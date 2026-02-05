2026開運靠生活小物？火象星座墊高全家旺　水象擺岩鹽淨化磁場

農曆年倒數不到半個月（2/16 除夕），想讓新的一年順風順水？試試星座專家的順手招運法！



今年的開運關鍵就在「生活小物 × 星座能量」！跟著星星教授安格斯，一起為2026搶先開運布局，從家裏的墊子、錢包到通訊錄，一個動作就能翻轉整年氣勢！

12星座新年最強開運法（AI生成圖片；01製圖）

火象星座（白羊｜牡羊、獅子、射手｜人馬）：自信回歸，氣勢重燃！

新的一年，你的行動力與影響力將全面復甦。只要能克服內在焦慮，把情緒轉化成戰鬥能量，就能開局漂亮。

順手招運法：多「墊」一點

不論是地墊、椅墊、桌墊，還是床沙發上的抱枕，今年這些「墊高物」都是你的開運工具。讓自己在生活中「高一點」，象徵步步高升，無論是氣勢、心境還是事業，都要往上墊！

土象星座（金牛、處女、山羊｜魔羯）：快狠準決策，錢動起來！

2026的關鍵字是「行動與速度」。別再被拖延症綁架！做事可以穩，但決定要快。記住錢不流動就不會生財，讓短線金流保持活性才是硬道理。

順手招運法：陽光錢母最能聚財

把去年求來的「錢母」拿出來，在晴天放到窗邊或陽台曬太陽。上班時曬、假日時充能，之後收回錢包暗層保存。這樣的陰陽交替，象徵「暗財轉明富」，旺財兼旺氣！

風象星座（雙子、天秤、水瓶）：關係決定命運，淨化人際圈

人是你今年最大關鍵。朋友圈、職場團隊、家庭氛圍都牽動整體運勢。想要順？先選對人、待對環境。

順手改運法：刪掉負能量聯絡名單

現在就打開手機，清理通訊錄與社交清單吧。只要三秒，砍掉那些互動低或讓你心生不快的名字。斷開怨念，就能打開好運新能量。這招簡單、有效，也是你最該立刻動手做的事！

水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）：換個視角，好運自然流動

今年的你若能「理解」不同，就能「蛻變」出新運勢。別逃避不喜歡的事物，試著研究它、理解它，你會在差異中找到新的力量。

順手改運法：岩鹽三角結界淨化氣場

安格斯教授的「淨化三角」，能排除負能量、穩定磁場，還能為你開啟新年的直覺與靈感力！準備三小碟岩鹽，放在以下三處：

1️. 玄關入口處

2️. 房間門後角落

3️. 書桌或辦公角落



開運，其實不在天上星，而在你每天的行動裏。今年就從最日常的小習慣開始──讓星運轉動、好事上門！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：2026新年開運全攻略！星座專家教你「四象星座順手招運法」，火象星座多「墊」一點就對了！】