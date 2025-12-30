高糖飲食為「近視加速器」? 12歲女童每日1罐可樂 近視年增150度

高糖飲食加速近視｜一名12歲女童疑慣性每日一罐可樂，導致近視度數年增150度，有眼科醫生指，長期飲用含糖飲料或影響視力發展。



內地一名12歲女童習慣在每天放學後飲用一瓶可樂或帶甜味的飲料，以緩解壓力，結果診斷出過去兩年間女童的近視度數每年平均上升約150度，增幅明顯高於同齡兒童水平。

高糖飲食或令眼部調節功能變差

福建省級機關醫院眼科醫生指出，高糖飲食有機會使眼部調節功能以及鞏膜強度變差，導致眼軸拉長，從而令近視度數增加速度加快，形成「近視加速器」。醫生建議，對於6歲以下的兒童，不應接觸可樂等的高糖飲料，而大於6歲的兒童每個星期最多可飲用一次，且每次不應該超過330毫升，理想攝取份量應為每周半罐、甚至更少，應於正餐後飲用，避免空腹攝入。

醫生更透露，12歲的兒童正值近視發展的高峰期，建議家長每半年帶子女接受眼科檢查，建立完整的屈光發育檔案，減低日後高度近視風險。

3招助孩子減低患近視風險

保護眼睛的方法

為確保幼童的視力在成長階段中得以保護，兒童適宜：

1. 有充足睡眠、均衡飲食及每天做適量戶外運動。

2. 在光線充足環境下閱讀及工作。

3. 閱讀時，書本與眼睛最少要距離30厘米。

4. 限制使用電子屏幕產品；2至5歲的孩子每天不應多於1小時，使用時家長亦要在旁指導。

5. 使用屏幕產品，眼睛與電腦屏幕保持最少50厘米距離，與平板電腦保持最少40厘米距離，而與智能電話保持最少30厘米距離。看電視時，距離熒幕越遠越好。

6. 閱讀、看電視或使用屏幕產品20至30分鐘，應小休20至30秒，遠望景物，讓眼內肌肉放鬆。

7. 進行球類運動時（如壁球），應佩戴保護眼罩。

8. 若眼睛或視力有毛病，應請教醫生或視光師。

不適宜：

1. 讓強光直接照在圖文或眼睛上。

2. 在沒有配戴太陽眼鏡的情況下，長時間暴露於猛烈的陽光下。

3. 在行車中或床上閱讀。

4. 在過暗的環境看電視。

5. 用手揉擦眼睛。若有沙塵入眼，先閉上眼睛休息，讓沙塵隨淚水流出。

6. 讓小孩輕易接觸尖銳的物件及家用清潔劑。

7. 自行購買眼藥水給小孩使用。