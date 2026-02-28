兒童安全｜遇到尾隨怎麼辦？家長別只會叮囑小心　5招教孩子自保

早前，台灣新北市三峽區發生一起令人毛骨悚然的事件，一名小女童運動返家途中，竟遭陌生黑衣男子尾隨至社區門口，幸好管理員機警攔下，才未釀成更嚴重後果。此事不僅震撼社區，也讓無數家長心頭一緊：「孩子的安全，該如何保障？」



現代社會安全看似穩固，實則危機四伏。尤其針對年幼孩童，因其警覺性與應變能力相對薄弱，更容易成為不法分子下手的對象。這起發生在三峽的尾隨事件中，黑衣男子並未採取暴力行為，卻以自然的方式「混入社區」，所幸被管理員即時發現制止，否則後果難以想像。

女童回家遭尾隨，幸管理員發現不是住戶

新北市三峽區一名女童，週六下午5點多出門運動，結束後要走回家，經過一處國小，驚覺有一名黑衣男子在後方尾隨她，還一路跟了約200多公尺，甚至女童進入社區，男子竟然也自然地跟了進入社區大廳。

直到管理員發現他不是社區住戶將他攔下，問他進來做什麼，男子這才說是自己搞錯了，隨即轉頭離去。女童回家後告知家長，家長嚇得趕緊到派出所報案。由於該社區緊鄰學區，也讓附近住戶跟家長們人心惶惶！

事件曝光後，警方迅速調查並找到涉事男子，初步表示其情緒不穩，並否認故意跟蹤。不過，這名男子家距離女童社區僅200公尺，行為引發合理懷疑。

教孩子自保，不是一句「小心」就夠！

這類尾隨行為無論最終是否構成犯罪，都已嚴重威脅孩童人身安全；若家長、學校與社區忽視此警訊，下一個受害者可能就是你我的孩子。

事實上，許多家長對於「怎麼教孩子保護自己」始終缺乏具體策略，只憑口頭叮嚀或「不要和陌生人說話」這類模糊提醒，遠遠不夠。在潛在危機面前，孩子需要的是可操作的步驟、清晰的應對流程，以及心理上的自信與反應力。

尤其家長不可能24小時陪在孩子左右。因此，教會孩子正確的「自保技巧」成了根本對策。一旦陌生人尾隨怎麼辦？以下5招是實用的親子安全教學原則：

這5招教孩子自保，務必學會

察覺異常，主動確認

若感覺有人尾隨，先別慌。孩子可藉由假裝停下來綁鞋帶、繞小圈走、走進便利商店等方式，觀察對方是否也跟著行動。若對方仍緊跟不放，很可能就是蓄意尾隨。

進入安全空間，不獨自回家

若察覺尾隨，不要直接回家，以免暴露住處。應改變路線，或進入有其他人的安全場所如：超商、學校、警察局、派出所，尋求大人幫助。

大聲喊叫，立即引起他人注意

若尾隨者逼近或說話搭話，孩子可直接大聲喊出：「我不認識你！」或「救命！」等引起周圍關注。

學會報警與記憶細節

教孩子記住999、家長電話，並能描述對方特徵，如穿著、膚色、身高、髮型、是否有特殊物品（帽子、包包等）。請孩子練習如何用公共電話或向他人借手機報警。

回家後，馬上告知家長

不論事件大小，只要感到不安，一定要和家長、師長說明，不可隱瞞或認為「沒事就算了」。每次經驗都是保護自己的累積。

我們不可能永遠為孩子擋風遮雨。最好的守護，是教會他們一旦身處危險中，也能為自己挺身而出。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：女童遭陌生男尾隨返家，簡直嚇壞了！家長該如何防範下一個危機？5招教孩子自保必須學會】