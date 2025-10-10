網民狠批嬰幼兒嘈吵不應搭飛機外出！婦產科醫生斥厭童風氣不可長

最近在社交平台上，不時都會看到一些貼文在討論幼兒、兒童在公眾地方的行為，例如幼兒在乘坐飛機時不停哭鬧，兒童在餐廳鬧脾氣干擾其他食客。近年針對兒童行為的討論屢見不鮮，人們會期望父母管制孩子的行為，不要對旁人造成影響，更有人認為父母無法控制孩子行為就不要帶他們外出。台灣的婦產科醫生蘇怡寧近日就厭童現象發表看法。



厭童網民將生理現象說成道德缺陷

台灣婦產科醫生蘇怡寧最近也參與「厭童現象」的討論，在社交平台的貼文底下留言，以及Facebook個人專頁發表對厭童現象的看法。他表示網絡上一直有人抱怨父母不應帶會吵鬧的嬰兒、小孩出門，彷彿嬰幼兒就是社會的噪音製造機。

不過，嬰幼兒哭泣只是他們唯一表達需求的方式，他們乘坐飛機時，可能會因氣壓、耳鳴及環境陌生而哭泣，這是正常的生理現象，其實在大多數的情況下，家長已經盡全力安撫孩子。

但是，不少人都會將小孩的生理現象說成是道德缺陷，歸咎於父母沒有公德心，放任小孩哭，更會怪責家長不能控制孩子就不要帶他們坐飛機、外出。他指出這些人是「站著說話不腰疼」，沒有理解別人的處境。

（Freepik）

兒童有權利參與社會生活

蘇醫生點出，搭乘公共交通工具就代表會遇到不同年齡的人，大家也會發出不同的聲音，例如咳嗽、講電話等。他認為如果只接受安靜的環境，就應該留在私人的空間。

他引用了聯合國兒童權利公約，指出全世界都有共識，兒童有權利參與社會生活，有權利被包容和尊重，不可以因為年齡而被排除在公共空間之外。這是普世價值，兒童有權利參與社會生活，不應因個人的耐噪程度而剝奪兒童的權利。

厭童風氣是從眾效應 此風不可長

他更直言有些人邏輯荒謬，覺得生小孩就是「低能」，對此他直言不諱：「所以你的意思是你媽生下你，你媽就是白痴？」，他表示這些人沒想過自己小時候也是別人的噪音，但他們卻不會換位思考。他認為出現厭童風氣不是父母和小孩的問題，而且批評的人看不見小孩是社會的一部分，也不願意包容，更指厭童風氣就是網路上的從眾效應，此風不可長。

「所以說到底，這不是嬰兒的問題，也不是父母的問題，而是厭童這種態度。看不見小孩是社會的一部分，忘了小孩才是社會的未來，如果下一代不能被包容，那這個社會才真的會變得很低能。」

「小孩不是噪音；小孩不是累贅；小孩有存在公共空間的權利，而社會有義務去包容」

家長深有同感 表示外出有壓力

蘇醫生的這則貼文引發大眾關注，不少家長都留言表示同意，指出成為父母之後才發現原來社會環境對孩子非常不友善，也有人認為這些厭童的人沒有同理心，明明自己曾經都是嬰兒、小童，都曾經有過成為別人噪音的時候。部分家長亦分享現在帶孩子外出會有壓力，生怕吵到其他人。