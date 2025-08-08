為孩子健康着想「水果別這樣吃」！影響情緒、學習力孕婦也要留意

很多爸媽為了讓孩子攝取更多營養，會選擇方便的果汁代替水果。但你知道嗎？最新研究指出，果汁雖然來自水果，卻可能對孩子發育中的大腦造成傷害，甚至影響學習能力與情緒穩定。台北榮總基因醫師張家銘提醒，果汁中的果糖吸收過快，會擾亂大腦清潔機制，造成孩子未來容易焦慮、學習力下降，甚至也會影響孕期胎兒發展。



水果是天然的營養來源，富含維他命、抗氧化物與膳食纖維，對大人小孩都有益。然而，當水果變成果汁，營養型態也悄悄改變。很多時候常常一杯新鮮的果汁，搭配早餐，或在炎熱天氣中讓孩子喝上冰涼果汁來消暑，然而這樣，卻可能無形中給了大腦過重的「甜蜜負擔」。

根據台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫生分享的研究指出，2025年發表於國際期刊《Nature》的動物實驗發現，在生命早期攝取過多果糖（尤其是果汁中的液態果糖），會干擾大腦中的「小膠質細胞」正常功能，這些細胞負責大腦的發育與清潔。當這些清潔工「當機」，孩子的大腦將無法有效整理神經連結，導致情緒與認知能力下降。

這項發現不僅關係到孩子日常飲食的選擇，也對孕婦與哺乳媽媽提出警訊。果汁中的高果糖，可能透過胎盤或乳汁傳給寶寶，對尚在建構中的大腦產生深遠影響。

相關文章：飯後吃水果、喝凍飲可以嗎？醫生親解「5大健康迷思」別立即喝茶

+ 6

水果是好東西，但喝果汁卻可能帶來影響

我們普遍認為果汁是「健康飲料」，尤其是現榨的，天然、不加糖，應該比汽水、手搖飲好得多。的確，水果本身富含維他命C、鉀、多酚與其他抗氧化成分，但當它們被打成汁時，問題也隨之而來。

果汁會破壞水果中的膳食纖維，讓糖分快速進入血液，導致血糖急劇上升。這對正在發育的大腦是一項挑戰，尤其是那些尚未成熟的神經系統，很容易被這樣的血糖衝擊干擾穩定性。

大腦清潔工：小膠質細胞為何重要？

小膠質細胞（microglia）是中樞神經系統內的免疫細胞，具有吞噬與修剪神經突觸的功能。它們就像大腦的清潔人員，在孩子成長過程中，負責「整理」多餘的神經連線，讓學習與情緒系統可以有條理地發展。

然而，研究顯示果糖會透過一種名為GLUT5（SLC2A5）的轉運蛋白進入小膠質細胞，並被轉化為果糖-6-磷酸，會改變細胞代謝模式，使清潔功能受到抑制。這種抑制若發生在腦部仍處於高度可塑性的童年階段，後果將可能帶來是：注意力不集中、學習障礙、情緒不穩甚至社交適應困難等問題。

相關文章：學童早餐│營養師教你慎選健康食物 5款不建議進食 除了燒賣仲有

+ 6

不是不能吃甜，而是要「吃」不是「喝」

張家銘醫生強調，我們不是在說不能吃甜的東西，而是要關注甜的「形式」。完整的水果因為含有天然纖維、酵素與多種抗氧化成分，身體吸收速度慢、血糖穩定，不容易造成負擔。而果汁則去除了纖維，讓糖分直接進入血液，孩子的大腦還來不及反應，就已經被糖「淹沒」。

此外，吃水果還有另一個隱藏的好處：咀嚼。這個過程不僅促進唾液分泌，還能幫助消化，讓大腦獲得更多感官刺激，有助於發展整體認知系統。

家長可以怎麼給孩子吃水果，三個實用建議

吃水果很好，每一口咬下去的水果，是送給大腦最好的整理時間！很多爸媽會說：「我只是想讓孩子多吃點水果啊。」這個出發點完全正確，但要提醒的是，吃水果≠喝果汁，這之間的差別，比你想像的還大。

孩子的大腦正在一點一滴成形，每個細胞都需要適當的環境。而果糖，尤其是液態、快速吸收的果糖，會破壞這個環境。怎麼吃水果，試試以下3個方法！

1. 切好水果取代果汁

早餐或點心時間給孩子切片水果，而非榨汁飲用。

2. 用白開水代替含糖飲料

無論是果汁、運動飲料還是含糖豆漿，都容易增加果糖攝取。

3. 孕期與哺乳期避免頻繁飲用果汁

以完整水果取代，為胎兒與寶寶的腦部健康把關。

水果確實對健康有益，但不是所有的吃法都一樣。對於正處於發育期的孩子來說，如何吃水果，關乎的不只是營養吸收，而是大腦發展的穩定與否。與其追求方便的果汁，不如讓孩子一口一口咬下真正的水果吧。

延伸閱讀：多吃可致性早熟、蛀牙易肥！草莓牛奶、布甸「5食品」孩子別多吃

+ 24

延伸閱讀：

老翁家中大失血！「大腸充滿黑、血便」 醫急檢查驚見一物卡住

一整天只吃地瓜體重會怎麼變化？她實測後驚覺：居然瘦了不少

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】