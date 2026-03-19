雪櫃門多開幾秒耗電又易生菌　4個好習慣　省電保鮮延長使用壽命

根據日媒「Financial Field」報導，許多人從小就被提醒「冰箱（雪櫃）門不要開太久」，但實際上才短短幾秒鐘真的會影響電費嗎？答案是肯定的。冰箱門開啟時間過長，不只會導致電費上升，還可能造成食材變質、冷藏性能降低，甚至增加故障風險。



這些日常被忽略的小習慣，其實正默默影響著錢包與健康。

根據日本經濟產業省資源能源廳的數據顯示，將冰箱門開啟時間從20秒縮短為10秒，一年就能節省約6.1度電，換算下來約省下190日圓（約港幣9.5元）。雖然這筆金額看似不多，但若一家四口、一年365天累積下來，就是一筆可觀的節能成果。特別在物價持續上漲的現在，這樣的「微節電」行動值得重視。

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除了電費支出，冰箱門開太久還會導致庫內溫度驟升，造成食材品質下降、滋生細菌，甚至使冷藏系統負荷過重，影響使用壽命。若再加上熱湯未放涼就直接放入，更會加劇能源消耗，對食安也構成潛在風險。此外，冰箱塞得太滿、冷氣流通不良，也是常見的耗電原因。

因此，若想兼顧省電與保鮮，不妨從以下幾點著手：

減少開門時間、

適當調整溫度設定、

避免冷藏庫過滿，

以及讓熱食冷卻後再放入冷藏。



這些看似微不足道的日常習慣，其實正是降低電費與延長電器壽命的關鍵。養成良好的使用習慣，可以為荷包、健康與環境盡一份心力。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】