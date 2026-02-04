立春24節氣｜容易關節疼痛? 中醫教你立春調養湯方 助舒筋活絡

立春時節，天氣乍暖還寒，午間陽光和煦，早晚卻仍寒氣襲人，氣溫起伏明顯，此時人體腠理漸開，衛外之力相對不足，易感外邪而患感冒。此外，春天雨水增多，濕度上升，不少舊患或關節不利人士，容易出現肢體酸重、屈伸不遂。立春養生，當順應陽氣生發、肝木升達之勢，避風寒濕邪，以達「治未病」的目的。

本文作者：博愛醫院劉映彤中醫師



飲食當省酸增甘 以養脾胃

唐代孫思邈於《千金方》中指出：「春日宜省酸增甘，以養脾胃。」春季飲食宜選辛甘發散之品，以助陽氣升發，如生薑、蔥、韭菜等辛味食物，以促進陽升發，增強正氣以禦外邪；另配合大米、南瓜、龍眼肉等甘味之物，補益脾胃之氣。生冷食品易損傷陽氣，少食為宜。立春時節切忌進食大熱大辛之物如鹿茸、花椒等峻補辛烈之品，以免助火耗陰，反礙陽氣生發。至於酸澀收斂之物，如柑橘、烏梅等，則有收斂之性不利陽氣升發和肝氣疏泄。

「咬春」習俗 含立春養生之妙

立春日，民間素有「咬春」之俗，以麵餅裹蘿蔔、薑、蔥及豆芽、韭菜等時蔬製成春餅。此習不僅富於文化意趣，亦合中醫養生之道——麵餅中蔥、薑、韭菜等皆為辛甘發散之品，有助升發陽氣；白蘿蔔味辛甘而性平，可下氣消食、化痰利水，能緩解春困倦怠之狀。「咬春」猶如給予身體一個甦醒的信號。

立春後容易關節疼痛?

立春後雨水漸增，濕氣瀰漫，容易使舊患關節、手術部位出現酸麻重著、屈伸不利等症，中醫稱之為「痹症」。《內經·痹論》認為：「風寒濕三氣雜至，合而為痹。」此三氣正是春季常見外邪。故此時養生，應保暖防濕邪，並當健運脾胃防濕濁内生。食療可配合薏米、白朮、茯苓、陳皮等達到健脾化濕的功效。若關節舊痛時發，可於湯膳中酌加粉葛、桑枝，取其解肌通絡之效。

立春調養湯方——粉葛赤小豆薏米湯（二人份）

材料：

粉葛30克、赤小豆30克、生薏米30克、五指毛桃50克、老桑枝30克、瘦肉半斤、蜜棗1粒、薑2片。

功效：

健脾祛濕、舒筋活絡

步驟：

瘦肉汆水，藥材洗淨，所有材料入鍋，大火煮沸後轉小火慢煲約1.5小時，即可飲用。

順應春氣 暢達情志 以養肝爲要

春天屬木，人體五臟之中，木與肝相應。肝主疏泄。立春後陽氣初萌，肝氣漸旺，若疏泄不暢，易見情緒起伏、煩躁抑鬱的情況。故春日養生，宜暢情志、做運動。春天日間天氣變得溫暖，是到郊外踏青的好時機，既可鼓舞陽氣升發，亦使心情開朗。日常亦可泡飲玫瑰花、菊花、合歡花等花茶，取其輕清芳香之性，疏肝解鬱，助氣機條達。