遲到、成績差一律要學生罰抄？　家長求情老師卻竟如此冷漠回應…

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-19 12:00

很多人童年都有因犯錯被老師處罰的經驗，一名網友最近於facebook發文討論教師懲處方法，直言「罰抄課文絕對是最無腦的作為」，引起熱烈討論。

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遲到、考太差、沒帶美勞用品一律罰抄課文！ 沒繳交還不能下課

該名網友於facebook分享一張對話截圖，對話中一名家長向老師反映，兒子每天除了有家庭作業，還要罰抄課文，「當天沒準時交罰抄課文，一直加倍，已累積10多篇課文」，根本寫不完，委婉表示怕小孩會因此改變學習心態。

老師劈頭就說「小學不給他們壓力，國中怎麼辦？」解釋自己懲處方式是「當天沒交就加倍，遲到就罰抄課文，未帶美勞用品、考試考得太差一律罰抄課文，未繳的學生一律不能下課」，還直言「反正我不體罰，你怎麼去網絡爬文，都耐（奈）我無何」，最後更補充說明「你們這樣的家長，我每年見多了。順便一提，多少案例最後都不了了知（之）。」

罰抄課文到底有沒有用？ 網友看法兩極

分享此對話的原PO痛批，雖然老師確實要處罰孩子的錯誤行為，但不是用「罰抄課文」這種浪費時間又扼殺學生學習意願的方式，「處罰必須有教育意義或是對學生有所幫助，叫去跑三圈操場鍛鍊一下心肺功能都好，但罰抄課文絕對是最無腦的作為」。

此文引起兩極意見，有網友認為罰寫課文對小孩學習幫助不大，「光罰寫就飽了，怎麼正常交作業準備考試？」、「這樣只會讓學生厭惡上學」、「老師也沒權力罰學生不准下課」。

不過也有網友覺得罰寫不一定沒意義，「如果罰的是唐詩宋詞元曲，考試會考的東西，還依然覺得沒意義嗎？」還有人認為家長也該負責，「為什麼這家長要讓孩子把事情拖到累積到十幾篇課文了才想到要來Ｘ北」。

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