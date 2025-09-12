黃澤鋒太太陳麗麗58歲高齡誕下二胎　小黃妃升格做姐姐終於圓夢

58歲黃澤鋒與同齡的太太陳麗麗於2010年結婚，陳麗麗於2019年以52高齡誕下愛女黃熙恩（小黃妃）。今年5月，黃澤鋒與陳麗麗宣布再度懷孕，並於9月6日於社交平台公布細女「小貴妃」出生的喜訊，小黃妃正式成為姐姐！



陳麗麗早前以58歲高齡，透過人工受孕懷第二胎，引起全城關注。陳麗麗早前在接受訪問時提到，女兒小黃妃一直都恨做姐姐，她見女兒經常獨自一人很孤獨，一直想有個伴，於是便嘗試懷孕。

她於去年曾試過自然懷孕，但最終不幸流產，於是在醫生的轉介下，到台灣進行試管嬰兒的療程，半年後成功懷孕，並於母親節前夕公布喜訊，溫馨地表示是「愛的續約」。

（IG@briancfwong）

黃澤鋒曾登上ViuTV節目《不一樣的爸媽》，分享太太在52歲時懷大女兒的狀況。當時她在剖腹生產時，妊娠毒血症爆發並昏迷不醒，差點中風。後來經過3小時的搶救脫離險境。這次以58歲高齡懷孕，也大眾擔心不已。

這次的孕期期間，陳麗麗小心安胎，過程辛酸，為了腹中胎兒的健康，她要每天打安胎針，半年後肚皮已佈滿針孔，但她毫無怨言，只希望BB健康平安，最終於9月6日順利誕下小女兒「小貴妃」。

（IG@babyfayefaye）

黃澤鋒親眼見證小女兒出生，更親手為她剪臍帶。他日前在接受訪問時，直言很感激太太的付出，期間更不禁感動落淚。現在小黃妃終於成為姐姐，她首次與妹妹見面時，竟然十分緊張更腳軟，但期待以久的妹妹終於來臨，她也很懂事地照顧妹妹，幫忙換片、餵奶。

黃澤鋒指希望兩姊妹關係融洽，日後可互相照顧。他們現在也不用再追生，可以專心享受一家四口的生活。

高齡孕婦懷孕風險

根據衞生署的懷孕相關資訊，高齡孕婦的定義泛指在35歲或以上生育的女性，高齡孕婦懷孕有一定風險：

．女性生育能力會隨年齡增長而減低，尤其是在30多歲之後，隨着女性的年齡增長懷孕前期、中期的流產率會遞增

．高齡懷孕可影響胎兒的健康，胎兒染色體異常、胎兒發育受限等併發症的機會大增

．大幅增加懷孕期間出現高血壓、妊娠毒血症、妊娠糖尿病、早產的風險

．分娩時需要剖腹生產，可能發生併發症的機會增加