斜視｜長輩用手機安撫孫女成習慣　5歲童長時間用眼過度致鬥雞眼

用手機變鬥雞眼｜有些家長或長輩為了安撫孩子，讓孩子長時間使用3C產品，最終對孩子的健康造成影響。內地武漢一名5歲女童就因長時間近距離使用手機，導致「鬥雞眼」，醫生警告如果沒及時治療可能演變成弱視。



5歲女每天長時間看手機導致鬥雞眼

內地武漢一名5歲女童，平日主要由祖父母照顧，只要她一哭鬧，祖父母就會用手機安撫她，久而久之就成為習慣，女童每天最少會看四至五小時手機。

有次母親偶然發現，女兒的雙眼會交替向內偏斜，追問下發現女兒眼前偶爾會有重影。母親隨即帶女兒到武漢大學附屬愛爾眼科醫院就診。經檢查後，女兒被診為「急性共同性內斜視」，即是俗稱的「鬥雞眼」。

其後，醫生透過光學矯正及視力訓練為女童治療，後續將根據復健情況評估是否需要手術矯正。經過治療後，女童視力有好轉，但仍要持續檢查和治療。

女童每天最少會看四至五小時手機。（極目新聞）

鬥雞眼逐漸低齡化 幼兒因用眼不當影響視力

醫生指出，這種斜視的典型症狀是突然出現內斜視、重影，一般好發於有輕中度近視症狀，以及長時間近距離用眼的白領，但近年來逐漸低齡化，有0至5歲的學齡前兒童，都因用眼不當而出現這問題。

她提醒，學齡前兒童的融合功能尚未發展成熟。如果長時間近距離用眼，會過度使用眼睛的調節集合功能，或導致雙眼協調失衡，從而誘發急性「鬥雞眼」。

治療兒童斜視的黃金期是0至6歲，及時治療能矯正眼位、恢復外觀。如果無法及時治療，除了影響外觀外，更可能損害視力，導致立體視覺異常，甚至可能演變成弱視。

預防共同性斜視 需注意電子產品使用時間

醫生指出，預防斜視的關鍵是控制近距離用眼時間，特別減少使用電子產品。另外還需每天進行2小時以上的戶外活動。

．3歲以下兒童應盡量避免接觸電子產品

．3至6歲的兒童每天使用電子產品的時間，不應超過20分鐘

．小學生每天使用時間不超過40分鐘。

如果家長發現孩子經常出現眼睛偏斜、視物重影、揉眼、瞇眼或歪頭看東西等情況，應及時帶孩子求醫。