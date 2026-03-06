綠茵英文幼稚園年宵市集家長大讚　學生擺檔化身財神體驗新年文化

農曆新年期間，綠茵英文（國際）幼稚園（將軍澳）以「年宵攤位」為主題舉辦新年活動，將校園變成小型市集，設置遊戲攤位、小食檔，讓小朋友在遊戲中感受年宵氣氛。活動大受家長歡迎，亦在網上引起不少討論。01親子特意到校訪問，了解新年年宵市集活動背後的構思與籌備過程。



活動式教育 校園化身成年宵及嘉年華

為迎合農曆新年節日氣氛，綠茵英文（國際）幼稚園（將軍澳）早前以「年宵攤位」作為新年主題活動，並結合嘉年華形式，將學校化身為小社區，讓小朋友感受新年的市集氣氛。農曆新年是中華文化最重要的節日之一，學校希望透過節日活動，讓小朋友認識中國傳統文化，從而加強學生的文化根源感。

而且，學校一直重視活動式教育，而節日正是活動主題的取材。每逢重要節日，學校都會設計不同親子活動，更會為大型節日安排深度體驗活動，例如聖誕音樂會、中秋花燈晚會等。

新年將學校變成年宵及嘉年華，希望大人小朋友玩得開心，小朋友將來都記得在學校開心的日子！ 綠茵英文（國際）幼稚園（將軍澳）校長鄔雪霖

綠茵英文（國際）幼稚園（將軍澳）校長鄔雪霖

重現年宵市集氣氛 融入本地社區文化特色

學校為是次的年宵活動花了不少心思，美術設計十分精緻。現場設有小食攤檔，售賣燴番薯、炒栗子和鵪鶉蛋的毛公仔，亦準備了不少具本地特色的道具，例如街市常見的圓形磅、收錢用的紅色膠兜，以及寫上花碼價錢的價錢牌等，讓小朋友認識本地社區文化特色。

另外，學校更特意設計玩具紙幣，讓小朋友親身體驗逛市集和買賣的過程。活動亦設有多個小遊戲攤位，如保齡球、擲彩虹、拋波、醒獅表演等。這些遊戲的設計亦毫不馬虎，加入了不少新年元素，其中不少農曆新年主題裝飾更是由小朋友親手設計。

學生事前負責試玩及繪畫佈置 更化身小財神送祝福

為了讓小朋友更投入年宵活動，老師事前邀請每級的小朋友試玩遊戲，協助調整遊戲難度，務求每個小朋友都能贏得禮物。另外，老師也安排部分學生擔任店員和店長，向同學和家長售賣毛公仔。在過程中，小朋友能提升社交和溝通能力，增強自信心，這種成就感是書本學習難以給予的。

老師更透露，當日校園的圖工、揮春及國畫，均出自小朋友之手，希望他們遊玩校園時，看到自己親子繪製的圖畫，從而增加其歸屬感。

除了年宵攤位，老師也帶領高班學生走進社區，小朋友扮演「小財神」，以小組形式向區內居民派發揮春，為市民送上關愛同祝福。

活動學習培養主動性 同時培艱文化素養

鄔雪霖校長表示，活動除了能讓家長、小朋友感受節日氣氛，亦希望讓家長具體地感受到，學校教育不單是傳授知識，更在於培養孩子的文化素養。

她坦言，學校投放時間和資源舉辦親子活動，不是為了追求短暫的「曝光」或一次性的「人潮」，而是希望藉此培養小朋友的積極與主動性。配合學校的活動學習模式，將學習從單向接收變得更主動，透過動手探索和遊戲，提升孩子的學習興趣及社交發展。