多校爆發上呼吸道感染　兒童長戴口罩仍會傳染？醫生咁解釋⋯

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-05 07:00

食物及衞生局於5月3日深夜刊憲強制檢測公告，有42間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由4月18日至5月3日共錄得有99間學校爆發上呼吸道感染和流感樣疾病個案。 在目前措施下，由於上呼吸道感染及流感樣疾病與2019冠狀病毒病相似，會要求有關學校即時停課五天，並納入強制檢測名單當中。雖然目前不時傳出學校出現上呼吸道感染個案，但有醫生指其實是正常情況，並且上呼吸道感染是全年無間，現時全民皆口罩已減低不少風險，只是防疫意識增強，令大家覺得事情頗為嚴峻。

按圖即睇流感、新型肺炎及上呼吸道感染的分別

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未有疫情前上呼吸道感染爆發已很常見

兒科醫生陳欣永指現時大眾對上呼吸道感染的警覺性更高，其實未有疫情前，上呼吸道感染在小朋友上學後便很常見，在學校環境更容易有交叉感染情況。而有流鼻水、咳嗽已是上呼吸道感染病徵，在一般人眼中就像普通傷風、感冒。即使小朋友有戴口罩，但小朋友自律性和防疫意識未必足夠，可能仍會到處摸、「捽眼捽鼻」，又不是經常洗手，除口罩時亦未必處理得好，上呼吸道感染是以飛沬作為主要傳播途徑，可想而知，同樣是由飛沬傳播的冠狀病毒出現在校園，傳播性便會很高。

需強檢學校名單（截至5月4日)：

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防疫意識提高令數字看似驚人

兒科醫生陳欣永補充，現時正值抗疫階段，家長和學校也更關心小朋友健康，以往小朋友有輕微傷風、感冒徵狀，不少仍會選擇繼續回校上課，現時顯然會留家休息或到診所求醫。學校方面都更為緊張，只有小朋友有任何不適，校方都會詢問狀況上報有關局方。

目前情況有如上年11月，不少學校傳出爆發上呼吸道感染個案，看似數字驚人，其實只要小朋友一上學就難以避免，現時亦非流感季節，甚至今年冬季流感期，即12月至4月期間，亦沒有出現很誇張的情況。而全年都會有不同的上呼吸道感染病毒，包括一些呼吸道合胞病毒、腺病毒，因此可以說是全年無間，只是不同季節、時段會流行不同病毒。

預防的最好辦法是教育

陳醫生建議，家長教育小朋友加強防疫意識是預防小朋友感染上呼吸道疾病的方法之一，例如如何安全地戴上及除下口罩、正確的洗手步驟等。小朋友回家後，亦宜馬上更換衣物及洗澡，書包和鞋也可作消毒清潔，而提醒小朋友不要「捽眼捽鼻」也十分重要。

按圖即睇小學校園6大高危位：

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目前需要作檢測的市民有六個途徑可進行檢測，點圖即看:

社區檢測中心預約網址：（按此）

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由於檢測中心是所有市民都可以預約，因此名額較為緊張，因此各區都設有流動採樣站並專為須接受強制檢測的人士服務，不過流動採樣站的服務日期十分短暫，家長有自行留意。

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*流動採樣站的服務時間或服務對象如有變動，以現場公布為準。

23個流動樣本收集點：