嬰兒奶粉推薦2026｜BB奶粉邊隻好？比較品牌+營養成分一覽

嬰兒奶粉推薦｜BB嬰兒奶粉應該如何挑選？母乳是嬰兒最理想的營養來源，世界各地的醫療及健康機構均建議，如情況許可，母親應優先以母乳餵哺嬰兒。然而，每位媽媽及BB的實際情況不同，部分家庭可能因為身體狀況、生活安排或其他原因，需要考慮以嬰兒配方奶粉作為替代或補充選擇。市面上的初生嬰兒奶粉種類眾多，配方及營養重點各有不同。



01親子整合市面上7個常見的初生嬰兒奶粉品牌，從營養性及支持免疫力的特色進行分析，協助家長了解不同初生嬰兒奶粉的配方特點，為BB挑選合適的嬰兒奶粉！

選擇嬰兒奶粉三大要點

市面上有多種初生嬰兒配方奶粉可供選擇。家長為BB選擇時不僅應考慮品牌，還應考慮其他因素。每個嬰兒的體質不一，最重視是視乎BB身體是否適應產品，如有任何疑問，家長應諮詢醫療專業人員。

1. 奶粉安全性

奶粉安全性是不少家長關心的因素。在選擇品牌時，可以留意品牌的奶源管理及品質監控措施，例如是否擁有自家牧場、生產流程是否清晰透明等。

一般設有自家農場場的品牌，較容易統一管理飼養環境、餵飼方式以及乳牛的健康狀況，有助提升奶源的穩定性。部分品牌更設有奶源追溯系統，讓消費者查閱產品由農場、採奶、入罐再到運送的每個環節，有助家長了解奶粉的生產過程和奶源資訊，增加透明度。

2. 蛋白質來源及脂肪結構

家長挑選奶粉時，應留意奶粉的蛋白質來源及脂肪結構，這會直接影響嬰兒的消化和吸收情況。不少配方奶粉都強調乳脂結構或脂球大小，亦有產品採用不同的蛋白配方，例如調整乳清蛋白與酪蛋白的比例、利用水解蛋白技術等。這些都會影響吸收狀況。蛋白質除了影響消化吸收，亦是支持嬰兒發育的重要營養，是奶粉配方中的重要成分。

部分奶粉會採用分子較小的蛋白配方，甚至經過水解處理，將蛋白質分子分解得更小，令結構變得溫和，能減輕腸道負擔。而且有些嬰兒對蛋白較敏感、容易肚脹、腹瀉或消化不良，家長應留意奶粉中的蛋白結構是否適合嬰兒的腸胃。

對初生嬰兒來說，脂肪是重要的熱量來源，母乳中約一半是天然乳脂。「乳脂」在不同品牌的配方中都很常見，但是自然狀態的「天然乳脂」產品則較為少見。含天然乳脂成分的奶粉，保留了牛奶原始的營養成分，結構也更天然和完整，容易被腸道吸收，有助軟化便便、提升睡眠質素。

家長在選購奶粉時，可以查看營養標籤，留意成分中是否包含「液態全脂牛奶」或「全脂奶」，這類奶粉一般加工程序較少，較接近乳脂的天然狀態。而「脫脂奶」或「奶粉」，通常會經脫脂及再加工製成，其脂肪結構和營養可能有所不同。

3. 支持免疫力及腸道健康的成分

許多嬰兒配方奶粉都含有支持免疫力和腸道健康的成分，例如免疫球蛋白IgG。部分產品會強調含有天然活性免疫球蛋白IgG，保留活性，有助提供免疫保護基礎，支持免疫系統尚未發展完善的BB。

母乳低聚糖HMO及低聚半乳糖GOS都與腸道健康息息相關。HMO是存在於母乳中的活性成份，能幫助BB腸道建立好菌，減少有害菌附著於腸道，也有助支持免疫力。

GOS是益生纖維，能為腸道益生菌提供養分、改善腸道環境。家長選奶粉時可考慮同時含HMO和GOS的產品，兩者配合使用功效會較全面，有助建立更健康的腸道菌群。

部分奶粉亦會加入如B. lactis等活性益生菌，與腸道菌群及免疫力有關。有些奶粉亦加入乳鐵蛋白，助身體防禦功能發展。

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7大初生嬰兒奶粉品牌 營養成分特色

大部分嬰兒配方奶粉均含有DHA及ARA等脂肪酸，以及多種維他命與礦物質，有助嬰兒腦部和視力發展。不同的奶粉品牌在配方設計上各有重點，例如著重蛋白質結構、脂質來源、免疫力及腸道健康。

以下整理了多個香港市面常見的奶粉品牌及產品，方便家長參考不同產品的關鍵營養及成分特色。內容主要集中在產品配方，例如乳脂來源、蛋白質結構、HMO、GOS、益生菌等成分。觀察發現，現時不少配方奶粉都包含多種營養，亦加入支持免疫力的配方，營養成分全面，對嬰兒腸道健康和免疫力發展有幫助。