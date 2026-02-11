謝灶2026｜五大習俗/供品望灶君說好話、必知六大禁忌免家運不順

謝灶｜謝灶習俗｜送神日｜年近歲晚，謝灶有5大傳統習俗，以下整理了供品清單、祭拜方法及注意事項，以及必知6大謝灶禁忌，以免影響來年運程。準備謝灶的家庭可以參考，安心送神並迎接新年。

謝灶6大禁忌

1.不宜說是非和吵架

謝灶日是吉日，在前二天都應避免吵架，以免灶王爺一去不回，或回天庭時稟告是非，影響家運。

2.送神時間不宜太晚

若太晚祭拜灶神，傳統認為灶王爺會來不及回到天庭，因此越早祭拜就越好。

3.勿亂移神像、香爐、祖先牌

清囤後，務必將神像、香爐、祖先牌位放回原位，不要隨意更改位置。

4.不宜直接用水清洗佛像與牌位

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位，以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5.送神後才開火

送神日應讓神明好好休息，應等完成送神儀式後才開火。如果需要開火煮食，建議開小火，並保持好心情。

6.清囤時避免有負面情緒

清囤時切忌帶著負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，建議清囤時保持愉悅的心情。

謝灶5大習俗

1.準備供品

．三牲

．5款水果

．甜粿、甜湯圓、紅龜粿

．酒或水三杯

．香燭一對、花一對

紙錢：壽金、刈金、馬甲

祭拜方法

先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭及燒三柱香，請眾神來用餐。之後可到廚房拿香拜一拜，請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後，能為自己與家人多美言幾句。

注意事項

部分家庭會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。祭拜後，燒完紙錢可放鞭炮送神，讓灶神熱鬧回天庭。如果居住的地不能放鞭炮，也可以在廚房播放鞭炮音樂代替。

2. 清囤順序

送完灶君後就開始清囤，先到佛桌燒香稟告神明與祖先，之後按以下次序進行：

1.先清理神像

2.清理神明香爐

3.清理祖先牌位

4.清理祖先香爐

5.清理佛桌

6.清理擲杯

3. 不可以倒爐

清理神明與祖先香爐時，可用全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。

注意事項

切忌直接倒出香爐的香灰，否則象徵倒走好運，或會一整年一直走衰運。最後要抹平倒進去的香灰，象徵平安圓滿。

4. 大年初四記得接神

俗語有云「送神早，接神晚」，接神大多要在大年初四下午4時後進行，需準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

5. 祭拜地點廚房、神明廳

一般都在神明桌祭拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上祭拜。

