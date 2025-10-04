房間面向馬路家居灰塵多怎辦？網民教路改善關鍵竟是「抽濕機」

許多人買房或租房都會避免選在大馬路中間，除了噪音問題以外，靠馬路也比較容易有落塵，必須常常清潔才能維持室內乾淨。一名網友在社群平台Dcard發文表示，家裏面向大馬路，平常只要一天沒打掃就會明顯累積灰塵，好奇詢問，「不是購入掃地機器人幫忙會比較好，白天也能隨時清一下？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論。



房間面向大馬路「灰塵很多怎麼辦」？過來人教1招輕鬆解決

一名網友在社群平台《Dcard》發文表示，家裏面向大馬路，平常只要一天不打掃就會有很多灰塵，走路的時候明顯會有沙沙的感覺，不過最近因為公司忙加班，常常回家已經很晚就不方便使用吸塵器，怕吵到鄰居，好奇詢問「家裏家具不多，格局是大概18坪的一房一廳，是不是購入掃地機器人幫忙會比較好，白天也能隨時清一下？」

相關文章：空氣清新機｜家電界無名英雄？網民質疑效能 2類人即表態讚有用

+ 5

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示：

．「感覺養寵物也不能關緊門窗？本來想建議你窗戶全關起來」

．「只推薦門窗關緊，地上都沙沙的，非地板的地方可能也會沙沙的」

．「哇噻你家這沒每天清不行吧？辛苦了」



也有內行網友分享：

．「有時候灰塵很多也有可能是因為潮濕（空氣中的水氣會黏灰塵），我自從用抽濕機完灰塵就少很多了」

．「關門關窗，用空氣濾清器」

．「我們家也是面向馬路，尤其下雨天會更髒，我是12點以前的話還是會用一下吸塵器，平常有開抽濕機跟空氣清淨機，太晚怕吵到別人就會用除塵拖先乾擦再濕擦」



．「我家隔壁之前是在裝潢，本來是想要買掃地機器人，後來發現梳化也都是灰塵，所以還是買吸塵器比較方便！」

．「我家也是馬路邊的房子，風沙真的很大，地板都拖不乾淨，很氣！今年趁大掃除把紗窗換成防微塵紗網，家裏的灰塵有少很多了，甚至以前天氣熱常常會有果蠅跟小黑蚊飛進家裏，現在也沒有了」

．「住在馬路邊就是會有灰塵，除非都不開窗，可能少一點，不然就是勤奮打掃或靠掃地機器人吧」



延伸閱讀：家電｜空氣清新機用3年便壞？人妻開機檢查 才知一直擺了烏龍

+ 6

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：房間面向大馬路「灰塵很多怎麼辦」？過來人教1招，室內落塵一天內有感減少】