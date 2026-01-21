孩子沉迷手機引爆親子衝突？精神科醫生教路　這招比禁玩更有用

隨著智慧型手機已深入日常生活，成為青少年學習、社交與娛樂的主要工具，使用時間不斷拉長，也因此成了家庭中常見的衝突來源。



台灣草屯療養院兒童青少年精神科醫師洪于詠表示，許多父母擔心孩子沉迷手機，影響學業表現與身心健康，便設下嚴格限制；而孩子則可能感受到被控制與不被理解，進而產生抗拒與反感。這樣的情形在許多家庭中屢見不鮮，凸顯了數位時代下，親子之間在價值觀與溝通方式上的落差。

手機使用衝突 來自青少年「自主權」與「信任」

近期，台灣衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科門診中，不乏家長因限制孩子使用手機而與孩子爆發衝突的案例。像是小明（化名）因為爸媽規定每天只能用手機一小時，覺得和朋友聯絡變得困難，錯過了重要的社交活動，心情受影響，甚至與父母冷戰多日。

洪于詠醫師指出，青少年與父母因手機使用問題產生的矛盾，表面上是時間管理的爭執，實際上更深層的是關於「自主權」與「信任」的角力。青少年正處於自我認同與人際互動快速發展的階段，手機對他們而言不只是工具，更是參與同儕社交的重要管道；而父母則從保護與關心的角度出發，擔心過度使用會影響孩子的學習、睡眠與心理健康。當父母採取高壓或禁止的態度時，容易引起孩子情緒反彈，反而加劇彼此的對立與距離。

非命令從「對話」開始 主動陪伴孩子自我覺察

洪于詠醫師建議，與其爭執不休，不如從對話開始。父母可以和孩子坐下來坦誠溝通，共同訂定合適的手機使用規範，例如：每日使用時數、避免睡前滑手機，以及家庭活動時不使用手機等。讓孩子參與規則的制定，不僅能提升其責任感，也讓他們感受到尊重與理解，自然更願意配合。父母也應藉此機會傳遞愛與關懷，而非僅以命令姿態介入，才能真正建立良好親子關係。

此外，家長也應主動陪伴孩子了解數位生活的利與弊，教導他們正確使用網路、辨別假消息、保護個人隱私，培養良好的數位素養。青少年也需學習自我覺察，避免過度依賴手機帶來的即時滿足感，發展其他有益身心的興趣與人際互動模式。若發現孩子出現情緒波動、焦慮、失眠或社交退縮等情況，應及時尋求專業協助，避免問題持續惡化。

父母不必對孩子「全面掌控」 應傾聽、理解需求

台灣衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，手機使用上的爭執，其實是親子間對情感需求與界線設定理解不同的具體表現，是家庭關係的一面鏡子。他強調，父母不必追求對孩子的全面掌控，而應成為孩子成長路上的情感支持者，願意傾聽孩子的心聲、理解其需求，以開放且包容的態度，陪伴他們一起面對數位時代的挑戰。隨著科技持續進步，打造一個充滿信任與理解的家庭環境，讓孩子學會自主管理數位生活，將有助於促進其心理健康發展與親子關係的和諧穩定。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】