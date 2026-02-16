父母揮霍害慘孩子！專家揭2大理財壞習慣　讓下一代陷入財務困境

孩子的金錢觀念往往來自家庭，而父母的財務行為，可能無形中決定了孩子未來的理財能力。



資產管理公司艾瑞爾投資（Ariel Investments）聯席CEO賀伯森（Mellody Hobson）指出，若父母在金錢教育上犯下兩大錯誤，孩子長大後可能重蹈覆轍，導致財務壓力伴隨一生。

父母錯誤理財，財務焦慮成孩子陰影

根據《CNBC》報導，賀伯森本身是單親低收入家庭，她坦言，小時候家裏總是入不敷出、電話費繳不出來，還曾經被房東趕出家門，「有一次，我們甚至住在一棟廢棄大樓裏」，而母親的理財習慣正是主因，因為比起繳電費，母親有錢會選擇去買衣服。

這樣的成長經驗讓她從小就深陷財務焦慮，對金錢產生極大的不安全感，作為孩子的無能為力成為心理創傷，也正因如此，她決定投身金融產業，立志掌握自己的財務未來，不再重蹈母親的覆轍。

理財教育應從小開始

賀伯森強調，孩子對金錢的態度，往往是從父母身上學來的。如果父母每月信用卡帳單僅繳最低應繳金額，孩子長大後也可能養成相同習慣；如果父母經常超出預算揮霍無度，孩子也會習以為常，最終難以擺脫財務困境。

而未能正確傳達金錢價值觀，以及缺乏良好的家庭財務管理，正是父母最不該出現的兩大理財教育錯誤。她建議，金錢教育應該從小開始，並且強調儲蓄的重要性，讓孩子理解「錢不是無限的資源，而是一種需要努力獲取的工具」。

賀伯森表示，家長應該讓孩子多接觸實體現金，因為當金錢僅是一串螢幕上的數字時，孩子很難理解「錢是有限的」，因此，多使用現金，只有讓孩子體會「金錢來之不易」，才能培養正確的財務觀念，避免未來陷入財務困境。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：有錢人不會這樣教小孩！父母2理財壞習慣…小孩長大也陷財務困境】