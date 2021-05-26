媽媽帶6歲仔入女廁被罵　兒童如廁工具不足？心理學家教你點做

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-05-26 07:00

當媽媽帶著兒子外出，人有三急時，你會如何解決？有網民在社交平台分享，目擊一名媽媽帶著約6至7歲的男童進入商場女廁，期間與其他公廁使用者口角，事件引來家長熱議。不少家長憂慮當男童獨自前往男廁，不幸遇到性侵犯時無從追究。有臨床心理學家提醒，家長除了要適時培育孩子自我保護意識，當在公眾地方面對他人指責，也要注意情緒表達。

心理學家建議家長可以：

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法例：5歲或以上兒童不得進入異性公廁

日前有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示在尖沙咀美麗華商場目擊媽媽帶著男童進入女廁，有女士隨即面斥「呢度係女廁，男仔唔入得嚟」。貼文指涉事媽媽「語氣勁差，發癲話：『我個仔要去廁所啊！而家係咪唔俾去啊！』」

有網民於「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」轉載貼文，有媽媽表示，「唔係因為佢冇自理能力帶佢入女廁，只係想保護佢。世上太多變態嘅人，有啲戀童癖，佢哋真係冇樣睇」，亦有媽媽表示「情願俾人話，我都未敢俾佢自己入男廁」，引來家長熱議。

事實上，政府曾就公廁使用訂立規例。《公廁（行為及舉止）規例》（第132 章，附屬法例BL）便列明，「在公廁內，任何男性不得進入撥作女性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名女性親屬或護士陪同的男童，則不在此限。」同樣地，「任何女性不得進入撥作男性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名男性親屬或男護士陪同的女童，則不在此限。」

缺乏兒童專用如廁工具

臨床心理學家程衞強指，香港的公共廁所一般決乏兒童專用的如廁工具。「例如尿兜、座廁，男仔去大人尿兜會唔夠高，會唔會整污糟自己？家長亦要考慮衛生問題。」

他建議，家長可到訪家庭友善的商場。「媽媽帶住男仔，或者爸爸帶住女仔，要去廁所嘅時候其實係幾尷尬。家長可以考慮去獨立殘廁，Family friendly嘅商場有的更設有家庭專用廁所，有一個私人空間俾家長照顧小朋友去廁所。」

適時進行性別教育

不少家長憂慮男童單獨進入男廁，遇上性侵犯時無從追究。程衞強建議，家長可在孩子2至3歲時，開始向他們進行性別認同教育。「等佢哋意識到男仔同女仔身體有咩唔同，知道身體私處唔好俾人睇到、俾人摸。」

除了家計會的免費電子教材，他建議可利用繪本故事、角色扮演，教育孩子如何應對性侵犯。「家長喺日常都需要灌輸呢方面知識，點樣保護自己。教小朋友遇到呢啲情況要即刻走，大聲叫，出嚟廁所門口話俾媽咪聽。」

注意情緒表達

程衞強認為，女士們使用公廁時，亦無需過分敏感。「女廁全部都係廁格，以我嘅理解同推斷，女士去廁所都會關門，所以除非你唔關門去廁所、未整理好衫褲就行出嚟，或者喺公眾地方整理衣服，否則就算細路仔入咗去，其實又不需要過分敏感。」

與此同時，他亦提醒家長，當面對公眾人士指責，要注意情緒控制，避免在孩子面前，以不禮貌的方式回應對方，建立壞榜樣。「解釋返『雖然佢好似大個仔，但商場尿兜佢又唔夠高，放心啦，我會俾佢入廁格先去廁所，唔會俾佢周圍望』，禮貌去回應就已經ok。」

資料來源：電子版香港法例

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