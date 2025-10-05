懷孕的幸福好刺眼！台星多番努力未果　曾嘆：羨慕久了甚至會憎恨

對很多媽媽來說，可能會認為懷孕生子，天經地義，有時候還會不免抱怨幾句：早知道生孩子這麼累，就把你塞回去！



但對於有些人來說，這樣甜蜜的負荷，卻是她們求之而不可得的。有時候這樣的抱怨，還會讓他們覺得羨慕，甚至刺眼。

她們當然也不喜歡這樣「羨慕嫉妒恨」的自己，然而備孕過程的苦、想要懷孕的渴望，這種種期待又失落的情緒，又哪能是自己想控制就能控制的呢？

劉雨柔羨慕有小孩的媽媽，甚至開始出現憎恨的情緒。

37歲台灣女星劉雨柔去年底才被報道和小她4歲的球星胡凱翔分手，後續又傳出兩人已經復合的傳言。早前劉雨柔突然在自己的Facebook專頁發文，抒發自己求孕不得的辛酸與感觸。

台灣女星劉雨柔曾於Facebook專頁抒發自己求孕不得的辛酸與感觸。（Facebook / @劉雨柔）

她說：

為什麼越想要小孩的人

越會遇到問題和困難？

聽了好多、也看了好多

多少費盡千辛萬苦、用盡所有方法

就是沒有辦法擁有一個自己的小孩。

每當看到和知道別人懷孕

或是聽到別人和孩子之間的故事

總是投射著羨慕的眼光

極端點的⋯

時間久了，甚至開始出現了憎恨情緒

到底哪一個環節出了錯誤？

為什麼身體會這樣？

為什麼數據會這樣？

為什麼結果是這樣？

有誰真的能感同身受那些正在努力，或是已經放棄的女孩兒們？



劉雨柔也不禁懷疑：「到底哪一個環節出了錯誤？為什麼身體會這樣？為什麼數據會這樣？為什麼結果是這樣？」還苦卻其它女孩，要「從年輕開始養生」、「不濫用自己的身體」，也鼓勵自己：「都會更好」、「一定會實現的」！

劉雨柔 三年前曾凍卵

而三年前劉雨柔還曾嘗試凍卵。當時，她做了AMH檢驗報告，檢驗數值在平均標準之上，卵子增生的狀態非常良好，接下來2周，劉雨柔身體還類似懷孕的症狀：像是微噁心、嗜睡、脹氣、容易喘、食量變大胃王，對懷孕也有所期待。

也許就是當時燃起了當媽媽的夢，然而三年後仍未能如願，難免有些失落。

網友：順利的人無法感同身受，釋放壓力放輕鬆

而這篇貼文底下，也引發了大批女性網友的感觸。

網友指出：這種心情是順利的人無法感同身受的的，想要的人就會比較辛苦。人都會想要得不到的東西。反而有些媽媽得到了孩子，卻不覺得那是她想要的禮物。

因此許多粉絲都建議她：越想要孩子，越難懷；越不在意，越容易中。放輕鬆，懷孕機率就會更大。

也有過來人建議她，免疫科可以去檢查看看。有時候卵子正常，但有可能是身體免疫出問題。但也提醒她，免疫媽媽真的懷孕會很辛苦，可能會面臨打針打到生的狀況。勉勵她身體繼續調養，加油但不強求。

也希望屬於劉雨柔的緣分盡快到來，願劉雨柔也能享受當母親的快樂，成為媽媽！

編按：劉雨柔及後於社交平台公佈喜訊，稱已成功自然受孕，並已於2025年7月順利誕下孩子。



【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：懷孕的幸福好刺眼！女星劉雨柔分享：對想要小孩的人來說，羨慕久了，就會出現憎恨….媽媽網友建議她這樣做】