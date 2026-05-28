小朋友經常失眠？容易影響記憶力、集中力 附安神食療助入睡

香港學生課業繁重，不論中學生、小學生，甚或幼稚園生，每天的習作、課外活動都如排山倒海。此外，學童每天回校與同學們相處，人與人之間人際關係的建立、維繫亦是學生們的一大課題。學齡兒童、青少年面對學業、社交壓力問題愈趨普遍，對他們身心健康的影響不容忽視。

本文作者：博愛醫院王均宥中醫師



其中，失眠為面對壓力時常見的軀體症狀，優質睡眠的重要性不言而喻，缺乏睡眠容易影響記憶力、集中力，影響孩子身心健康。筆者期望撰寫此文，讓家長、同學們了解睡眠障礙的資訊、中醫如何治療及如何自我保健。

中醫如何應對失眠？

失眠，中醫學稱為「不寐」，包括入睡困難、眠淺易醒、醒後難再入睡等都屬不寐範疇，兒童更常見伴隨磨牙、開口夢、盜汗等症狀。病因病理上，不寐成因及病機複雜，中醫認為多由情志壓力、勞倦、飲食等因素引致，實證常見肝鬱、痰熱、心火，擾動心神；虛證常見心、肝、脾、腎虛損，心神失養；臨床上又常見虛實夾雜之證。治療上，多以中藥內服，調理臟腑，糾正氣血陰陽之偏，亦可配合針灸，加強安神助眠的治療效果。

失眠宜忌

1. 切忌熬夜：

入睡過程需要人體陽氣靜下來，按陰陽規律，午夜12時後自然界陽氣已開始升發，此時進睡有礙入眠，亦影響睡眠質量。

2. 規律睡眠時間：

即使失眠，也要養成晚上11時前上床準備入睡的習慣，目標午夜12時前能夠入睡。

3. 睡前靜心：

避免於睡前半小時看手機、電腦、電視，以及避免晚間劇烈運動。可於睡前適度進行拉筋舒展、深呼吸練習，放鬆身心。

4. 忌咖啡因：

避開咖啡、濃茶等含咖啡因食品。

失眠保健方法

食療保健 具安神作用

蓮子百合桂圓糖水

材料（2-3人份量）：蓮子（去芯）20g、百合20g、桂圓15g、冰糖適量

做法：藥材浸洗乾淨，連同清水放入鍋內，大火煮滾後，中小火煮30-45分鐘，最後按喜好加入冰糖調味即可。

蓮子、百合、龍眼肉（即桂圓）皆有安神作用，且藥性溫和，適合一般保健食用。

穴位按摩

神門穴

位處腕橫紋，尺側腕屈肌腱橈側凹陷處（即尾指側大筋的內側凹陷處）。

安眠穴

位於耳後，耳垂後方凹陷（翳風穴）與枕骨下方凹陷（風池穴）連線的中點 。

每處穴位按壓1分鐘，感覺稍有酸楚為適度，切忌大力按壓。

*以上建議僅從自我保健角度提出，並不能替代正式的中醫治療。如失眠情況嚴重，或伴隨其他明顯不適症狀，建議就診中醫師接受診療。