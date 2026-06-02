丹麥研究：孕期補充高劑量維他命D　孩子10歲記憶及認知能力較好

丹麥最新研究發現，懷孕期間補充維他命D3，原來有助胎兒大腦發育，甚至影響孩子到10歲時的認知功能？研究指出，孕期攝取較高劑量維他命D3的孕婦，孩子在語言記憶、視覺記憶及認知靈活性方面都較理想！



孕期攝取高劑量維他命D 對記憶及認知有正面影響

日前，丹麥哥本哈根大學及多間大學醫院研究團隊在《JAMA Network Open》發表一項研究。研究發現，在孕期攝取較高劑量的維他命D，會對孩子10歲時的視覺記憶、語言記憶及認知靈活性有正面影響。

研究招募623名孕婦 攝取不同劑量維他命D

研究人員招募623名懷孕24週的孕婦，分為兩個組別，一組為標準劑量組，每天攝取400 IU的維他命D3；另一組為高劑量組，在400 IU的基礎上，每日額外補充2400 IU維他命D3，一共2800IU。一直持續到產後一星期。

研究中提到，懷孕的中後期是胎兒腦部快速發育的重要時期，這段時間大腦皮質與神經網絡會逐漸形成，因此腦部對營養素會較為敏感。

孕婦仍應遵從建議攝取量，切勿自行過量補充營養素，以免引致不良反應。（Freepik）

孩子10歲進行全面神經測試

研究人員在孩子出生後到10歲時，透過歷時2天的全面神經測試，評估11項認知功能，包括智力與信息處理速度、反應時間、語言記憶、視覺記憶、專注力、工作記憶，以及認知靈活性等，並進行大腦磁力共振掃描，記錄大腦發育狀況。

高劑量組3項認知功能較佳

結果顯示，母親在孕期補充較高劑量維他命D3的孩子，在10歲時有3項認知功能明顯較佳，包括視覺記憶，即是對圖像和空間位置的記憶力較好；語言記憶，即是在記詞彙和回憶物件的測試中，能記住更多單詞；認知靈活性，孩子在規則轉變時，有較好的應變與切換能力。

雖然研究顯示，孕期攝取高劑量維他命D3，對胎兒腦部發育可能有正面影響，但孕婦仍應遵從建議攝取量，切勿自行過量補充營養素，以免引致不良反應。如有疑問應先諮詢醫生或專業醫護人員意見。