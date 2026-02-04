新年自助餐2026｜10+酒店自助餐推介 人均$141起/買二送二優惠

新一年想與家人、朋友食餐好、熱鬧一下？可以考慮自助餐，一次過吃盡海鮮、熱食和甜品，輕鬆又有節日氣氛。多間酒店及餐廳趁新年期間，推出自助餐優惠，部分更限時低至41折，甚至有買一送一，適合一家大細或三五知己聚餐慶祝。以下精選10間新年自助餐，供大家參考。



新年精選自助餐【1】香港朗廷酒店自助餐｜65折｜3歲以下小童免費

「珍饈百味」自助餐

推介：火炙海膽吞拿魚腩壽司、新鮮活蠔、波士頓活龍蝦配蒜香蔥油、金湯海參鮑魚扣花膠、香煎鴨肝配烤牛油多士配芒果沙沙、烤乳豬卷、西班牙海鮮飯、紅桑子64%朱古力蛋糕、法式焦糖燉蛋、法式可麗餅、巴斯克芝士蛋糕、雜梅千層酥。👉👉立即預約👈👈

‧ 午餐：

（星期一至五）成人優惠價$328.5｜原價$448.8；小童／長者優惠價$231｜原價$327.8

（星期六、日及公眾假期）成人優惠價$441｜原價$591.8；小童／長者（每位）優惠價$306｜原價$426.8

‧ 晚餐：

（星期一至五）成人優惠價$591｜原價$844.8；小童／長者優惠價$373.5｜原價$536.8

（星期六、日及公眾假期）成人優惠價$643.5｜原價$910.8；小童／長者優惠價$403.5｜原價$591.8

香港朗廷酒店

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號



新年精選自助餐【2】沙田帝逸酒店自助餐｜82折

「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」自助餐

推介：黑松露片皮鴨、芝士輪配巴馬臣芝士碎及白松露油、黑松露四川珍菌卷、天婦羅姬松茸、現點即煮橄欖油松露撈意大利麵、香煎鴨肝伴黑松露汁、黑松露雪糕、麵包蟹、鱈場蟹腳、凍龍蝦、青口及即開生蠔、鐵板燒及爐端燒、自家製意大利雪糕。👉👉立即預約👈👈

‧ 午餐：

（星期一至五）成人優惠價$561.2｜原價$671；兒童（5-11歲）優惠價$340.4｜原價$407

‧ 早午餐：

（星期六至日及公眾假期）成人優惠價$561.2｜原價$ 671；兒童（5-11歲）優惠價$248.4｜原價$297

‧ 晚餐：

（星期一至四）成人優惠價$717.6｜原價$858；兒童（5-11歲）優惠價$432.4｜原價$517

（星期五至日及公眾假期）成人優惠價$782｜原價$935；兒童（5-11歲）優惠價$460｜原價$550

日期：1月5日至3月31日

地點：Alva House（香港沙田源康街1號）



新年精選自助餐【3】嘉里酒店自助餐｜8折

1. 「海洋珍饈盛宴」自助晚餐

無限量供應大拖羅、中拖羅、赤身、阿根廷紅蝦及甜蝦等；龍蝦（星期五至日供應）、麵包蟹、長腳蟹、藍青口及大蝦等海鮮。蔥炒龍蝦鉗、馬頭立鱗燒、紅燒花膠伴蝦籽麵、麻辣小龍蝦、川味酸菜魚、辣酒煮花螺、蒜蓉牛油大蝦、蒜蓉粉絲蒸扇貝。👉👉立即預約👈👈

‧ 午餐、早午餐：

（星期一至五）成人優惠價$403｜原價$493

（星期六至日及公眾假期）成人優惠價$493｜原價$603

‧ 晚餐：

（星期一至四）成人優惠價$664｜原價$992

（星期五至日及公眾假期）成人優惠價$754｜原價$922

2. 新春賀歲自助晚餐饗宴

👉👉立即預約👈👈

‧ 晚餐：成人優惠價$493｜原價$603

佛跳牆、鮑魚炆鴨掌、發財好市、玉環瑤柱甫以及盆菜等，屆時客人更可一同參與巨型撈起！

嘉里酒店自助餐大灣咖啡廳

優惠日期：「海洋珍饈盛宴」自助晚餐：1月2日至2月15日；新春賀歲自助晚餐饗宴：2月16日至22日（於換領日期 24小時前購買，方可享有優惠）

換領方法：出示換領信以享優惠

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號



新年精選自助餐【4】六國酒店自助餐｜41折

1.「極緻細嚐･華麗自助晚餐 - 龍蝦･鴨肝･佛跳牆」自助餐

節日美食、冰鎮海鮮、威靈頓牛柳、鴨肝多士、鐵板燒、片皮鵝、雜錦刺身、即場手握壽司、沙律及凍盤、多款中西熱葷美饌、精美甜品和Häagen-Dazs雪糕等。每位客人更可享用一盅佛跳牆。👉👉立即預約👈👈

．晚餐：（星期一至五）

成人優惠價$499｜原價$921.8；長者優惠價$ 399｜原價$811.8；小童優惠價$ 309｜原價$602.8

（週六至週日、公眾假期）

成人優惠價$549｜原價$954.8；長者優惠價$449｜原價$844.8；小童優惠價$329｜原價$635.8

2. 「果漾花語･芒果誘惑」下午茶自助餐

美食包括雜錦鮮果籃、鮮果巴馬火腿、煙肉開心果蜂蜜南瓜、芒果蟹肉三文治、摩洛哥芒果小米沙律，亦有芒果慕絲蛋糕、芒果熱情果忌廉泡芙、芒果朱古力撻、芒果楊枝甘露、芒果拿破崙等芒果系甜品。👉👉立即預約👈👈

成人優惠價$268｜原價$438；小童優惠價$188｜原價$328；

2人同行（43折）$418/2位｜原價$876

日期：「極緻細嚐･華麗自助晚餐 - 龍蝦･鴨肝･佛跳牆」即日起至2月28日；「果漾花語･芒果誘惑」即日起至2月1日

地址：香港灣仔告士打道七十二號一樓



新年精選自助餐【5】香港富麗敦海洋公園酒店｜77折

「豐盛季饗」星耀廳自助餐

慢烤美國頂級和牛肩胛肉、香烤羊鞍外焦內嫩、香煎鴨肝、即煮蟹黃鮑魚海鮮粥，以新鮮蟹黃、彈嫩鮑魚及時令海鮮等等。👉👉立即預約👈👈

． 早餐：優惠價$310｜原價$426.8

． 午餐：

（星期一至五半自助）優惠價$338｜原價$437.8；（星期六、日及公眾假期）優惠價$538｜原價$657.8

． 晚餐：（星期一至五）

優惠價$678｜原價$877.8；（星期六、日及公眾假期）優惠價$799｜原價$976.8

日期：即日起至2月22日

地址：香港仔海洋徑3號



新年精選自助餐【6】沙田萬怡酒店自助餐｜65折

「'悅' 饌廣東薈萃自助餐」

鮮甜龍蝦、嫩滑鴨肝、澳洲穀飼牛肉眼、花膠燉湯、即切燒味及即製甜品等等。👉👉立即預約👈👈

． 午餐：

（星期一至五）成人優惠價$278.6｜原價$437.8；小童（3-11歲）優惠價$187.6｜原價$294.8；長者優惠價$222.6｜原價$349.6

（星期六、日及公眾假期）成人優惠價$338.5｜原價$569.8；小童（3-11歲）優惠價$283.5｜原價$415.8；長者優惠價$306｜原價$448.8

． 晚餐：

（星期一至四）成人優惠價$516.6｜原價$811.8；小童（3-11歲）優惠價$327.6｜原價$514.8；長者優惠價$425.6｜原價$668.8

（星期六、日及公眾假期）成人優惠價$558.6｜原價$877.8；小童（3-11歲）優惠價$341.6｜原價$536.8；長者優惠價$474.6｜原價$745.8

換領方法：需提前預訂，入座前出示電子優惠券

地址：沙田安平街1號



新年精選自助餐【7】香港萬怡酒店自助餐｜6折

《啟新·臻味》自助餐

法式龍蝦湯、馬來西亞香濃喇沙、香辣肉碎燒蠔、燒腩卷、香草燒春雞，無限暢飲冰凍生啤、Movenpick雪糕。👉👉立即預約👈👈

． 午餐：

成人優惠價$196起｜原價$280；長者優惠價$166.6起｜原價$238；兒童優惠價$138.6起｜原價$198

．晚餐：

成人優惠價$397.6起｜原價$350；長者優惠價$362.6起｜原價$308；兒童優惠價$271.6起｜原價$268

地址：西營盤干諾道西167號



新年精選自助餐【8】荃灣悦品酒店The Platter自助餐｜買二送二

品味獅城自助餐

加多加多（經典印尼沙拉，配椰子和花生醬）、巴東牛肉、雜錦沙嗲、星洲胡椒蝦、肉骨茶、海南雞、海鮮粉絲煲、星洲咖喱三文魚頭、帆立貝海鮮叻沙、馬拉盞炒芥蘭、凍海鮮、什錦刺身、椰汁西米布甸、斑蘭蛋糕、朱古力噴泉。👉👉立即預約👈👈

． 午餐：

（星期六、日及公眾假期）買二送一（2大1小）優惠價$534.8起｜原價$1,027.4；成人優惠價$243.6｜原價$382.8；長者$208.6｜原價$327.8；小童優惠價$166.6｜原價$261.8

． 晚餐

（星期五至日及公眾假期）買二送一（2大1小）優惠價$900.8起｜原價$1,702.4；成人優惠價$411.6｜原價$646.8；長者$348.6｜原價$547.8；小童優惠價$271.｜原價$426.8

地址：香港葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層



新年精選自助餐【9】Chef Zone韓國自助餐｜75折

Chef Zone韓國自助餐

韓國醬油蝦、醬油蟹、鮑魚、生牛肉紫菜飯卷、辣醬蟹、牛肉他他、韓式滷豬腳、人參雞湯、韓式烤鰻魚等，亦有50種壽司、壽司卷及軍艦壽司。👉👉立即預約👈👈

‧午餐：

（星期一至五60分鐘）買三送一優惠價$564/4位｜原價$752；（120分鐘）買三送一優惠價$744/4位｜原價$992

（星期六至日90分鐘）買三送一優惠價$834/4位｜原價$1,112；（120分鐘）買三送一優惠價$894/4位｜原價$1,192

‧下午茶：

（星期一至五120分鐘）買三送一優惠價$744/4位｜原價$992

（星期六至日120分鐘）買三送一優惠價$894/4位｜原價$1,192

‧晚餐：

（星期一至五90分鐘）優惠價$244-$261｜原價$288-308；（120分鐘）優惠價$278｜原價$328

（星期六至日90分鐘）優惠價$278｜原價$328；（日120分鐘）優惠價$295｜原價$348

地址：尖沙咀加拿芬道20號加拿芬廣場3樓



新年精選自助餐【10】黃金海岸酒店自助餐｜買一送一

即燒海鮮，包括蒜香扇貝、原隻照燒魷魚、鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白、原條秋刀魚等、炭烤乳豬、法式焗龍蝦。熱葷系列：姬松茸赤肉燉竹絲雞、鮑汁花膠炆海參。甜品：梳乎厘班戟。

黃金海岸自助早午餐

．星期日）成人買一送一優惠價 $610/2位｜原價$1,117.6；兒童買一送一優惠價 $454/2位｜原價$831.6；長者買一送一優惠價 $538/2位｜原價$963.6

黃金海岸自助午餐

．（星期一至五）成人買一送一優惠價 $490/2位｜原價$897.6；兒童買一送一優惠價 $346/2位｜原價$633.6；長者買一送一優惠價 $430/2位｜原價$787.6

．（星期六及公眾假期）成人買一送一優惠價 $610/2位｜原價$1,117.6；兒童買一送一優惠價 $442/2位｜原價$809.6；長者買一送一優惠價 $526/2位｜原價$963.6

聆渢咖啡廳《海鮮巡禮》自助晚餐

．（星期一至五）成人買一送一優惠價 $886/2位｜原價$1,623.6；兒童買一送一優惠價 $526/2位｜原價$963.6；長者買一送一優惠價 $646/2位｜原價$1183.6

．（星期六、日公眾假期及其前夕）成人買一送一優惠價 $958/2位｜原價$1,755.6；兒童買一送一優惠價 $598/2位｜原價$1,095.6；長者買一送一優惠價 $742/2位｜原價$1,359.6

👉👉立即預約👈👈

日期：1月19日至1月31日

兌換日期：1月21日至2月28日（優惠不適用於2月16日至2月19日）

地址：香港青山公路1號

