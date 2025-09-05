小一面試｜名校面試考甚麼？醫生媽媽分享2名校「常見考核模式」
編按：新一學年又開始，不少家長已為K3孩子的小一升學面試準備得如火女荼，但究竟該怎準備、怎樣去準備才要可以呢？以下節錄自《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》的內容，或能給予大家一點建議。
現在名校的小一面試是怎樣的？本地有不少有名的直資和私立學校，校方可以選擇學生。如果想要得到這些學校的取錄，家長和孩子必須「過五關、斬六將」，通過各種的程序和麪試。究竟怎樣的孩子才能夠通過面試、入讀這些學校呢？
以下我分享兩間小學近年來的面試方式（題目經過修改，而且年年也不相同），讓大家作參考。
名校一：男女校，每年約有8000人報名，收生150人
第一輪面試
．10月上旬
．所有提交報名的孩子均可參與
．只有孩子參與小組面試（不需面見家長）
面試內容
1. 寫出自己中文名。
2. 老師問孩子年齡、讀哪一間幼稚園。
3. 老師讀出中文字卡上的黑色字，然後叫孩子讀出字卡上彩色的文字。
4. 給孩子看一張餐廳的圖片，然後請孩子說出食客在做什麼。
例如：有一個乘客在吃點心，另外有一名老人家在看報紙。
5. 英文老師讓孩子們聽指令、看圖卡、做動作。
例如：When you see an apple, please clap your hands.
When you see a banana, please shake your head.
6. 請孩子讀出卡紙上幾句英文句子，然後配對相應的圖畫。
7. 連環動作指令：跳過1個黃色的豆袋，然後找出鉛筆與橡皮擦，接著把兩件文具放進1個紅色的筆袋，最後拉上拉鏈。
8. 集體遊戲「好孩子壞孩子」：把考生分為「好孩子」和「壞孩子」兩組，音樂一響，好孩子負責擺好雪糕筒，壞孩子負責踢跌雪糕筒。當聽到「freeze!」，所有人馬上暫停動作。音樂重新開始時，好壞孩子對調身份，繼續遊戲。
9. 在等候區，讓孩子閲讀中英文圖書。
10. 最後一站是看電視，看關於機場的短片，好讓孩子洗去剛才小組面試活動的記憶，不會告訴下一組的面試同學。
第二輪面試
．從11月到1月不等，視乎學校的安排
．只有入圍的300名考生可以參與
．父母與孩子一同參與
．孩子要自己帶1本圖書，以及1盒顏色筆
面試內容
1. 第一部分：父母與孩子一同見校長
孩子先向校長打招呼，報上姓名，然後孩子坐在一角，用自己帶來的顏色筆填色。此時，校長先與父母談話。內容包括：介紹學校的教學理念，詢問家長為何選擇這間學校，詢問雙職家長如何分配時間陪伴孩子，學校的課程如何配合在職家長或不同家庭的時間等等。
校長與家長談完後，會請孩子過來，坐在父母中間。然後請他讀出填色紙上的一些文字，例如「過馬路要小心」。校長會問孩子圖畫上的內容，例如：有什麼動物？這些動物在做什麼？兩隻動物有什麼分別？交通燈為什麼是紅色？如果紅燈過馬路有什麼後果？平日你有沒有拖著爸媽過馬路？你覺得幾多歲可以自己過馬路？最後，校長請孩子介紹他所帶的那本書，並總結故事內容。
2. 第二部分：孩子獨自面見副校長，家長在外邊等候
副校長會考察孩子的能力，內容包括：
．給孩子看1個大的鉛筆刨和1個小的鉛筆刨，問他們怎樣用鉛筆刨。如果兩個鉛筆刨都壞了，怎麼辦？
．讓孩子從4個信封中抽取1個，內裏有四格故事。孩子先把故事排序，然後按圖說出故事。
．讀1篇英文文章，副校長讀第一段，請孩子讀第二段，讀完之後，有兩條關於文章的延伸問題。
．問孩子平時喜歡看中文書還是英文書，解釋原因。
．最後，孩子與另一位面試的孩子一起砌積木，副校長從旁觀察他們的互動與表現。
名校二：男校，每年約有3500人報名，收生150人
第一輪面試
‧ 10月上旬
‧ 所有提交報名的孩子均可參與
‧ 只有孩子參與小組面試（不需面見家長）
面試內容
孩子會去3個房間。
1. 第一個房間：有9個小朋友
．大家用匙羹把波子舀進不同的膠盒裏，總共3次，每次限時10秒。
．老師跟他們閒話家常，如問：你今天乘坐什麼交通工具來到學校？有沒有吃早餐？吃什麼？
2. 第二個房間：有3個小朋友
．聆聽一段中文錄音故事，內容關於馬戲團。錄音中，有時間、動物的數目、翻筋斗的次數等。孩子要根據故事回答問題，每條問題的答案都是數字。
3. 第三個房間：有3個小朋友
．1分鐘內讀完1篇英文文章，然後回答問題。
．讓孩子看圖片，用英語回答問題。
第二輪面試
．從11月到1月不等，視乎學校的安排
．只有入圍的400名考生可以參與
．父母與孩子一同參與
面試內容
1. 第一部分：孩子獨自面見老師，家長在外邊等候
．讓孩子坐在一張會轉的辦公室椅子，看看他有沒有儀態，會否轉椅子。
．老師讓孩子觀看九宮格上的9件物品，10秒之後收起，然後考驗孩子的記憶力。
．給孩子5張故事卡，自己排序，用英語把故事說出來。
．讓孩子抽取中文和英文字卡，讀出生字，有延伸問題，例如抽到「熊貓」，老師會問：你有沒有見過真正的熊貓？你知道熊貓是從哪裏來的嗎？牠們平日吃什麼？
2. 第二部分：父母與孩子一同見校長、副校長和老師
他們會問家長問題，包括：
．為什麼想入讀我們的學校？
．孩子參與什麼課外活動？
．如果學習課外活動遇到困難時，孩子會有什麼反應？
以上是本地名校通常會進行的面試模式。你和孩子準備好了沒有？
書名：《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》
作者：許嫣。病理學專科醫生，工作上常接觸重病絕症，故此更珍惜生命中的善與美。兩個女兒的媽媽，眨眼間已經13歲和11歲。每天以血汗淚水換取孩子的微笑和擁抱，非常划算。
【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】