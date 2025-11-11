食物保鮮｜專家揭雪櫃保鮮非萬能8種食物要即掉！剩菜可放多久？

雪櫃可助食物延長保鮮期，但它非萬無一失的保鮮箱。許多人都有過這樣的經驗：打開雪櫃，面對著各種剩菜、調味品、蔬果等，心中總會產生一絲猶豫——「這個還能吃嗎？」食物的變質速度，往往比我們想像的要快，而錯誤的保存方法更會加速這個過程。那麼那些食物要盡快丟棄呢？



食物保鮮｜雪櫃哪些食物要丟？

雪櫃雖然能保鮮，但它同時也可能成為潛在的風險，從精緻包裝的食物，到看似乾淨的水果，如果儲存時間過長，食物的品質就可能受到影響。以下這幾種食物，建議你應該盡早扔掉！

從精緻包裝的食物，到看似乾淨的水果，如果儲存時間過長，食物的品質就可能受到影響。（photo7@photo-ac）

1. 罐頭食品

根據國外新聞網站《tribune》建議，開封過的罐頭不應直接放回雪櫃保存，因為罐頭內壁的金屬（特別是錫）可能會與食物接觸後轉移到食物中，導致產生難聞的金屬味。開罐後，食物會暴露，而空氣中的細菌與雪櫃內的空氣會接觸食物，加速食物的交叉污染和變質。

開封過的罐頭不應直接放回雪櫃保存，罐頭內壁的金屬會與食物接觸後轉移到食物中，產生難聞的金屬味。（Joshua Olsen@unsplash）

建議：一旦開封應立即將內容物倒出，轉移到帶有蓋子的容器（如保鮮盒或有蓋碗盤）中再冷藏，以避免因攝入高濃度的錫或其他污染物而引發噁心或腹瀉等不適。



2. 剩菜

許多人常常喜歡將剩菜剩飯放進雪櫃裏，但根據美國農業部（USDA）建議，剩菜不宜存放超過3至4天，否則可能引發疾病，導致胃部不適、嘔吐、腹瀉，甚至是食物中毒。

根據美國農業部（USDA）建議，剩菜不宜存放超過3至4天（Eiliv Aceron@unsplash）

建議：將食物分裝到帶有密封蓋的容器中，以隔絕空氣和雪櫃中的空氣，避免交叉污染，並且需要定期檢查，一旦發現任何發霉、異味或質地改變的跡象，就應立即丟棄。



3. 發霉水果

將水果發霉的部分切除，並不等於水果整體是安全的，因為霉菌的孢子和菌絲可能已經經由表面滲透到水果的深層組織中，特別是像草莓、桃子和柿子這類質地較軟的水果。

一旦發現水果發霉，應立即丟棄整顆，避免霉菌孢子透過空氣或污染雪櫃內的其他食物。（adonyig@pixabay）

建議：發現水果發霉，應立即丟棄整顆，以避免霉菌孢子透過空氣或污染雪櫃內的其他食物。如果想避免浪費，最好是盡量在購買後的兩天內將水果吃完。



4. 泡菜和酸菜

食品技術研究所研究員Kantha Shelke博士指出，當泡菜或酸菜失去原有的脆度，變得糊狀時，這表明有害的微生物已經開始生長。如果發現鹽水表面漂浮著一層薄薄的白色薄膜，這可能已經變質了，切勿試圖將其撇除繼續食用，而應直接丟棄。

如果發現鹽水表面漂浮著一層薄薄的白色薄膜，切勿繼續食用，直接丟棄。（bluewind_J@pixabay）

建議：無論自製或市售的泡菜酸菜，開封後都應立即放入雪櫃冷藏，並確保容器密封良好，以隔絕空氣中的雜菌和異味，同時，必須定期檢查。



5. 在室溫存放超過2小時的菜

任何熟食，如果已經在室溫的環境下放置超過兩小時，就應該考慮丟掉。因為長時間暴露在室溫下會增加細菌滋生的風險。

任何熟食，如果已經在室溫的環境下放置超過兩小時，就應該考慮丟掉。（Jed Owen@unsplash）

建議：飯後請仔細評估食物在室溫環境下放置時間是否超過2小時，再決定是否打包放進雪櫃。



6. 橄欖

食品技術研究所研究員Kantha Shelke博士指出，如果橄欖出現了海綿狀的質地，或者果肉顏色變成了不正常的粉紅色或紅色，這代表橄欖已經變質了。

如果橄欖出現了海綿狀的質地，或者果肉顏色變成了不正常的粉紅色或紅色，這代表橄欖已經變質了。（VagelisDimas@pixabay）

建議：變質的橄欖應立即丟棄，不宜食用，以避免食用後帶來中毒風險。



7. 果醬

食品技術研究所研究員Kantha Shelke博士指出，當發現原本濃稠的果醬出現冒泡的現象這可能代表果醬已經開始發酵了，即使是高糖分的果醬，微小的氣泡出現表明酵母菌已經開始活躍，將糖分轉化為酒精和二氧化碳等產物，表示果醬已經開始變質。

當發現原本濃稠的果醬出現冒泡的現象這可能代表果醬已經開始發酵了。（arinaja@pixabay）

建議：開封後的果醬，應立即蓋緊蓋子或轉移到密封良好的容器中，然後放入雪櫃冷藏。



8. 蛋黃醬

蛋黃醬如果出現分離或油水分離的現象，這就表明產品已經變質。這是因為微生物的活動或細菌酶的作用導致其乳化結構遭到破壞。正常的蛋黃醬是穩定的乳化液，一旦被細菌分解，油水相會重新分離，形成油水分離層。

蛋黃醬如果出現分離或油水分離的現象，這就表明產品已經變質。（Sara Cervera@unsplash）

建議：開封後的蛋黃醬必須冷藏保存，溫度應維持在5℃以下。此外，每次取用時，請確保使用的餐具是完全乾淨的，以避免將外界細菌帶入容器中，進而加速蛋黃醬的分離和變質。



要真正實現食物的長期保鮮並保障食用安全，需要採取正確的保存策略，延長食物的保存期限，而不僅僅是將食物放入雪櫃。

要正確的放置，不要塞滿。（Onur Burak Akın@unsplash）

食物保存法1｜冷藏與冷凍 維持適合溫度

為了確保食品安全與品質，建議將冷藏室維持在攝氏4°C或以下，冷凍室維持在攝氏-18°C或以下。

食物保存法2｜正確的放置 下生上熟避免污染

放置菜的時候採用「下生上熟」原則，將生食（如生肉、生魚）放在雪櫃下層，已煮熟或即食食物放在上層，防止生食的血水滴落污染熟食，不要放在一起，避免交叉污染。食物安全｜熱食可否放雪櫃？食物又熱又凍易生菌 營養師1招減風險

食物保存法3｜不宜塞滿 讓空氣流通

雪櫃的儲存空間不要塞太滿，避免過度擁擠，建議保持約七分滿的狀態，以確保冷空氣有足夠的空間流通，從而達到更好的保鮮效果。

食物保存法4｜定期檢查 預防發霉異味

必須定期檢查雪櫃，一旦發現任何食物出現霉菌、異味、顏色異常或質地改變，例如油水分離或發霉，就應該立即丟棄，以避免污染到雪櫃內其他食物。