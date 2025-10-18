母親癲癇發作昏迷　3歲童機智解鎖手機Facetime求助救回媽媽一命

撰文：阿言
不少家長可能都會擔心，如果有天自己在家有突發狀況暈倒，身邊又沒有其他成人，孩子會否懂得求助？最近，美國密歇根州就有一名3歲男童，在媽媽暈倒後，臨危不亂地解鎖手機、透過Facetime求救，最終救回媽媽一命。

美國密歇根州一位母親Shantell Woods日前在家煮飯時，突然感到頭暈，於是坐在梳化上休息。不料十分鐘後突發癲癇昏迷。

當時家中只有她和年僅3歲的兒子Cody。Cody發現媽媽暈倒後，立即嘗試扶起她，並一邊叫喚媽媽。他見媽媽無法行動，於是便靈機一動，拿起媽媽的手機，利用面部識別功能解鎖，並撥打911求助。

由於Cody年紀太小，未能清晰地與報案中心的人員說明情況，最終被迫掛線。隨後Cody改以Facetime致電媽媽的朋友Kaya。對方接聽電話後，察覺事態嚴重，馬上報警求助。最終，救援人員趕到現場，成功救回Shantell。

事後，Kaya回憶指，當時以為是Shantell在暈倒前打給她，想不到原來是Cody打的，她很驚訝，同時也慶幸Cody懂得求救。

Shantell現正接受治療，她回想起當時的情況，非常感激兒子臨危不亂，指Cody的隨機應變救了她一命，是她的英雄，她為兒子感到自豪。據悉，Shantell近月先後有二十多次癲癇發作，Cody曾見過媽媽發病，知道情況危急，明白要向外界求助。

奧克蘭縣警長辦公室後來公開表揚Cody的英勇行為，並獲贈多份禮物作為獎勵。警方任命Cody為「初級副警長」，承諾會在他下個月4歲生日時，再贈送更多禮物。

當地警長Mike Bouchard也藉此機會提醒父母，應教導孩子在緊急情況下如何應對，例如如何報警，並教他們只在緊急情況下才撥打這個號碼。

