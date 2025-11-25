家中異味哪來的？10大隱形臭源全公開　垃圾桶與馬桶竟排不進前三

家裡發臭，但卻常常找不到來源嗎？本文一次網羅居家十大最容易產生味道的地雷之處，另外還附上解決小妙招，讓你不再飽受臭味所苦。



每天接觸臭味地雷？

一打開家門，一股莫名的異味撲鼻而來，是否經常讓你懷疑到底哪裏還沒有打掃乾淨？大多數人都會以為臭味主要來自於廚餘桶、冰箱或鞋櫃，但事實上，居家異味除了這些「重災區」外，還有那些看似乾淨、但經常被忽略的死角也是潛藏來源之一，像是排水孔內殘留的髒污與髮絲、吸附皮脂和汗水的枕頭，甚至是通風不良、塞滿衣物的衣櫃，都可能悄悄成為氣味滋生的溫床。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出網友討論度最高的10大居家臭味地雷。其中，馬桶排不進前三、廚餘桶只排第五名、每天與臉密切接觸的枕頭竟名列第九，而拿下臭味源頭冠軍的卻是它？快一起來揭開這些隱形臭味的真面目，幫助你對症下藥，還給家中一個真正清新舒適的環境。

10. 排水口

排水口是許多人經常忽略的居家清潔死角，也是異味最容易藏身的地方之一。無論是廚房水槽，還是淋浴間的排水孔，這些排水口每天都承受來自油污、肥皂泡、髮絲、食物殘渣等各種廢棄物。若未定期清理，這些雜質將慢慢累積在排水口內壁，腐敗發酵後不只散發出惡臭，還可能導致排水不順、孳生細菌或蟑螂。尤其是在台灣濕熱的氣候下，夏季氣溫一升高，異味會擴散到整個居家空間。不少網友分享經驗表示，「刷了馬桶也沒用，後來才發現是排水口在臭」、「明明地板乾淨，但浴室一走近就是一股臭水味」。

當排水口出現怪味時，不妨先以溫水沖洗管道，再倒入小蘇打和白醋進行清潔，此舉有效溶解油汙、去除異味，是日常保養清潔的不二法門。也有產品研究顯示，隨着臭味飄散的細菌會附着在浴室的牆壁或地板表面，即使清潔了還是無法完全去除異味，需要找能夠根除細菌和異味因子才能真正消臭，而非用香味掩蓋臭味。

9. 地毯

地毯總給人舒適溫馨的印象，鋪在客廳或臥室內能提升整體生活質感，但這塊看似乾淨的裝飾品，其實也可能是家中臭味的重要來源。由於地毯密度與厚度使得乾燥困難，如果沾染上食物殘渣、飲料或髒污，又沒有定期清潔的話，這些殘留物便會深入地毯底層，經過發酵後產生異味。尤其是養寵物的家庭，毛小孩的尿液或體味若未即時處理，更容易滲入纖維內層，久而久之即使用吸塵器清理，也無法徹底去除臭味。因此，建議在清潔地毯後，將其放置在陽光直射的地方曬乾，透過空氣的流通，防止異味再次產生。

8. 鞋櫃

很多人習慣一回家就把鞋子脫下收進鞋櫃，門關上後彷彿一切都整齊有序，卻沒發現，這道櫃門後其實封印了一整天累積的汗味與濕氣。鞋櫃因為通風條件差，鞋子又多半沒晾乾就直接收納，使得內部空氣不流通、濕氣重，加上鞋底接觸過泥土、雨水、廁所地板等各種環境，這些污染源會慢慢在鞋櫃裏發酵，釋放出令人作噁的氣味。為了防止鞋櫃變成臭味集中營，建議在鞋櫃裏噴灑白醋，待白醋揮發後，臭味自然跟着消失殆盡；也可以在鞋櫃裏放進橘子皮或檸檬皮，這些柑橘類的皮含有精油成分，能有效幫助鞋櫃消除異味，帶來淡淡的清新果香。除了使用白醋與柑橘皮來抑臭，保持鞋櫃清新更需要從日常習慣着手。最基本的一點，就是避免把潮濕的鞋子直接收進鞋櫃。尤其是遇到雨天淋濕的情況，鞋子應先放在通風處晾乾，至少等待一晚，才能避免濕氣在鞋櫃內悶出霉味。

7. 枕頭

枕頭是我們每天睡眠時最親密的接觸物，但你是否曾經早上醒來，發現枕頭有一股令人不悅的味道？其實那是長期累積的皮脂、汗水、口水、頭髮油脂混合發酵後的結果。由於多數人只會定期更換枕頭套，而忽略枕芯本身的清潔，久而久之，這些殘留物便會滲透進枕芯內部，導致細菌與黴菌滋生，不僅產生異味，還可能引發過敏或皮膚問題。建議除了定期更換枕套外，也應定期汰換枕頭。一般來說，一顆枕頭的壽命約兩到三年，若出現泛黃、塌陷或明顯異味，就該立即汰舊換新。別再忽略這顆「貼臉臭源」，讓你的睡眠品質從氣味開始徹底升級。

6. 衣櫃

看似乾淨整齊的衣櫃，也可能藏有不少惡臭危機。當衣物尚未完全乾透，或沾染汗水、香水，甚至是在潮濕天氣下收進衣櫃，這些氣味與濕氣便會悶在密閉空間中，無法有效散去。尤其在陰雨綿綿的日子裏，衣櫃內部因長期未開、空氣不流通，更容易成為濕氣牢籠。

想要徹底解決衣櫃異味問題，不妨從清潔與香氛兩方面着手。建議可以定期清空衣櫃、擦拭內部，再搭配竹炭包或衣櫃專用芳香片使用；小蘇打也有吸收氣味的作用，將小蘇打粉放置在衣櫃裏可有效去除臭味，讓衣櫃重新恢復清新乾爽。

5. 廚餘桶／垃圾桶

說到異味重災區，那絕對少不了家中常見的垃圾桶或廚餘桶。不論是剩菜、果皮、蛋殼還是食物殘渣，特別是在高溫濕熱的天氣下，很容易迅速腐敗發酵，散發出酸臭難聞的氣味，甚至引來蚊蠅或蟑螂。若垃圾袋破損或汁液滲漏，還可能造成桶身發臭，即使倒空垃圾，臭味也會長時間殘留。

為了避免廚餘桶和垃圾桶成為家中最惱人的臭味來源，除了養成每日倒垃圾的習慣、定期清洗桶子外，也可試試簡易的除臭小撇步：將水與醋以2：1的比例混合，滴在廚房紙巾上並放置於桶底，便能有效中和異味，達到自然除臭的效果。

4. 馬桶

馬桶是每天都會使用的重要設施，但也往往是最容易散發異味的地方之一。即使外觀看起來乾淨，馬桶內緣、水箱、坐墊縫隙等死角仍可能藏有尿垢、水垢與細菌，而這些異味因子不僅會在空氣中擴散，還可能附着在毛巾、地墊、浴簾等織品上，使整間浴室瀰漫着悶濁難聞的氣味，進而影響居家整體舒適感。

3. 冰箱

冰箱雖是食材保存的重地，卻也常因疏於整理而成為異味聚集的來源。生熟食混放、食物包裝未密封、瓶瓶罐罐的滲漏，以及過期食材沒即時清除，都會讓冰箱內散發出一股噁心的氣味。想要有效避免冰箱變成「臭味儲藏室」，除了定期清潔冰箱和淘汰清空過期的食物外，也可將小蘇打粉倒入容器中置於冰箱，其可吸附空氣中的異味分子，達到除臭之效；同樣具有吸臭效果的還包括咖啡渣、橘子皮、檸檬皮等天然材料，在中和異味之餘，還能散發出淡淡的清香。

2. 洗衣機

你以為清潔衣物的洗衣機跟臭味無關嗎？事實上，洗衣機本身就是另一個容易被忽略的異味溫床。長期潮濕的環境，加上洗衣殘留的毛屑、皮脂、洗劑與污垢，都可能積存在機器內槽裏，內部不斷滋長細菌與異味，也讓衣物越洗越臭。為了維持洗衣機的清潔度，建議每1～2個月使用專用的洗衣槽清潔劑進行深層清潔，像是毛寶洗衣槽專用去污劑，不只具備去污、除臭、防霉、制菌等多重功效，甚至能有效洗淨病毒，堪稱是洗衣槽界的神隊友！此外，在每次洗完衣服後，也應立即打開洗衣機蓋保持通風，減少濕氣和異味的產生。養成這些簡單的好習慣，不但能延長洗衣機壽命，也能讓衣物洗得真正潔淨、清新無異味。

1. 寵物體味

不是廚餘桶，也不是鞋櫃，這次拿下臭味地雷冠軍就是「寵物的體味」，其以23,837筆網路聲量高居第一！家中有毛孩的你，是否也有過這樣的經驗呢？明明已經打掃乾淨，卻始終飄着一股淡淡的寵物味。其實，不論是狗狗還是貓咪，牠們身上的體味、腳臭味、毛髮油脂分泌等異味，都會殘留在家具、地毯、甚至是房屋結構深處，造成臭味揮之不去。尤其遇到潮濕或是高溫時，這些味道會越發強烈，即使勤於清理，也難以完全消除。

而要有效對抗寵物體味的話，建議從源頭管理與環境淨化兩方面着手。首先，減少異味的第一步，必須定期為毛孩洗澡、清潔耳朵與牙齒，還有清洗寵物常接觸的用品，如窩墊、玩具、毯子也是不可忽略的；其次，打造清新空氣的關鍵，就在於選對室內除臭產品。

