雪櫃除臭｜揭檸檬咖啡渣無效真相！專家推1神物吸濕防血水免發臭

冰箱（雪櫃）異味好難聞，許多人聽說可以放咖啡渣、檸檬除臭，結果不但沒效，還到處都是咖啡渣。無毒教母譚敦慈說，這只是治標不治本，還可能讓問題更嚴重！



她分享自己的冰箱保鮮祕訣，並放入一樣「法寶」，就能有效吸濕、防止生肉血水滴漏，更能降低食物中毒的風險！

冰箱異味 譚敦慈：找出「臭味來源」才是根本

譚敦慈在《健康e起聊》節目上強調，當冰箱出現異味，第一件事絕對不是掩蓋味道來「消除臭味」，而是「找出臭源」。她說務必徹底檢查冰箱內是否有食物腐壞、湯汁灑出，或食材沒有密封好。若不從根本解決，放入再多除臭劑都只是徒勞。

譚敦慈獨門法寶！冰箱鋪上「看護墊」，吸濕防血水超神奇

譚敦慈分享自己的冰箱防臭除臭做法，她會在冰箱的每一層層板底部，都鋪上一張「看護墊（護理墊）」。

譚敦慈的雪櫃防臭除臭做法，在雪櫃每一層鋪上一張「護理墊」。（AI製圖）

她解釋，看護墊的設計一面吸水、一面防水，有兩大神奇好處：

1. 保持乾爽、吸收濕氣

能吸收冰箱內多餘的水氣，維持乾燥，避免食材因潮濕而變質。

2. 防止交叉污染

最重要的是，能防止上層生肉的血水往下滴，避免污染到下層的熟食或蔬果，有效降低沙門氏菌等食物中毒的發生率。

譚敦慈表示，只要平時有維持冰箱的乾淨，看護墊大約一年更換一次即可，是省錢又高效的保鮮法寶。

咖啡渣、檸檬為何沒效？家事達人揭真相

為何大家常用的咖啡渣和檸檬，除臭效果卻差強人意？家事達人陳映如老師解釋：

檸檬

屬於酸性物質，主要針對「魚腥味」等鹼性異味才有效。且檸檬在冰箱內很快就會乾掉，效果無法持久。

咖啡渣

雖是多孔材質可吸附味道，但若用量不夠，效果便有限。更麻煩的是，潮濕的咖啡渣在冰箱內容易發霉，反而產生新的異味與衛生問題。

小蘇打粉、專用除臭劑怎麼放才有效？達人授「1心法」

想用市售產品除臭，也有訣竅！陳映如老師建議，小蘇打粉的除臭效果大約一個月，需要定期更換。而選購冰箱專用除臭劑時，要注意是否有分「冷藏」或「冷凍」專用，因為在極低溫下，部分成分可能會結塊而失效。

擺放的最佳位置，是在「出風口」附近，這就像冷氣濾網的概念，能讓冰箱內循環的空氣優先被淨化，達到最佳除臭效果。

冰箱收納黃金法則！「熟上生下」防滴漏污染

陳映如提醒，正確的食物擺放觀念，是維持冰箱衛生的根本。務必遵守「熟食放上層、生食放下層」的黃金法則。這樣才能避免生肉、生魚的血水，不慎滴漏污染到下層可以直接食用的熟食或水果，杜絕病從口入的風險。

