：「記得第一次番幼稚園時候，你仲會攬住我喊，唔想入去班房。之後接放學，你永遠係「最尾一個走」——因為要同晒每位老師傾完計先捨得離開！真係估唔到，一瞬間，就著住畢業袍喺台上揮手，同 K3 講再見。」Phoebe更留言感激三年以來教導過小豬比的老師和校長，讓她有一個充滿愛而快樂的童年，她更寄望道這些美好的回憶能夠繼續照亮小豬比以後的道路。

小豬比St. Cat畢業 考入保良局蔡繼有學校

國際英文幼稚園暨幼兒園向來受不少藝人歡迎，學費由7萬元至8萬元不等。曾入讀的星二代包括陳慧琳兒子劉昇和劉琛、陳敏之兒子雷子樂、王浩信與陳自瑤女兒王靖喬等。據報指，小豬比即將升讀有「IB神校」之稱的保良局蔡繼有學校，為全港首所非牟利一條龍私校。學費為9萬元至14萬元不等，星級校友包括郭可盈林文龍女兒林天若、林曉峰康子妮兩名兒子林寶及林熙、徐菁遙大女黃心瑤、郭晉安大仔郭令山等。

保良局蔡繼有學校面試貼士

保良局蔡繼有學校：中英雙語為面試語言

莊校長指：「我們面試的主要內容其實是先是和小朋友玩遊戲，當中會有一些指令，像是『老師話』。當然這其中會包含中、英文，目的是想看看小朋友是否聽得明，也會讓他們認一些簡單的字，然後再一起聊一聊。」

以中英雙語作面試語言，原因直接。「始終蔡繼有是一所是雙語學校，所以學生進來基本要聽得明。我們並不是要求學生的程度非常好，因為進來後老師會教，但聽得明基本，才能更好地適應課堂上的溝通和學習。」

不建議操練公式化答案 家長過份訓話也屬大忌

莊校長亦大方分享幾點學校揀選學生的喜惡。「第一，小朋友不需要太多的操練，像是預先上一些面試班等，我們並不建議。過多的操練或預先背誦的答案，回答時都比較沒有感情，讓人感到很公式化。」

「第二，小朋友來面試時的衣着，整潔便可，不需要穿得很隆重，最重要是盡可能舒適一點。加上我們會在面試時和他們玩遊戲、郁動身體，如果穿得舒服自然會靈活點。」莊校長直言：「而且我們不會因為小朋友穿得隆重得如去參加飲宴般，就給更高分，這方面絕對沒有評分，所以家長在衣着不需要有太多的擔心。」

莊校長更指成年人的某些行為也是學校真正看重的細節。「建議家長保持平常心，因為很多時都是家長很緊張，會聽到很多像是『你陣間一定要聽話』、『你一定要點點點』等的訓話，反而會影響到小朋友的表現，因為這些訓話或情緒都會讓小朋友壓力很大。」 莊校長續說。

