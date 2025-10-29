孩子下巴突出不美觀又影響呼吸　牙醫教3步自查　第2步家長最易漏

飯吃得正香，突然一陣劇痛從口腔裏傳來，還伴有一絲血腥味……又咬到了腮幫子！如果你隔三差五就咬破腮幫子，甚至還常常咬傷同一處，導致傷口要花不少時間才能癒合，很可能是錯𬌗畸形！



錯𬌗畸形，指的是牙齒排列不齊，是世界衛生組織公布的口腔三大疾病之一。統計顯示，目前錯𬌗畸形的發病率在70%左右，其發病有遺傳因素，也有後天因素。

它不光容易咬到腮幫子，其中症狀嚴重的牙頜面畸形還會嚴重影響顏值！容易被人起外號、嘲笑，引發心理問題……更重要的是，還潛藏着各種健康隱患！

「地包天」（「倒及牙」，下同）分三種 牙齒正畸治療不是萬能的

牙頜面畸形是指由於頜骨生長發育異常所導致的頜骨形態異常，以及頜骨之間及其與顱骨等其他骨骼之間的關係異常。

牙頜面畸形中，有這樣一種比較明顯的症狀：頜前突或骨性反頜，俗稱「地包天」。「地包天」症狀比較明顯且影響較大。「地包天」即咬合的時候，下牙在上牙的外面，致使下巴突出，側面上看像是「月牙狀」，嚴重影響患者的外在形象。

除了外形不美觀之外，嚴重的患者還會出現進食、說話等口腔功能障礙。中國成人「地包天」發病概率在14%到15%之間，可分為骨性、牙性和功能性。

一般而言，牙性「地包天」和功能性「地包天」患者的頜骨發育正常，在克服不良生活習慣的基礎上，通過佩戴牙套正畸治療，可恢復正常。

然而，骨性「地包天」就另當別論了，治療和恢復難度陡然增加。

骨性「地包天」的判斷和特點

1. 骨性突出：下頜前突，即下頜骨向前生長的現象，導致咬合關係異常

2. 牙齒位置穩定：牙齒位置相對穩定，不容易通過單純的牙齒矯正來解決

3. 顱面異常：可能與顱面的生長異常有關，可能伴隨着其他顱面畸形



這個時候患者就需要求助於手術了，治療痛苦和費用大大增加！

不止影響顏值 「地包天」還有這些危害

中國北京的曾女士發現正在讀小學的女兒最近換牙了，新長出來的牙齒下面要比上面凸出一部分。朋友勸她趕緊去矯正，她卻認為孩子牙齒還沒定型，再長長就好了！曾女士沒放在心上，直到孩子的下牙越來越凸，上學時被小朋友嘲笑，她才意識到問題的嚴重性。

家住中國杭州的一位新手媽媽，寶寶是混合餵養，白天餵奶粉，晚上餵母乳。剛長出來乳牙的寶寶出現了「地包天」的趨勢，就診醫生介紹，夜間側卧式哺乳姿勢存在諸多不穩定性，姿勢不當，導致嬰兒下頜長期過度前伸，最終引發「地包天」。

家長們注意了！除了部分地包天患者是遺傳因素影響之外，患者在嬰幼兒時期不良餵養姿勢是重大罪魁禍首！



中國重慶的高先生，從小就是「地包天」。成年後，高先生的臉型經常被朋友拿來開玩笑，高先生心裏很不是滋味。高先生的自卑不僅在外觀上，實際生活中，「地包天」也給他添了不少麻煩。吃飯咀嚼的時候只能用後槽牙，智齒磨損嚴重，牙神經暴露、敏感、經常牙疼。

中國重慶的高先生從小深受「地包天」困擾，除了外觀，生活中還會影響進食、腸胃甚至呼吸。（CCTV中央電視台）

由於食物咀嚼不充分，高先生經常消化不良、腸胃不適。一着急，說話就不清楚，有些時候因為閉合不嚴，還會噴出口水，十分尷尬。晚上睡覺的時候，會磨牙，吵擾家人。偶爾的呼吸暫停，更讓高先生提心吊膽......

難道，這輩子就只能這樣了？

是否「地包天」 三步早發現

若懷疑存在「地包天」問題，建議按以下流程排查與處理

一看：

正常人應該是上頜牙齒覆蓋下頜牙齒，如果反過來了，就可能是「地包天」。

二測：

檢查患者面部形態，是否出現異常，如下巴突出等，並讓患者咬住筷子，如果上下門牙之間距離過大，需要警惕「地包天」的可能。

三查：

前往專科醫院就診，通過X光片等科學的方式確診是否是「地包天」，以及矯正、治療方案。



「地包天」並不會因為患者換牙就自己矯正了，反而越拖越嚴重！

相關文章：多吃可致性早熟、蛀牙易肥！草莓牛奶、布甸「5食品」孩子別多吃