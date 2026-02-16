Festilumi沉浸式光影樂園｜人均$86.5起 買2送2＋幼兒/寵物免費

Festilumi｜新年好去處｜新年Festilumi沉浸式光影樂園有快閃優惠，現設獨家75折、家庭套票、買2送2等優惠，人均低至$86.5，幼童及毛孩更可免費入場。可與小朋友和家中毛孩到灣仔海濱活動空間，漫遊9大光影主題世界，感受飄雪世界，即睇優惠詳情！



Festilumi新年快閃優惠

【01獨家優惠75折】

成人二人票75折（只限星期二至四）

優惠價 $262 + $10手續費｜原價 $336 + $20手續費

優惠期限：2月13日至3月31日

使用期限：2月13日至3月31日

【01獨家三人家庭套票】

三人家庭套票，買兩張成人票，送1張小童或長者票（星期五至日及公眾假期）

優惠價 $406起 + $10手續費｜原價 $534起 + $30手續費

優惠期限：2月13日至3月31日

使用期限：2月13日至3月31日

成人（12歲或以上）$208｜小童（4–11歲）$128｜長者（60歲或以上）$178｜幼童（3歲或以下）及寵物免費入場

【新春快閃買2送2優惠】

大小同價，原價 $564 + $30手續費（星期五至日及公眾假期）

優惠期限：2月16日至3月3日

使用期限：2月16日至3月31日

灣仔Festilumi沉浸式光影樂園

新年家庭出遊打卡、觀賞燈飾，不能錯過Festilumi沉浸式光影樂園！一家大小盡情暢遊奇幻燈海，更可以帶毛孩一同打卡留念。

Festilumi源於加拿大，透過充滿想像力的光影裝置將大家帶進奇幻的魔法世界的。Festilumi於香港盛大揭幕，超過20,000件發光雕塑，將灣仔海濱長廊構築成一個前所未有的沉浸式宇宙。小朋友可以在璀璨燈海中探索互動，感受節日氣氛，締造難忘的新年回憶。

家長可與孩子一同穿越9個璀璨主題世界的光影旅程，每個主題世界均佈滿充滿想像力的光影雕塑、互動裝置及奇幻生物，視覺效果震撼，適合全家拍照打卡。新年行大運，當然要在璀璨燈飾前留下合家歡合照！

焦點之一是全球最高的光影聖誕樹「Festilumi 光影許願樹」，由超過19萬顆LED燈及5萬個光影球組成，構成一場震撼人心的沉浸式燈光音樂匯演的中心。另外有括由絢麗紅金色光影組成的「魔幻楓林」、色彩變幻萬千的「七彩光影隧道」，以及呈現史前景觀的「侏羅紀王國」等，視覺層次豐富，適合親子同遊。

Festilumi特別主題活動

1.Festilumi愛寵同樂夜

每週日是寵物之夜，可以一家大小帶上毛孩一起體驗Festilumi的光影魔法！預訂時可選擇免費寵物票，拴繩且持有證件的寵物可陪同入場，共享璀璨夜晚。

日期：2026年2月1、8、15、22日

2.冬日奇境

在香港也能感受冬季的樂趣！每晚7、8、9點準時飄雪，每次飄雪持續10分鐘，可與朋友、親人、愛寵一起感受光影奇境裡的冬日頌歌！

3.加拿大特色楓糖

新鮮製作楓糖太妃糖，體驗地道加拿大傳統風味。

灣仔Festilumi沉浸式光影樂園

地點：灣仔海濱活動空間

年齡限制：適合所有年齡層

活動日期：即日起至2026年4月底

活動時間：每晚日落時分至晚上11時

