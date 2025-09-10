小一面試｜成功與否都是最好的安排！3件事比能否考入名校更珍貴

編按：小一面試日子漸近，你（還是身邊的家長們）或許都與孩子為面試及portfolir準備得如火如荼，但再是緊張，也不妨抽一抽身，思考「小一面試」的意義究竟是甚麼，好嗎？

以下是節錄自《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》一書的內容，身為過來人的作者媽媽想跟大家說，小一面試是重要，但可別因此而顧此失彼，反令自己陷入不安與緊張呢！



面試好像上戰場，從準備、上場到結果，家長和孩子都全力以赴，一起「過關斬將」。無論結果如何，當中的辛苦奔波和情緒起伏，對於家長，都是難以忘懷的。

不過，對於孩子來說，當他長大之後，這些回憶，將會被他忘記得一乾二淨。事實上，大部分人對7歲之前的記憶非常少；而且當盡力去回想時，並不確定這些記憶究竟是真實的事情、還是基於照片或父母講述所想像出來的。這種被稱為「童年失憶症」（childhood amnesia）的現象，困擾心理學家多個世紀，目前研究者們仍沒有辦法解釋。

有人指出，幼兒腦部的「海馬體」尚未發育成熟，因此無法對一件事情形成長遠記憶。也有人假設，童年的記憶或許仍徘徊在腦袋深處，藏在某些無法接觸的地方；不過這個假設無法被證實。孩子在3-6歲發生的趣事最多，可惜偏偏就是會失去這個階段的記憶，包括小一面試的許多心情和細節。

從長遠的角度來看，「面試」對於家長的意義，遠遠大於對孩子的意義 —— 孩子長大後，始終會忘記這部分的記憶；但家長若果享受當中的過程，就不枉此行。因此，我們做父母的，在孩子成長中的每個階段，都要盡力去陪伴同行，目不轉睛地看著他們的轉變；讓稍縱即逝的寶貴時刻，深深地印在自己的腦海裏。

所有的安排，都一定是最好的安排

面試的目標，是進入一間最適合孩子的小學。可是，誰能確定哪間小學最適合孩子？

即使是公認最好、最受歡迎的「神校」，每年也有無法適應的學生，選擇轉讀別的學校。因為每個孩子的個性和能力都不一樣，沒有一所學校，可以適合所有孩子。而且，隨著孩子成長，性格會改變，許多新的特質逐漸顯現；原本合適的學校或教學方法，可能變得不再合適。因此，即使考不進心儀小學，也未必是壞事。

人到中年，回望過去，發現以往許多挫折和失敗，其實是上天為你指引更好的路向；失去的許多人和機會，其實是為了給予你更多更美好的事物。年輕時不明白，總會為一時的挫敗傷心得死去活來；但事過境遷之後，就了解到冥冥中自有注定。「人生所有的安排，都一定是最好的安排」；懂得感激的心，就此逐漸形成。

故此，不論孩子面試的結果如何，我們都應該要知道，它必定是有其意義的；懷著對生命的信心與感激，去接受命運的安排。

比想要的東西更珍貴的事物，一定會先出現在追求的過程當中

假如說，你想要的東西是「考入神校」。為了「考入神校」，你願意盡一切的努力，犧牲你和你孩子的休閒時光，忍受所有痛苦。你認為，只有「考入神校」，才會獲得真正的快樂。直到你「考入神校」之前，人生是沒有意義的，你是無法快樂起來的。考入神校之後，你又會設定下一個目標：全級第一，全城狀元，頂尖大學，高薪厚祿，權力顛峰……你認為，只有在達到目標之後，真正的人生才開始。

可是，假如你沒有考入神校、假如你一直是個平凡的人，那麼你的人生該如何解釋？如果你大部分的人生都是在追求目標的「半路上」，然後在半路上宣告終結，那麼這一生到底有甚麼意義呢？

由此可見，你想要的東西、你所設定的遠大目標，其實不是最重要的。重要的是，此時此刻，你得到了甚麼？你是否正在享受著過程，是否「活在當下」？

甚麼是比考入神校「更珍貴的事物」

女兒的面試，使我變得成熟和勇敢；這個收獲，是我意想不到的。

在漫長的面試過程之中，我與其他家長一樣，經歷了許多壓力和情緒起伏。為了不影響女兒，我必須努力去學習控制自己的情緒。我讀了許多書，向有經驗的人請教，並鼓起勇氣，面對自己的內心和潛意識，思考自己原生家庭的問題。我積極地去培養面對困難的勇氣和解決問題的能力。我學會擺脫感性思維，從焦慮擔憂的狀態，轉變為以平常心面對不能控制情況，同時還能有效地協助女兒穩定情緒。

這些成長令我內心強大，致使我日後面對生命中各種困境的時候，能夠冷靜理智地去處理，將許多危機變成機會，改善了自己的生活。

正是女兒面試的壓力，迫使我下定決心，脫離我那「延長了很久的青春期」，成為一個負責任、堅強、自信與勇敢的大人。

考入心儀小學，固然開心；然而回望一路上的過程，最寶貴的，卻是我鍛鍊出來的能力、我自己的成熟和勇氣，以及與女兒同行的溫馨美妙回憶。

希望讀到這本書的家長，不要視升小面試為洪水猛獸，而是把它看作一個契機，讓你與孩子一同勇敢成長，並成為更好的自己。記得要享受過程，盡情地探索，捉緊每個挑戰帶來的意義；因為，比「想要的東西」更珍貴的事物，一定會先出現在追求的過程當中！

原來重要的收獲，總會比想要的東西先一步出現。

《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》（紅出版集團提供）

書名：《醫生媽媽的升學心法——帶孩子直通理想小學》

作者：許嫣。病理學專科醫生，工作上常接觸重病絕症，故此更珍惜生命中的善與美。兩個女兒的媽媽，眨眼間已經13歲和11歲。每天以血汗淚水換取孩子的微笑和擁抱，非常划算。



