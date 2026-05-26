育兒｜孩子跌倒不必急著扶　轉換心態看待傷痛　跌倒也是成長養分

本文是節錄自《「聽話」父母養成記》一書的內容。



心 2Y

2020年3月2日

自從第一次看到心心摔跤，我腦袋裡面這句話就噔一聲冒出來了，以至於我以為我也是這樣長大的。

自從第一次看到心心摔跤，我腦袋裡面這句話就噔一聲冒出來了，以至於我以為我也是這樣長大的。（AI生成圖片）

後來發現每個人對孩子摔跤的反應真的大不同，於是我先跑去問我媽，這個邏輯很好理解吧，假設我是摔大的話，很自然覺得心心也能夠摔大到畢業。結果，我媽用一種「你女兒是不是你親生的，或者你是不是孩子後媽」的眼神望著我……我只好默默退下，再思索一下這個邪惡的念頭如何產生。

等等，自我審查機制告訴我這個念頭是邪惡的，是因為當嫲嫲在旁邊時會衝過去抱緊心心，安慰她，還會怪責的口吻對在場的其他大人說，樓梯就要抱起來，或者這種路怎麼要讓孩子自己走；外公會一邊打地面一邊說地板壞壞；外婆甚至不會讓摔倒這件事情發生在她的管轄時段……相比之下，我似乎沒有他們這麼在乎，所以，真的很邪惡嗎？

先說說我會怎麼做吧。心心是個很謹慎的孩子，走和跑都相對於同齡的孩子慢，所以相對來說，摔跤的機會也不多。

我記得心心第一次摔跤的時候是在水泥地，膝蓋擦傷，有輕微的流血。我正打算繼續往前走（相信我，真的很輕微），心爸已經公主抱著心心衝到藥房，喘著粗氣，迅速買了酒精消毒液、棉花和創可貼。藥房老闆看到心爸的表情，再看看心心的傷口……臉上略過一絲難以名狀的尷尬（但我相信這種浮誇的家長他應該也習慣了。）心心也的確表現得疼痛和難受。當然，我相信心心在經歷「痛」這個陌生的感覺，是需要陪伴、安慰和呵護的。但那一次之後，我就在想，之後遇到她摔倒，她想要的回應和我想要給出的回應是什麼樣的呢？

「摔著摔著就大了」這個念頭，讓我面對心心摔倒時，沒有太緊張，也不會馬上扶起來。我通常會走過她身邊，蹲下來。讓心心借個力，自己爬起來。站起來之後，我會請她甩甩手，踢踢腳，扭扭屁股（到這個已經破涕為笑了），再和她一起評估一下受傷的程度：「嗯，告訴媽媽哪裡痛，超級痛還是少少痛。」（通常會用手指比劃一個距離，加上語氣，孩子就能夠明白）；很多時候，我話還沒問完，她屁顛屁顛跑走或者繼續騎車，就已經是答案了。也試過破皮，或者感覺很痛的時候，心心會大聲的哭出來。

有一次在平衡車上摔下來，雖然沒有明顯外傷，但哭得可傷心了。在確保了身上沒有明顯外傷後，我安慰她說：「剛才摔倒很突然，是不是嚇了一跳啊？」她聽了一下，沒有特別反應，但感覺接近核心的外圍了，我繼續猜：「覺得自己玩平衡車玩得很棒，摔了下來是不是也有些生氣啊？」心心似乎稍微平靜了一些，我當時心裡感覺很驚喜，小小人兒，對自己平衡車技術小傲嬌，不論是氣自己還是氣平衡車，也算是繼傷心、害怕之後認識到新情緒：憤怒。

我告訴心心：「如果你喜歡，我們可以坐在旁邊休息一下，或者繼續騎車，都可以。」當然，還有一句是心心哭的時候我最常說的：「哭吧哭吧，哭出來舒服一點的話，沒關係的。」

並不是要求每個照顧心心的人，在她摔倒後，都必須有一樣的反應。即使不同的回應，我相信她都感受到同樣的關切和愛。我只是想用我最自在的方式，陪伴她面對必然要經歷的傷和痛。所以，這不是個邪惡的念頭，只是一個在家族群裡面相對比較小眾且屬於我自己的念頭。

也許是因為我相信，摔倒，和吃飯睡覺一樣，都能夠吸收到成長的養分，而總有一天，她會完全的自己吃飯、自己睡覺，也會自己跌倒，然後自己爬起來。

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《「聽話」父母養成記》（紅出版集團授權使用）

書名：《「聽話」父母養成記》

作者：李慧敏，兩個孩子的媽媽，家庭社工，遇到敘事治療後，深深愛上。想把敘事的美好實踐到工作生活的每個角落；也用敘事的視角長出不一樣的思考；相信每個人，無論年紀都獨特而美好。



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